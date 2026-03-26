आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। इससे पूर्व पहले चरण के 20 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ था। अब बीसीसीआई ने 13 अप्रैल से 24 मई तक अगले 50 मैचों का शेड्यूल भी गुरुवार 26 मार्च को जारी कर दिया है। 12 शहरों के अलग-अलग वेन्यू पर यह 50 मुकाबले खेले जाएंगे।

आईपीएल द्वारा रिलीज जारी करते हुए दूसरे फेज के 12 वेन्यू की जानकारी दी गई है। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ के नाम शामिल हैं। 13 अप्रैल से दूसरा चरण शुरू होगा। पहला मुकाबला दसरे चरण का सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा।

आईपीएल 2026 के दूसरे चरण में कुल 8 डबल हेडर मुकाबले होंगे। दोपहर के मुकाबले 3.30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं शाम के मुकाबले साढ़े सात बजे से शुरू होंगे। पंजाब किंग्स की टीम अपने होम मैच न्यू चंडीगढ़ और तीन मैच धर्मशाला में खेलेगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के चार घरेलू मैच जयपुर में होंगे। इसके अलावा आरसीबी अपने तीन घरेलू मैच बेंगलुरु और दो रायपुर में खेलेगी।

यह है आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल

मैच नं.तारीखदिनसमयघरेलू टीम विपक्षी टीम स्थान
128-MAR-26शनिवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुसनराइजर्स हैदराबादबेंगलुरु
229-MAR-26रविवार7:30 PMमुंबई इंडियंसकोलकाता नाइट राइडर्समुंबई
330-MAR-26सोमवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सचेन्नई सुपर किंग्सगुवाहाटी
431-MAR-26मंगलवार7:30 PMपंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसन्यू चंडीगढ़
501-APR-26बुधवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सदिल्ली कैपिटल्सलखनऊ
602-APR-26गुरुवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादकोलकाता
703-APR-26शुक्रवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सपंजाब किंग्सचेन्नई
804-APR-26शनिवार3:30 PMदिल्ली कैपिटल्समुंबई इंडियंसदिल्ली
904-APR-26शनिवार7:30 PMगुजरात टाइटंसराजस्थान रॉयल्सअहमदाबाद
1005-APR-26रविवार3:30 PMसनराइजर्स हैदराबादलखनऊ सुपर जायंट्सहैदराबाद
1105-APR-26रविवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुचेन्नई सुपर किंग्सबेंगलुरु
1206-APR-26सोमवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सपंजाब किंग्सकोलकाता
1307-APR-26मंगलवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्समुंबई इंडियंसगुवाहाटी
1408-APR-26बुधवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सगुजरात टाइटंसदिल्ली
1509-APR-26गुरुवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता
1610-APR-26शुक्रवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुवाहाटी
1711-APR-26शनिवार3:30 PMपंजाब किंग्ससनराइजर्स हैदराबादन्यू चंडीगढ़
1811-APR-26शनिवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सदिल्ली कैपिटल्सचेन्नई
1912-APR-26रविवार3:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सगुजरात टाइटंसलखनऊ
2012-APR-26रविवार7:30 PMमुंबई इंडियंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई
2113-APR-26सोमवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सहैदराबाद
2214-APR-26मंगलवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सकोलकाता नाइट राइडर्सचेन्नई
2315-APR-26बुधवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुलखनऊ सुपर जायंट्सबेंगलुरु
2416-APR-26गुरुवार7:30 PMमुंबई इंडियंसपंजाब किंग्समुंबई
2517-APR-26शुक्रवार7:30 PMगुजरात टाइटंसकोलकाता नाइट राइडर्सअहमदाबाद
2618-APR-26शनिवार3:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली कैपिटल्सबेंगलुरु
2718-APR-26शनिवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादचेन्नई सुपर किंग्सहैदराबाद
2819-APR-26रविवार3:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सराजस्थान रॉयल्सकोलकाता
2919-APR-26रविवार7:30 PMपंजाब किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सन्यू चंडीगढ़
3020-APR-26सोमवार7:30 PMगुजरात टाइटंसमुंबई इंडियंसअहमदाबाद
3121-APR-26मंगलवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबाददिल्ली कैपिटल्सहैदराबाद
3222-APR-26बुधवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सराजस्थान रॉयल्सलखनऊ
3323-APR-26गुरुवार7:30 PMमुंबई इंडियंसचेन्नई सुपर किंग्समुंबई
3424-APR-26शुक्रवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुजरात टाइटंसबेंगलुरु
3525-APR-26शनिवार3:30 PMदिल्ली कैपिटल्सपंजाब किंग्सदिल्ली
3625-APR-26शनिवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्ससनराइजर्स हैदराबादजयपुर
3726-APR-26रविवार3:30 PMगुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सअहमदाबाद
3826-APR-26रविवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ
3927-APR-26सोमवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली
4028-APR-26मंगलवार7:30 PMपंजाब किंग्सराजस्थान रॉयल्सन्यू चंडीगढ़
4129-APR-26बुधवार7:30 PMमुंबई इंडियंससनराइजर्स हैदराबादमुंबई
4230-APR-26गुरुवार7:30 PMगुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुअहमदाबाद
4301-MAY-26शुक्रवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सदिल्ली कैपिटल्सजयपुर
4402-MAY-26शनिवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्समुंबई इंडियंसचेन्नई
4503-MAY-26रविवार3:30 PMसनराइजर्स हैदराबादकोलकाता नाइट राइडर्सहैदराबाद
4603-MAY-26रविवार7:30 PMगुजरात टाइटंसपंजाब किंग्सअहमदाबाद
4704-MAY-26सोमवार7:30 PMमुंबई इंडियंसलखनऊ सुपर जायंट्समुंबई
4805-MAY-26मंगलवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सचेन्नई सुपर किंग्सदिल्ली
4906-MAY-26बुधवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादपंजाब किंग्सहैदराबाद
5007-MAY-26गुरुवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुलखनऊ
5108-MAY-26शुक्रवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सकोलकाता नाइट राइडर्सदिल्ली
5209-MAY-26शनिवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सगुजरात टाइटंसजयपुर
5310-MAY-26रविवार3:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सचेन्नई
5410-MAY-26रविवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंसरायपुर
5511-MAY-26सोमवार7:30 PMपंजाब किंग्सदिल्ली कैपिटल्सधर्मशाला
5612-MAY-26मंगलवार7:30 PMगुजरात टाइटंससनराइजर्स हैदराबादअहमदाबाद
5713-MAY-26बुधवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुकोलकाता नाइट राइडर्सरायपुर
5814-MAY-26गुरुवार7:30 PMपंजाब किंग्समुंबई इंडियंसधर्मशाला
5915-MAY-26शुक्रवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सचेन्नई सुपर किंग्सलखनऊ
6016-MAY-26शनिवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सगुजरात टाइटंसकोलकाता
6117-MAY-26रविवार3:30 PMपंजाब किंग्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुधर्मशाला
6217-MAY-26रविवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सराजस्थान रॉयल्सदिल्ली
6318-MAY-26सोमवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्ससनराइजर्स हैदराबादचेन्नई
6419-MAY-26मंगलवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सलखनऊ सुपर जायंट्सजयपुर
6520-MAY-26बुधवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्समुंबई इंडियंसकोलकाता
6621-MAY-26गुरुवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सगुजरात टाइटंसचेन्नई
6722-MAY-26शुक्रवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुहैदराबाद
6823-MAY-26शनिवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सपंजाब किंग्सलखनऊ
6924-MAY-26रविवार3:30 PMमुंबई इंडियंसराजस्थान रॉयल्समुंबई
7024-MAY-26रविवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सदिल्ली कैपिटल्सकोलकाता

