इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का क्वालिफायर-1 मंगलवार (26 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस पहली बार धर्मशाला में खेलेगी। साल 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में जुड़ी थी, लेकिन पांच सत्र में एक भी मैच धर्मशाला में नहीं खेली है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की कोशिश होगी कि वह क्वालिफायर-1 जीतकर फाइनल में पहुंच जाए। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने एक और मौका मिलेगा। वह सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर के विजेता से क्वालिफायर-2 में भिड़ेगी। दिक्कत की बात यह है कि उसे काफी यात्रा करना पड़ेगा। क्वालिफायर-1 धर्मशाला में होगा। इसके बाद एलिमिनेटर और क्वालिफायर-2 न्यू चंड़ीगढ़ में होगा।
बेंगलुरु में मैच न होने से शेड्यूलिंग काफी अस्त व्यस्त
फाइनल अहमदाबाद में होगा। क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर में एक दिन का अंतराल है। इसके एक दिन के अंतराल के बाद क्वालिफायर-2 है। फिर फाइनल से एक दिन पहले कोई मैच नहीं। अमूमन क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर एक जगह पर होते हैं और क्वालिफायर-2 और फाइनल एक वेन्यू पर, लेकिन बेंगलुरु में मैच न होने से शेड्यूलिंग काफी अस्त व्यस्त है।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|NRR
|स्थिति
|1
|RCB
|14
|9
|4
|18
|+0.78
|क्वालिफाई
|2
|GT
|14
|9
|5
|18
|+0.69
|क्वालिफाई
|3
|SRH
|14
|9
|5
|18
|+0.52
|क्वालिफाई
|4
|RR
|14
|7
|6
|16
|+0.08
|क्वालिफाई
|5
|PBKS
|14
|6
|6
|15
|+0.23
|बाहर
|6
|KKR
|13
|6
|6
|13
|+0.01
|बाहर
|7
|CSK
|14
|6
|8
|12
|-0.34
|बाहर
|8
|DC
|13
|6
|7
|12
|-0.87
|बाहर
|9
|MI
|14
|4
|9
|8
|-0.51
|बाहर
|10
|LSG
|14
|4
|9
|8
|-0.70
|बाहर
जीतने वाला — सीधे फाइनल
हारने वाला — बाहर
जीतने वाला — फाइनल में
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