लखनऊ सुपर जयांट्स के खिलाफ बुधवार (16 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत में तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार की भूमिका अहम रही। दक्षिण कश्मीर के स्कूल मास्टर के बेटे रसिख ने 4 विकेट झटके। कुलगाम में अश्मुजी के रहने वाले रसिख का क्रिकेट करियर काफी कठिनाइयों से भरा रहा है। उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण ट्रायल छोड़ा। काफी समय तक हौसला रखने के बाद उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनाने का मन बना लिया था, लेकिन परिवार ने उन्हें ऐसा करने से रोका। फिर उन्हें भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान मिले। उनकी मदद से रसिख आईपीएल तक पहुंच पाए।

दक्षिण कश्मीर में क्रिकेट में करियर बनाने की कोशिश करना काफी कठिन था। कई बस का किराया तक काफी महंगा होता था। रसिख के पिता अब्दुल सलाम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘रसिख सलाम ने मुश्किल समय देखा है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैंने उसे कभी कोई वजह नहीं बताई और मेरे बच्चों ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। बहुत से लोगों ने मदद की है। पहले चयन ट्रायल के दौरान उसकी छंटनी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन वह जरूर खेलेगा।’

रसिख सलाम से इरफान पठान प्रभावित

कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के साथ मिलकर इरफान पठान ने काम किया था। उन्होंने वहां प्रतिभा तलाशने का काम किया। पठान को जम्मू-कश्मीर के अंडर-19 ट्रायल में रसिख सलाम मिले थे और काफी प्रभावित हुए थे। पठान ने बताया, ‘100 से ज्याादा लड़के ट्रायल के लिए आए थे। मैंने रसिख को पहली बार वहीं देखा। उसने दो-तीन बॉल फेंकी और मैंने उसे साइड में खड़े होने को कहा।’

इरफान पठान हैरान

इरफान पठान बताया था कि वह रसिख से प्रभावित थे, लेकिन हैरान इस बात से थे कि वह जेकेसीए की किसी भी जूनियर या सीनियर टीम के लिए क्यों नहीं खेले थे। उन्होंने बताया था कि रसिख अच्छी गति से स्विंग कराते हैं। यहां से कहानी पलटी। पठान उन्हें सीनियर कैंप और अभ्यास मैचों में लेकर आए और उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वह यहां खेलने के काबिल हैं।

रसिख का किशोरावस्था में आईपीएल में एंट्री

रसिख डार पर सबसे पहले मुंबई इंडियंस की नजर गई। किशोरावस्था में उनकी आईपीएल में एंट्री हुई। रसिख ने 2019 में डेब्यू किया तो उनके पिता ने कहा, ‘अपने गांव का नाम ऊंचा कर दिया।’पठान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था, ‘एक बार मुझे बताया गया कि वह चयन ट्रायल के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे।’ उन्होंने यह भी बताया कि रसिख ने उनसे कहा था कि अगर उस दिन उन्हें नहीं चुना जाता तो उनका क्रिकेट खत्म हो सकता था।

पैट कमिंस पूरी तरह फिट

सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिली है, क्योंकि पैट कमिंस फिट होकर आईपीएल 2026 में वापसी के लिए तैयार हैं। पैट कमिंस की एंट्री से टीम की गेंदबाजी और प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत होंगी। पूरी खबर पढ़ें।

खलील अहमद आईपीएल 2026 से बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 14 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान अपने दाहिने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी। पूरी खबर पढ़ें।