इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के शुरुआती दौर में कप्तानी का मौका देने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के जाने के बाद 24 साल के रियान पराग को अपना फुल-टाइम कप्तान बना लिया है। आईपीएल के पहले सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन की कमी को पूरा करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा और सैम करन को अपने साथ जोड़ा। इस बीच पराग ने एक प्रेस से बातचीत में संजू सैमसन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संजू की तुलना दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली से कर दी और कहा कि दोनों दिग्गजों की तरह रॉयल्स के पूर्व कप्तान की कोई जगह नहीं ले सकता।

पराग ने संजू को लेकर कहा,’हमने कभी उनके (संजू सैमसन) विकल्प के बारे में नहीं सोचा। क्या आप रोहित शर्मा या विराट कोहली की जगह ले सकते हैं? नहीं। इसी तरह संजू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। हम उनके जैसे कौशल वाले किसी को आजमा सकते हैं या किसी को उनकी जगह बैटिंग करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनकी कोई जगह नहीं ले सकता। इस साल फोकस बेहतर प्लान बनाने और मैच खत्म करने पर है, जो हम पिछले सत्र में नहीं कर पाए थे।’

संजू ने रॉयल्स को दो बार प्लेऑफ में पहुंचाया

सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, वह टीम को खिताब नहीं दिला पाए। संजू ने 2021 में 26 साल की उम्र में स्टीव स्मिथ की जगह कप्तानी संभाली। उन्होंने 67 मैचों में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व किया। इसमें से 33 जीते और 32 हारे। वह टीम को दो बार प्लेऑफ में ले गए। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन गुजरात टाइटंस से हार गई और फिर आईपीएल 2024 में टीम प्लेऑफ में पहुंची थी।

सैमसन ने शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा

सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने 2024 में राजस्थान रॉयल्स को सबसे ज्यादा मैचों में नेतृत्व करने के महान शेन वॉर्न को पीछे छोड़ दिया। एक साल बाद सैमसन 2025 में जीत के मामले में सबसे सफल कप्तान बन गए। वह आईपीएल में रॉयल्स को दो प्लेऑफ में ले जाने वाले एकमात्र कप्तान भी थे। वॉर्न एकमात्र कप्तान हैं, जिन्होंने रॉयल्स को खिताब दिलाया।

यह भी पढ़ें: ‘ज्यादा मीडिया को फॉलो न करें’, वैभव सूर्यवंशी को कप्तान ने दिया संदेश