भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने मंगलवार पांच मई की रात दिल्ली कैपिटल्स की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल की जमकर आलोचना की। लगातार कुछ खराब पारियों के बाद दिल्ली ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए अरुण जेटली स्टेडियम की धीमी पिच पर पहले बल्लेबाजी चुनी।

दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने उतरे केएल राहुल ने शुरुआत में काफी धीमी बल्लेबाजी की और पावरप्ले के बीच में आउट हो गये। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लगातार लड़खड़ाती रही और टीम सिर्फ 156 रन ही बना पाई। जवाब में संजू सैमसन की शानदार नाबाद 87 रन की पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की।

IPL 2026 में छठा मैच हारी DC

दिल्ली कैपिटल्स की सीजन में छठी हार रही। संजय मांजरेकर ने हार के लिए सीधे तौर पर केएल राहुल की धीमी पारी को जिम्मेदार ठहराया। संजय मांजरेकर ने कहा कि पावरप्ले में उनके इरादों में निरंतरता की कमी दिखती है।

‘‘हर दूसरे मैच में अलग अंदाज में खेलते हैं केएल राहुल’’

संजय मांजरेकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किये गये वीडियो में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि केएल राहुल हर दूसरे मैच में अलग अंदाज में खेलते हैं। कभी वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला करते हैं, जो कि सभी देखना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने विकेट पर टिकने का अधिकार कमा लिया है और बाकी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी भी उन पर है।’’

संजय मांजरेकर ने कहा, ‘‘इसी सोच के साथ वह ऐसी धीमी पारी खेल जाते हैं। अगर आप 12 गेंद में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट होते हैं तो आप अपनी टीम की हार तय कर देते हैं। पहले छह ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी बेहद फीकी रही और वहीं मैच हाथ से निकल गया।’’

‘‘12 गेंद में 12 रन से मैच नहीं जीतते’’

अपनी बात जारी रखते हुए संजय मांजरेकर ने कहा, ‘‘पिछले मैच में शानदार पारी खेलने वाले केएल राहुल ने इस बार पावरप्ले में 12 गेंद में सिर्फ 12 रन बनाये यानी सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट रहा। मौजूदा समय के टी20 क्रिकेट में जब दूसरे ओपनर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हों तो आप यह सोचकर धीमा नहीं खेल सकते कि बाद में तेजी से रन बना लेंगे।’’

केएल राहुल ने हालांकि, इस खराब प्रदर्शन के बावजूद हाल के मुकाबलों में अच्छी फॉर्म में रहे हैं। पिछले हफ्ते राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी 75 रन की पारी ने दिल्ली कैपिटल्स को 226 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी।केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में नाबाद 152 रन बनाकर घरेलू मैदान पर किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया था।

हालांकि, उस मैच में दिल्ली कैपिटल्स 264 रन का विशाल स्कोर बचाने में नाकाम रही थी। दिल्ली कैपिटल्स का अब अगला मुकाबला शुक्रवार आठ मई को अरुण जेटली स्टेडियम में ही कोलकाता नाइट राइडर्स से है।

IPL 2026 Points Table: हैदराबाद-पंजाब मैच के बाद अंकतालिका, टॉप-5 बैटर-बॉलर; वैभव से ऊपर इशान, संजू आउट

आईपीएल 2026 के 49वें मैच के बाद अंकतालिका में बड़ा बदलाव हुआ और पंजाब किंग्स की टीम दूसरे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे नंबर पर खिसक गई। ऑरेंज कैप हेनरिक क्लासेन के पास है, जबकि टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन अब वैभव सूर्यवंशी से ऊपर आ गए। (पूरी अंक तालिका देखने के लिए क्लिक करें)