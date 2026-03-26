आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। इससे पूर्व पहले चरण के 20 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ था। अब बीसीसीआई ने 13 अप्रैल से 24 मई तक अगले 50 मैचों का शेड्यूल भी गुरुवार 26 मार्च को जारी कर दिया है। 12 शहरों के अलग-अलग वेन्यू पर यह 50 मुकाबले खेले जाएंगे।
आईपीएल द्वारा रिलीज जारी करते हुए दूसरे फेज के 12 वेन्यू की जानकारी दी गई है। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ के नाम शामिल हैं। 13 अप्रैल से दूसरा चरण शुरू होगा। पहला मुकाबला दसरे चरण का सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा।
आईपीएल 2026 के दूसरे चरण में कुल 8 डबल हेडर मुकाबले होंगे। दोपहर के मुकाबले 3.30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं शाम के मुकाबले साढ़े सात बजे से शुरू होंगे। पंजाब किंग्स की टीम अपने होम मैच न्यू चंडीगढ़ और तीन मैच धर्मशाला में खेलेगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के चार घरेलू मैच जयपुर में होंगे। इसके अलावा आरसीबी अपने तीन घरेलू मैच बेंगलुरु और दो रायपुर में खेलेगी।
यह है आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल
|मैच नं.
|तारीख
|दिन
|समय
|घरेलू टीम
|विपक्षी टीम
|स्थान
|1
|28-MAR-26
|शनिवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|2
|29-MAR-26
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|3
|30-MAR-26
|सोमवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|4
|31-MAR-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|न्यू चंडीगढ़
|5
|01-APR-26
|बुधवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|6
|02-APR-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7
|03-APR-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|8
|04-APR-26
|शनिवार
|3:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|9
|04-APR-26
|शनिवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|10
|05-APR-26
|रविवार
|3:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|11
|05-APR-26
|रविवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|12
|06-APR-26
|सोमवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|13
|07-APR-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|14
|08-APR-26
|बुधवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|15
|09-APR-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|16
|10-APR-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|17
|11-APR-26
|शनिवार
|3:30 PM
|पंजाब किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|18
|11-APR-26
|शनिवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19
|12-APR-26
|रविवार
|3:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|गुजरात टाइटंस
|लखनऊ
|20
|12-APR-26
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई
|21
|13-APR-26
|सोमवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|22
|14-APR-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|23
|15-APR-26
|बुधवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|बेंगलुरु
|24
|16-APR-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|पंजाब किंग्स
|मुंबई
|25
|17-APR-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|26
|18-APR-26
|शनिवार
|3:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|27
|18-APR-26
|शनिवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|28
|19-APR-26
|रविवार
|3:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|राजस्थान रॉयल्स
|कोलकाता
|29
|19-APR-26
|रविवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|30
|20-APR-26
|सोमवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|मुंबई इंडियंस
|अहमदाबाद
|31
|21-APR-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|32
|22-APR-26
|बुधवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ
|33
|23-APR-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|34
|24-APR-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात टाइटंस
|बेंगलुरु
|35
|25-APR-26
|शनिवार
|3:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|36
|25-APR-26
|शनिवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|जयपुर
|37
|26-APR-26
|रविवार
|3:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|38
|26-APR-26
|रविवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|39
|27-APR-26
|सोमवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली
|40
|28-APR-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|राजस्थान रॉयल्स
|न्यू चंडीगढ़
|41
|29-APR-26
|बुधवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|42
|30-APR-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अहमदाबाद
|43
|01-MAY-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|जयपुर
|44
|02-MAY-26
|शनिवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|45
|03-MAY-26
|रविवार
|3:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|हैदराबाद
|46
|03-MAY-26
|रविवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|47
|04-MAY-26
|सोमवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|मुंबई
|48
|05-MAY-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली
|49
|06-MAY-26
|बुधवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|50
|07-MAY-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ
|51
|08-MAY-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली
|52
|09-MAY-26
|शनिवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|गुजरात टाइटंस
|जयपुर
|53
|10-MAY-26
|रविवार
|3:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई
|54
|10-MAY-26
|रविवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई इंडियंस
|रायपुर
|55
|11-MAY-26
|सोमवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|धर्मशाला
|56
|12-MAY-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|अहमदाबाद
|57
|13-MAY-26
|बुधवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|रायपुर
|58
|14-MAY-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|धर्मशाला
|59
|15-MAY-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ
|60
|16-MAY-26
|शनिवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता
|61
|17-MAY-26
|रविवार
|3:30 PM
|पंजाब किंग्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|धर्मशाला
|62
|17-MAY-26
|रविवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली
|63
|18-MAY-26
|सोमवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|64
|19-MAY-26
|मंगलवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|जयपुर
|65
|20-MAY-26
|बुधवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता
|66
|21-MAY-26
|गुरुवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई
|67
|22-MAY-26
|शुक्रवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|68
|23-MAY-26
|शनिवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|69
|24-MAY-26
|रविवार
|3:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई
|70
|24-MAY-26
|रविवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
भारतीय क्रिकेट टीम के साल 2026-27 के घरेलू शेड्यूल का ऐलान हो गया है। इस दौरान टीम इंडिया वेस्टइंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का सामना अपने घर पर इस साल करेगी। वहीं 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत का दौरा करेगी।