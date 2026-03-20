पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शुक्रवार को कहा कि उनकी ‘नजर ट्रॉफी पर है’ और उनकी टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) से पहले मैदान के बाहर आपसी संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार मिली थी। पंजाब किंग्स को अब भी आईपीएल खिताब का इंतजार है। ऐसे में ‘सरपंच साहब’ ने हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी निगाहें ट्रॉफी पर और वह चुनौतियों से जूझने को तैयार हैं।

समचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अय्यर ने मोहाली में फ्रेंचाइजी की जर्सी के अनावरण समारोह में कहा, ‘यह वह समय है जब हम दो महीने तक एक परिवार की तरह रहते हैं। जितना अधिक समय हम साथ बिताते हैं, उतना ही हम एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। यही वह समय है जब हम अपने बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मजबूत करते हैं। हम अपना अधिकतर समय गेम रूम में फीफा और अन्य गेम खेलते हुए बिताते हैं। मैचों के लिए रणनीति आमतौर पर मैच से एक या दो दिन पहले बनती है, लेकिन मैदान के बाहर यह मजबूत रिश्ता हमें आखिर में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद करता है।’

मेरी नजर ट्रॉफी पर

पंजाब किंग्स अपने अभियान की शुरुआत 31 मार्च को घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ करेगा। अय्यर को उनके प्रशंसकों ने ‘सरपंच साहब‘ का उपनाम दिया है और वह जानते हैं कि उनसे काफी उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘हमसे काफी उम्मीद की जा रही है जो अच्छा भी है। मुझे चुनौती पसंद है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम मैदान में उतरें, हमें जीतना होगा। मेरी नजर ट्रॉफी पर है।’

चोट से उबरे अय्यर

अय्यर को हाल के दिनों में चोटों से भी जूझना पड़ा, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने कहा, ‘चोट के बाद वापसी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा वजन लगभग सात किलो कम हो गया था और उसे वापस पाने में काफी मेहनत लगी, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीवन के उस दौर को पार कर लिया है और मैं पूरी तरह फिट होकर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां वापस आया हूं।’

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