इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का क्वालिफायर-1 मंगलवार (26 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस पहली बार धर्मशाला में खेलेगी। साल 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में जुड़ी थी, लेकिन पांच सत्र में एक भी मैच धर्मशाला में नहीं खेली है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की कोशिश होगी कि वह क्वालिफायर-1 जीतकर फाइनल में पहुंच जाए। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने एक और मौका मिलेगा। वह सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर के विजेता से क्वालिफायर-2 में भिड़ेगी। दिक्कत की बात यह है कि उसे काफी यात्रा करना पड़ेगा। क्वालिफायर-1 धर्मशाला में होगा। इसके बाद एलिमिनेटर और क्वालिफायर-2 न्यू चंड़ीगढ़ में होगा।

बेंगलुरु में मैच न होने से शेड्यूलिंग काफी अस्त व्यस्त

फाइनल अहमदाबाद में होगा। क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर में एक दिन का अंतराल है। इसके एक दिन के अंतराल के बाद क्वालिफायर-2 है। फिर फाइनल से एक दिन पहले कोई मैच नहीं। अमूमन क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर एक जगह पर होते हैं और क्वालिफायर-2 और फाइनल एक वेन्यू पर, लेकिन बेंगलुरु में मैच न होने से शेड्यूलिंग काफी अस्त व्यस्त है।

IPL 2026 — प्लेऑफ का रोडमैप क्वालिफाई RCB, GT, SRH, RR बाहर PBKS, KKR, DC, CSK, MI, LSG एलिमिनेटर SRH vs RR फाइनल 31 मई, अहमदाबाद प्लेऑफ ब्रैकेट प्लेऑफ टीमें अंक तालिका सभी क्वालिफाई बाहर # टीम मैच जीत हार अंक NRR स्थिति 1 RCB 14 9 4 18 +0.78 क्वालिफाई 2 GT 14 9 5 18 +0.69 क्वालिफाई 3 SRH 14 9 5 18 +0.52 क्वालिफाई 4 RR 14 7 6 16 +0.08 क्वालिफाई 5 PBKS 14 6 6 15 +0.23 बाहर 6 KKR 13 6 6 13 +0.01 बाहर 7 CSK 14 6 8 12 -0.34 बाहर 8 DC 13 6 7 12 -0.87 बाहर 9 MI 14 4 9 8 -0.51 बाहर 10 LSG 14 4 9 8 -0.70 बाहर क्वालिफायर 1 RCB vs GT 26 मई | धर्मशाला

जीतने वाला — सीधे फाइनल और एलिमिनेटर SRH vs RR 27 मई | न्यू चंडीगढ़

हारने वाला — बाहर → क्वालिफायर 2 Q1 हारा vs ELI जीता 29 मई | न्यू चंडीगढ़

जीतने वाला — फाइनल में → फाइनल Q1 जीता vs Q2 जीता 31 मई | अहमदाबाद

IPL 2026 चैंपियन Q1 जीतने वाली टीम को दो मौके | एलिमिनेटर में हारने वाला सीधे बाहर प्लेऑफ टीमें — NRR तुलना RCB 18 अंक +0.78 GT 18 अंक +0.69 SRH 18 अंक +0.52 RR 14 अंक +0.08 प्लेऑफ कार्यक्रम क्वालिफायर 1 (26 मई, धर्मशाला): RCB vs GT — जीतने वाला सीधे फाइनल में। एलिमिनेटर (27 मई, न्यू चंडीगढ़): SRH vs RR — हारने वाला बाहर, जीतने वाला Q2 में। क्वालिफायर 2 (29 मई, न्यू चंडीगढ़): Q1 हारा vs एलिमिनेटर जीता — विजेता फाइनल में। फाइनल (31 मई, अहमदाबाद): Q1 विजेता vs Q2 विजेता — IPL 2026 चैंपियन। स्रोत: IPL 2026 Jansatta InfoGenIE

IPL 2026 के लीग स्टेज में बने 5 बड़े रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में रिकॉर्ड की झड़ी लग चुकी है। वैभव सूर्यवंशी ने एक के बाद एक कमाल किए। वहीं सीएसके के युवा उर्विल पटेल ने भी एक धमाल मचाया। इस खबर में पढ़िए ऐसे ही पांच बड़े रिकॉर्ड क्या-क्या हैं।