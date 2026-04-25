IPL 2026 RR vs SRH 36th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 36वें मैच में शनिवार (25 अप्रैल) को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स 7 मैच में 5 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मैच में 4 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया था। यहां हेड टू हेड, स्क्वाड, प्लेइंग 11, पिच-मौसम और लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी दी गई है।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड

मैच-22
सनराइजर्स हैदराबाद-13
राजस्थान रॉयल्स- 9

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, संदीप शर्मा।

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे/प्रफुल हिंगे, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद पिच और मौसम रिपोर्ट

जयपुर में खूब गर्मी होने की उम्मीद है। आईपीएल 2025 में सवाई मानसिंह स्टेडियम का पहली पारी में औसत स्कोर 198 था। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। हालांकि, यह मैदान बड़ा है और पिच से ज्यादा बाउंस नहीं मिलता।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का टॉस कब होगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच कब से खेला जाएगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?
राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?
राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, एडम मिल्न, दसुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, इशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तारमाले, अमित कुमार।

सचिन तेंदुलकर कैसे बने 100 करोड़ की डील वाले पहले क्रिकेटर?

मार्क मस्कारेन्हास से जुड़ने से पहले सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा विज्ञापन करार सालाना लगभग 16 लाख रुपये का था। मार्क मस्कारेन्हास ने उनके साथ पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये का करार किया। साल 2001 में सचिन तेंदुलकर के साथ 100 करोड़ रुपये का करार किया। पूरी खबर पढ़ें