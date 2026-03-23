IPL 2026 SRH Team Analysis: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास ऐसी बल्लेबाजी है जो 300 का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन गेंदबाजी इतनी कमजोर है कि उसके खिलाफ 300 रन बन भी सकते हैं। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सनराइजर्स ने अपने स्क्वाड में लियाम लिविंगस्टोन को जोड़ा। उसके पास गेंदबाजी को मजबूत करने का विकल्प था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कप्तान पैट कमिंस की अनुपलब्धता से भी टीम के लिए चिंताजनक है।

सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूती

सनराइजर्स हैदराबाद के पास धाकड़ बल्लेबाजी यूनिट है। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ये खिलाड़ी टॉप चार में दाएं और बाएं हाथ संयोजन देते हैं। पावरप्ले में काफी तेजी से रन बना सकते हैं। इसके बाद टीम के पास नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी भी काफी तेजी से रन बना सकते हैं।

बल्लेबाजी में गहराई

जल्दी विकेट गिरने के बाद भी विस्फोटक बल्लेबाजी से समझौता न करने के लिए गहराई की जरूरत होती है। सनराइजर्स हैदराबाद इसे बखूबी समझती है। यही कारण है कि उसने अपने स्क्वाड में हर्ष दुबे, कामिंदू मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जैक एडवर्ड्स और शिवम मावी जैसे खिलाड़ी है। बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे की उपलब्धता अहम होगी। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 69 विकेट लिए। वह सनराइजर्स को विशुद्ध बल्लेबाज या गेंदबाज खिलाने का विकल्प देते हैं।

सनराइजर्स की कमजोरी

सनराइजर्स की गेंदबाजी उतनी ही कमजोर है, जितनी बल्लेबाजी मजबूत है। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, इशान मलिंगा और शिवम मावी वैरायटी देते हैं, लेकिन कमिंस के अलावा ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो अनुशासित गेंदबाजी कर पाए। हर्षल पटेल पर्पल कैप की रेश में जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी 10 के आसपास की है। शिवम मावी की फिटनेस चिंता का विषय है। हर्ष दुबे और जीशान अंसारी की स्पिन जोड़ी के पास खुद को साबित करने का मौका होगा।

सनराइजर्स हैदराबाद की बेस्ट प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी।

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: जयदेव उनादकट

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड

हेनरिक क्लासेन, पैट कमिंस, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, इशान किशन, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्स, कामिंदू मेंडिस, अनिकेत वर्मा, इशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, शिवांग कुमार, ओंकार तरमाले, साकिब हुसैन।