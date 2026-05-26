इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का क्वालिफायर-1 मंगलवार (26 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस पहली बार धर्मशाला में खेलेगी। साल 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में जुड़ी थी, लेकिन पांच सत्र में एक भी मैच धर्मशाला में नहीं खेली है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की कोशिश होगी कि वह क्वालिफायर-1 जीतकर फाइनल में पहुंच जाए। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने एक और मौका मिलेगा। वह सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर के विजेता से क्वालिफायर-2 में भिड़ेगी। दिक्कत की बात यह है कि उसे काफी यात्रा करना पड़ेगा। क्वालिफायर-1 धर्मशाला में होगा। इसके बाद एलिमिनेटर और क्वालिफायर-2 न्यू चंड़ीगढ़ में होगा।

बेंगलुरु में मैच न होने से शेड्यूलिंग काफी अस्त व्यस्त

फाइनल अहमदाबाद में होगा। क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर में एक दिन का अंतराल है। इसके एक दिन के अंतराल के बाद क्वालिफायर-2 है। फिर फाइनल से एक दिन पहले कोई मैच नहीं। अमूमन क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर एक जगह पर होते हैं और क्वालिफायर-2 और फाइनल एक वेन्यू पर, लेकिन बेंगलुरु में मैच न होने से शेड्यूलिंग काफी अस्त व्यस्त है।

IPL 2026 — प्लेऑफ का रोडमैप
टाटा IPL 2026 | अंतिम पड़ाव पर लीग चरण
क्वालिफाई
RCB, GT, SRH, RR
बाहर
PBKS, KKR, DC, CSK, MI, LSG
एलिमिनेटर
SRH vs RR
फाइनल
31 मई, अहमदाबाद
#टीममैचजीतहारअंकNRRस्थिति
1RCB149418+0.78क्वालिफाई
2GT149518+0.69क्वालिफाई
3SRH149518+0.52क्वालिफाई
4RR147616+0.08क्वालिफाई
5PBKS146615+0.23बाहर
6KKR136613+0.01बाहर
7CSK146812-0.34बाहर
8DC136712-0.87बाहर
9MI14498-0.51बाहर
10LSG14498-0.70बाहर
शीर्ष 4 टीमें प्लेऑफ में | NRR = नेट रन रेट
क्वालिफायर 1
RCB vs GT
26 मई | धर्मशाला
जीतने वाला — सीधे फाइनल
और
एलिमिनेटर
SRH vs RR
27 मई | न्यू चंडीगढ़
हारने वाला — बाहर
क्वालिफायर 2
Q1 हारा vs ELI जीता
29 मई | न्यू चंडीगढ़
जीतने वाला — फाइनल में
फाइनल
Q1 जीता vs Q2 जीता
31 मई | अहमदाबाद
IPL 2026 चैंपियन
Q1 जीतने वाली टीम को दो मौके | एलिमिनेटर में हारने वाला सीधे बाहर
प्लेऑफ टीमें — NRR तुलना
RCB
18 अंक
+0.78
GT
18 अंक
+0.69
SRH
18 अंक
+0.52
RR
14 अंक
+0.08
प्लेऑफ कार्यक्रम
क्वालिफायर 1 (26 मई, धर्मशाला): RCB vs GT — जीतने वाला सीधे फाइनल में।
एलिमिनेटर (27 मई, न्यू चंडीगढ़): SRH vs RR — हारने वाला बाहर, जीतने वाला Q2 में।
क्वालिफायर 2 (29 मई, न्यू चंडीगढ़): Q1 हारा vs एलिमिनेटर जीता — विजेता फाइनल में।
फाइनल (31 मई, अहमदाबाद): Q1 विजेता vs Q2 विजेता — IPL 2026 चैंपियन।
स्रोत: IPL 2026
Jansatta InfoGenIE

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