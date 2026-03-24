इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)को आदित्य बिड़ला ग्रुप (ABG), द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप (ToI), बोल्ट वेंचर्स (बोल्ट) और ब्लैकस्टोन्स परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रैटेजी (BXPE, ब्लैकस्टोन) ने मिलकर 1.78 बिलियन डॉलर (लगभग 16,706 करोड़ रुपये) में खरीद लिया है। इस डील के बाद आरसीबी के चेयरमैन आदित्य बिड़ला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमन विक्रम बिड़ला होंगे।

आर्यमन खुद पेशेवर क्रिकेटर हैं। वह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी फ्रेंचाइजी के उप-चेयरमैन होंगे। इस कंसोर्टियम में शामिल अन्य लोग बोल्ट वेंचर्स के फाउंडर डेविड ब्लिट्जर और बीएक्सपीई के CEO विरल पटेल हैं। क्रिकबज के अनुसार इन चार ग्रुप्स के एक ग्रुप ने आरसीबी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए डियागो की सब्सिडियरी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के साथ एक समझौते पर साइन किया है। इसमें आरसीबी की आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों टीमें शामिल हैं।