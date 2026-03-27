इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत के पास सफेद गेंद के क्रिकेट में करियर को पटरी लाने का मौका होगा। यह जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है कि अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति 2027 वनडे वर्ल्ड कप के मद्देनजर आईपीएल 2026 में खिलाड़ियों पर नजर रखेगी। भारत की वनडे टीम की बात करें तो पंत दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। वह 15 का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें वनडे खेले हुए डेढ़ साल से ज्यादा वक्त हो गया है।

भारत की वनडे टीम की बात करें तो फिलहाल प्लेइंग 11 में केएल राहुल बतौर विकेटकीपर खेलते हैं। वह मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। ऐसे में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर चयनकर्ताओं की निगाहें ऋषभ पंत के अलावा इशान किशन और संजू सैमसन पर होंगी। इसके अलावा ध्रुव जुरेल भी एक विकल्प हैं। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था।

आईपीएल 2025 में पंत का प्रदर्शन रहा था साधारण

पिछले सीजन में पंत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। आईपीएल 2025 में पंत ने 13 पारी में 24.45 के औसत और 133.16 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए थे। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी में में उन्होंने नाबाद 118 रन बनाए थे। आईपीएल 2026 में पंत की कोशिश न सिर्फ रन बनाने की होगी बल्कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में करियर बचाने की भी होगी।

मध्यक्रम में खेल रहे इशान

ऋषभ पंत के प्रतिद्वंदियों की बात करें तो इशान किशन और संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के टी20 वर्ल्ड कप खिताब रक्षा में अहम भूमिका निभाई। अगर इशान ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन किया तो वह भारत की वनडे टीम में मौका पा सकते हैं। वह घरेलू वनडे टूर्नामेंट में मध्यक्रम में बल्लेबाजी भी करने लगे हैं। बीते विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के लिए इशान किशन मध्यक्रम में खेले और शतक भी जड़ा।

संजू सैमसन की राह कठिन

संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग करते देखा जाएगा। भारत की वनडे टीम में वापसी के मद्देनजर यह उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने संजू को वनडे टीम में न चुनने का तर्क देते हुए कहा था कि वह मिडिल ऑर्डर में विकल्प देख रहे हैं। हालांकि, संजू ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनकी वनडे टीम में वापसी हो सकती है। यह बात भी ध्यान में रखा जाएगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।

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