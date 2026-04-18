दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 को हुई थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (तब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) के बीच यह मैच था। 18 साल बाद 18 अप्रैल 2026 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ऐतिहासिक दिन है।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान आरसीबी इस मैदान पर आईपीएल में अपना 100वां मैच खेलेगी। यह उपलब्धि किसी अन्य टीम और मैदान ने अबतक हासिल नहीं किया है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच-पांच बार खिताब जीते हैं, लेकिन वह भी अपने घरेलू मैदान पर 100 मैच नहीं खेल पाई हैं।

IPL टीम आँकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीमें: मैदान पर कितने मैच, कितनी जीत? 2008–2026 के आँकड़े — खेले मैचों के क्रम में | होम वेन्यू सहित पूरा डेटा जीत की दौड़ होम वेन्यू जीत-हार अनुपात पूरी तालिका सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीमें — होम ग्राउंड सहित IPL 2008 से 2026 तक 6 प्रमुख टीमों के आँकड़े। क्रम खेले गए मैचों की संख्या के अनुसार। टीम के नाम के नीचे उनका होम ग्राउंड दिया गया है। # टीम होम ग्राउंड मैच जीत हार W/L 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु 99 48 46 1.043 2 कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ईडन गार्डन, कोलकाता 98 54 42 1.285 3 मुंबई इंडियंस MI वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई 95 57 37 1.540 4 दिल्ली कैपिटल्स DC अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली 89 37 49 0.755 5 चेन्नई सुपर किंग्स CSK MA चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई 80 53 26 2.038 6 राजस्थान रॉयल्स RR सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर 62 38 24 1.583 जीत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस सबसे आगे सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली RCB के मुकाबले मुंबई ने कम मैचों में ज्यादा जीत हासिल की। CSK का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय है। मुंबई इंडियंस 57 जीत कोलकाता नाइट राइडर्स 54 जीत चेन्नई सुपर किंग्स 53 जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 48 जीत राजस्थान रॉयल्स 38 जीत दिल्ली कैपिटल्स 37 जीत उल्लेखनीय मुंबई इंडियंस ने RCB से 4 कम मैच खेले, फिर भी 9 ज्यादा जीत दर्ज कीं — IPL इतिहास में सबसे सफल टीम। होम ग्राउंड 6 टीमें, 6 ऐतिहासिक मैदान हर IPL टीम का एक होम ग्राउंड होता है जहाँ वे अपने दर्शकों के सामने खेलती हैं। ये स्टेडियम भारतीय क्रिकेट की पहचान हैं। मैच: 99 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु M. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, कर्नाटक मैच: 98 कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन कोलकाता, पश्चिम बंगाल मैच: 95 मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, महाराष्ट्र मैच: 89 दिल्ली कैपिटल्स अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली मैच: 80 चेन्नई सुपर किंग्स MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, तमिलनाडु मैच: 62 राजस्थान रॉयल्स सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, राजस्थान असली परख जीत-हार अनुपात: CSK सबसे दमदार कुल जीत नहीं, बल्कि जीत-हार अनुपात (W/L) असली दबदबे की कहानी बताता है। 1 से ऊपर मतलब जीत ज्यादा, हार कम। 2.038 चेन्नई सुपर किंग्स 1.583 राजस्थान रॉयल्स 1.540 मुंबई इंडियंस 1.285 कोलकाता नाइट राइडर्स 1.043 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 0.755 दिल्ली कैपिटल्स ध्यान देने योग्य दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र टीम जिसका W/L अनुपात 1 से नीचे है — 89 मैचों में 49 हार। स्रोत: ESPNcricinfo / IPL आधिकारिक रिकॉर्ड | आँकड़े: 2008–2026 Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन में 98 मैच खेले

किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा मैच खेलने की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन में 98 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में 95 मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में 89 मैच खेले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने चेपक में 80 मैच खेले हैं। वह दो साल तक बैन थी। इसके कारण उसने कम मैच खेले हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कुल 48 मैच जीते हैं और 46 हारे हैं। एक मैच ड्रॉ रहा है।

कैमरन ग्रीन ने लगाया ‘5 लाख’ का एक छक्का

कैमरन ग्रीन ने केकेआर के लिए इस सीजन आखिरकार पहला अर्धशतक लगाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 55 गेंद पर 79 रन की पारी खेली और इस दौरान एक ऐसा छक्का लगाया जिसकी कीमत 5 लाख रुपये स्पॉन्सर कार कंपनी को पड़ी। पूरी खबर पढ़ें।

शुभमन गिल ने लगाई पचासे की ‘हैट्रिक’

शुभमन गिल ने केकेआर के खिलाफ 50 गेंद पर 86 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस सीजन यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था। गुजरात टाइटंस के कप्तान ने पचासे की हैट्रिक लगाई और टीम ने जीत की। पूरी खबर पढ़ें।