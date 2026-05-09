इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (9 मई) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की। जोफ्रा का लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं था। उन्होंने 11 गेंद का ओवर किया। उन्होंने 4 वाइड और एक नोबॉल की और आईपीएल में सबसे बड़ा 11 गेंद का ओवर करने वाले 7वें गेंदबाज बने।
इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर का नाम मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों के अनचाहे क्लब में दर्ज हो गया। हालांकि, उनके नाम आईपीएल में मैच का सबसे लंबा पहला ओवर करने का अनचाहा रिकॉर्ड हो गया। जोफ्रा के ओवर की बात करें तो पहली गेंद पर साई सुदर्शन स्ट्राइक पर थे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर का स्वागत चौके से किया। अगली गेंद वाइड रही। फिर डॉट बॉल हुआ।
(2023–2026)
गेंदबाज़
सबसे अधिक (2025)
पहले ओवर में 18 रन बने
जोफ्रा आर्चर ने अगली गेंद फ्रंटफुट नोबॉल की। साई सुदर्शन को सिंगल मिला। शुभमन गिल स्ट्राइक पर आए। गेंद वाइड हुई और लेग बाय का चौका मिला। अगली दो गेंद वाइड रहीं। अगला गेंद डॉट रहा। फिर गिल ने सिंगल लिया। पांचवीं गेंद पर साई सुदर्शन को 2 रन मिले। छठी गेंद पर 1 रन मिला। इस तरह से गुजरात टाइंट ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद बगैर विकेट के 18 रन बना लिए। बल्ले से सिर्फ 9 रन आए। साई सुदर्शन ने 8 और शुभमन गिल ने 1 रन बनाए।
रियान पराग बाहर, यशस्वी जायसवाल का हुआ कप्तानी डेब्यू
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 52वें मैच में रियान पराग चोट के कारण नहीं खेले। उनकी जगह गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की कमान यशस्वी जायसवाल ने संभाली। पूरी खबर पढ़ें।