श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पंजाब किंग्स ने मंगलवार 31 मार्च 2026 की रात न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया। हालांकि, जीत के बाद पंजाब किंग्स को तगड़ा झटका लगा।

इंडियन प्रीमियर लीग की गर्वनिंग काउंसिल ने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। आईपीएल ने स्लो ओवर रेट के चलते आचार संहिता के तहत श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओवर-रेट को लेकर आईपीएल 2026 में यह उनकी टीम का पहला उल्लंघन था।

अनुच्छेद 2.22 के तहत लगाया गया जुर्माना

पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेट बनाए रखा। आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘चूंकि यह IPL आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत इस सीजन में श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली पंजाब किंग्स का पहला अपराध (न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित) है, इसलिए उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।’

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैच की बात करें तो तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाख और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मिलकर पांच विकेट चटकाए। चहल और वैशाख की शानदार गेंदबाजी की मदद से पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन ही बनाने दिए।

पंजाब ने 118 रन पर गंवा दिए थे 6 विकेट

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी एक समय लड़खड़ा गई थी। पंजाब किंग्स ने 14.4 ओवर में छह विकेट सिर्फ 118 रन ही बनाए थे। उस समय टीम के लिए जीत मुश्किल लग रही थी। हालांकि, कूपर कोनोली कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे और टीम को जीत का स्वाद चखाया।

ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली ने पांच चौके और पांच छक्के की मदद से 44 गेंद में नाबाद 72 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी की मदद से पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में सात विकेट पर 165 रन बनाकर मैच जीत लिया।

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स-गुजरात टाइटंस मैच के बाद अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

IPL 2026 Points Table, Most Runs and Wickets: आईपीएल 2026 में चौथे मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर है। गुजरात टाइटंस को हराने के बाद भी पंजाब किंग्स चौथे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी पायदान पर है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो मुंबई इंडियंस के रयान रिकेल्टन शीर्ष पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों में जैकब डफी पहले नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



