हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस ने अब तक सात मुकाबलों में सिर्फ दो में जीत हासिल की है, जबकि पांच में हार का सामना किया है। उसके कुल चार अंक हैं। मुंबई इंडियंस का अगला मैच बुधवार 29 अप्रैल 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में पैट कमिंस की अगुआई वाली सनराइजर्स हैदराबाद से है।

इस बीच, मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 में अब तक चार मैच खेले हैं और 45.66 की औसत तथा 165.06 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं। इसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 78 रन रहा है। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के बाद से रोहित शर्मा मैदान से बाहर हैं।

रोहित शर्मा इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिम में पसीना बहा रहे हैं। हालांकि, मजाकिया स्वभाव वाले रोहित शर्मा अपने प्रशंसकों को हंसाने का कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह साथी खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर की खिंचाई करते नजर आये।नजर आए। रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

वायरल वीडियो में शार्दुल ठाकुर जिम में अपनी हैमस्ट्रिंग पर काम करते दिख रहे हैं और मुंबई इंडियंस की किट पहने रोहित शर्मा उनकी नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर बमुश्किल अपनी हंसी रोक पा रहे हैं। रोहित ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘‘लॉर्ड के साथ अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा हूं!’’

रोहित शर्मा की पोस्ट देखने के बाद अभिनेता रणवीर सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रणवीर सिंह ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वीडियो पर 23 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जबकि 15 हजार से ज्यादा कमेंट्स। कमेंट्स में प्रशंसक रोहित शर्मा से अगले मैच में वापसी की भी मांग कर रहे हैं। वीडियो में प्रशंसकों को टीम के खिलाड़ियों के बीच की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। मैदान के बाहर का यह हल्का-फुल्का पल दिखाता है कि खिलाड़ी आपस में कितना अच्छा तालमेल और दोस्ती रखते हैं।

वीडियो की मुख्य बातें