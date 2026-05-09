इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (9 मई) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की। जोफ्रा का लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं था। उन्होंने 11 गेंद का ओवर किया। उन्होंने 4 वाइड और एक नोबॉल की और आईपीएल में सबसे बड़ा 11 गेंद का ओवर करने वाले 7वें गेंदबाज बने।

इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर का नाम मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों के अनचाहे क्लब में दर्ज हो गया। हालांकि, उनके नाम आईपीएल में मैच का सबसे लंबा पहला ओवर करने का अनचाहा रिकॉर्ड हो गया। जोफ्रा के ओवर की बात करें तो पहली गेंद पर साई सुदर्शन स्ट्राइक पर थे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर का स्वागत चौके से किया। अगली गेंद वाइड रही। फिर डॉट बॉल हुआ।

इंडियन प्रीमियर लीग | रिकॉर्ड IPL का सबसे लंबा ओवर: 11 गेंदें नो-बॉल और वाइड — सात बार टूटी सामान्य सीमा रिकॉर्ड लिस्ट गेंदबाज़ / टीम ओवर पैटर्न 11 गेंदें — एक ओवर में IPL इतिहास में अब तक 7 बार हुआ यह रिकॉर्ड 2023 मोहम्मद सिराज (RCB) RCB vs MI — बेंगलुरु ओवर #19 2023 तुषार देशपांडे (CSK) CSK vs LSG — चेन्नई ओवर #4 2025 शार्दुल ठाकुर (LSG) LSG vs KKR — कोलकाता ओवर #13 2025 संदीप शर्मा (RR) RR vs DC — दिल्ली ओवर #20 2025 हार्दिक पंड्या (MI) MI vs GT — वानखेड़े ओवर #8 2026 अर्शदीप सिंह (PBKS) PBKS vs GT — मुल्लांपुर ओवर #20 2026 जोफ्रा आर्चर (RR) RR vs GT — जयपुर ओवर #1 * * नोट जोफ्रा आर्चर के नाम हुआ आईपीएल मैच का सबसे लंबा पहला ओवर फेंकने का रिकॉर्ड। 7 कुल घटनाएं

(2023–2026) 7 अलग-अलग

गेंदबाज़ 3 सीज़न में

सबसे अधिक (2025) सीज़नवार घटनाएं 2023 2 बार 2025 3 बार 2026 (अब तक) 2 बार टीमवार (गेंदबाज़ी करने वाली) RR (संदीप + जोफ्रा) 2 बार RCB, CSK, LSG, MI, PBKS 1-1 बार विश्लेषण सातों गेंदबाज़ अलग-अलग — कोई दोहराव नहीं यह संयोग उल्लेखनीय है कि सभी 7 घटनाओं में गेंदबाज़ अलग-अलग हैं। RR एकमात्र टीम है जिसके दो गेंदबाज़ों (संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर) ने यह रिकॉर्ड साझा किया है। GT एकमात्र टीम है जो दो बार इस स्थिति में बल्लेबाज़ी कर चुकी है (2025 और 2026)। मैच के किस चरण में हुआ? 1 पावरप्ले ओवर 1–6 2 मिडल ओवर ओवर 7–15 4 डेथ ओवर ओवर 16–20 डेथ ओवर में सर्वाधिक 7 में से 4 घटनाएं डेथ ओवर (16–20) में हुईं — जब दबाव सबसे अधिक होता है और गेंदबाज़ नो-बॉल व वाइड की गलतियां ज़्यादा करते हैं। ओवर #19 और #20 में दो-दो बार यह हुआ। मिडल ओवर में भी शार्दुल ठाकुर (ओवर #13) और हार्दिक पंड्या (ओवर #8) ने मिडल ओवर में यह रिकॉर्ड बनाया। Hardik का ओवर #8 तो स्पष्ट रूप से मिडल ओवर में था। पावरप्ले में इकलौता जोफ्रा आर्चर का ओवर #1 — पारी की पहली ही गेंद पर 11-गेंद का ओवर — IPL इतिहास में पावरप्ले का एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड है। निष्कर्ष दबाव में अनुशासन टूटता है डेथ ओवरों में 57% घटनाएं यह बताती हैं कि मैच के अंतिम क्षणों में जब रन बचाने का दबाव होता है, तब गेंदबाज़ नो-बॉल और वाइड की गलतियां सबसे अधिक करते हैं। IPL में यह ट्रेंड 2023 से लगातार जारी है। स्रोत: Cricbuzz | Jansatta InfoGenIE

पहले ओवर में 18 रन बने

जोफ्रा आर्चर ने अगली गेंद फ्रंटफुट नोबॉल की। साई सुदर्शन को सिंगल मिला। शुभमन गिल स्ट्राइक पर आए। गेंद वाइड हुई और लेग बाय का चौका मिला। अगली दो गेंद वाइड रहीं। अगला गेंद डॉट रहा। फिर गिल ने सिंगल लिया। पांचवीं गेंद पर साई सुदर्शन को 2 रन मिले। छठी गेंद पर 1 रन मिला। इस तरह से गुजरात टाइंट ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद बगैर विकेट के 18 रन बना लिए। बल्ले से सिर्फ 9 रन आए। साई सुदर्शन ने 8 और शुभमन गिल ने 1 रन बनाए।

रियान पराग बाहर, यशस्वी जायसवाल का हुआ कप्तानी डेब्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 52वें मैच में रियान पराग चोट के कारण नहीं खेले। उनकी जगह गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की कमान यशस्वी जायसवाल ने संभाली। पूरी खबर पढ़ें।