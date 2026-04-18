ऑस्ट्रेलियाई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज टिम डेविड शनिवार (18 अप्रैल) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 1,000 रन पूरे कर लिए। वह दूसरे सबसे कम गेंद खेलकर आईपीएल में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड और आरसीबी के ओपनर फिल सॉल्ट को पीछे छोड़ा।

आईपीएल में गेंद के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व खिलाड़ी आंद्रे रसेल के नाम है। उन्होंने 545 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। टिम डेविड ने 560 गेंदों पर 1000 रन पूरे किए। ट्रेविस हेड और फिल साल्ट ने 575-575 गेंदों पर 1000 रन पूरे किए।

टिम डेविड ने 17 गेंद पर 26 रन ठोके

सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 594 गेंद पर यह उपलब्धि हासिल की है। टिम डेविड ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। ​डेविड ने 17 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 152.94 रहा वह अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए।

टिम डेविड का आईपीएल रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 56 मैचों और 50 पारियों में टिम डेविड ने 36.39 के औसत और 177.83 के स्ट्राइक रेट से 1,019 रन बनाए हैं। इसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 70 है। इस सीजन में छह मैचों और छह पारियों में उन्होंने 86.50 के औसत और 203.52 के स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए हैं। उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा है। नाबाद 70 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

शुभमन गिल ने लगाई पचासे की ‘हैट्रिक’

शुभमन गिल ने केकेआर के खिलाफ 50 गेंद पर 86 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस सीजन यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था। गुजरात टाइटंस के कप्तान ने पचासे की हैट्रिक लगाई और टीम ने जीत की। पूरी खबर पढ़ें।

कैमरन ग्रीन ने लगाया ‘5 लाख’ का एक छक्का

कैमरन ग्रीन ने केकेआर के लिए इस सीजन आखिरकार पहला अर्धशतक लगाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 55 गेंद पर 79 रन की पारी खेली और इस दौरान एक ऐसा छक्का लगाया जिसकी कीमत 5 लाख रुपये स्पॉन्सर कार कंपनी को पड़ी। पूरी खबर पढ़ें।