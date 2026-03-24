इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के चोटिल गेंदबाज नाथन एलिस की जगह उनके हमवतन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को जोड़ा है। जॉनसन को आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा।

जॉनसन ने आईपीएल में 9 मैच खेले हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का भी हिस्सा रहे हैं। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स (DC) को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 में खेलने से मना कर दिया है। वह इंग्लैंड के लिए अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं।

पिछले साल कोलकाता के लिए खेले थे जॉनसन

31 साल के एलिस 11 मार्च को घरेलू वनडे टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट दोबारा उभरने के बाद पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जॉनसन को टीम में शामिल करने के लिए तेजी दिखाई है, जो पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चार मैच खेले थे।

जॉनसन ने पीएसएल से नाम वापस लिया

इत्तेफाक से जॉनसन को पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर जोड़ा था। फिर जॉनसन ने निजी वजहों का हवाला देते हुए पीएसएल से नाम वापस ले लिया। इसके बाद ग्लैडिएटर्स ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में उनकी जगह अल्जारी जोसेफ को शामिल किया।

जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 मैच खेले हैं

जॉनसन ने दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 मैच खेले हैं। टी20 में उन्होंने आठ मैचों में 8.96 के इकॉनमी रेट से 14 विकेट लिए हैं। आईपीएल में उन्होंने 56.80 के औसत और 10.39 के इकॉनमी रेट से 5 विकेट लिए हैं। वह 1.5 करोड़ रुपये की कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुडेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स अपना अभियान 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के ख़िलाफ़ शुरू करेगी।

बेन डकेट क्यों हुए बाहर

बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। वह इंग्लैंड के लिए करियर पर फोकस करना चाहते हैं। डकेट ने कहा, ‘मैंने आईपीएल से हटने का बहुत मुश्किल फैसला लिया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और यह कोई आसान फैसला नहीं था। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने का सपना मैंने बचपन से देखा है और मैं इंग्लिश क्रिकेट को अपना सब कुछ देना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि गर्मियों से पहले मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर ठीक रहूं।’

डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स से माफी भी मांगी

बाएं हाथ के बल्लेबाज डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, ‘मैं दिल्ली के सभी सदस्यों से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैं सच में फ्रैंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने के मौके को लेकर बहुत उत्साहिच था और मैं टीम बनाने में लगने वाले समय और योजना की पूरी तरह तारीफ करता हूं। मेरे फैसले से होने वाली किसी भी दिक्कत के लिए मुझे अफसोस है। मैं सभी फैंस से भी माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह दिल्ली में सभी के लिए कितना मायने रखता है।’

डकेट होंगे बैन

डकेट पर आईपीएल 2026 से आखिरी समय में हटने के लिए बैन लग सकता है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद और सीजन शुरू होने से पहले हटता है उसे आईपीएल और भविष्य के ऑक्शन से दो साल का बैन झेलना पड़ेगा। चोटिल होने या संबंधित खिलाड़ी का बोर्ड कोई कारण न बताए।

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