दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 को हुई थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (तब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) के बीच यह मैच था। 18 साल बाद 18 अप्रैल 2026 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ऐतिहासिक दिन है।
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान आरसीबी इस मैदान पर आईपीएल में अपना 100वां मैच खेलेगी। यह उपलब्धि किसी अन्य टीम और मैदान ने अबतक हासिल नहीं किया है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच-पांच बार खिताब जीते हैं, लेकिन वह भी अपने घरेलू मैदान पर 100 मैच नहीं खेल पाई हैं।
|#
|टीम
|होम ग्राउंड
|मैच
|जीत
|हार
|W/L
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB
|M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|99
|48
|46
|1.043
|2
|कोलकाता नाइट राइडर्स KKR
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|98
|54
|42
|1.285
|3
|मुंबई इंडियंस MI
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|95
|57
|37
|1.540
|4
|दिल्ली कैपिटल्स DC
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|89
|37
|49
|0.755
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स CSK
|MA चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|80
|53
|26
|2.038
|6
|राजस्थान रॉयल्स RR
|सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
|62
|38
|24
|1.583
कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन में 98 मैच खेले
किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा मैच खेलने की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन में 98 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में 95 मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में 89 मैच खेले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने चेपक में 80 मैच खेले हैं। वह दो साल तक बैन थी। इसके कारण उसने कम मैच खेले हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कुल 48 मैच जीते हैं और 46 हारे हैं। एक मैच ड्रॉ रहा है।
कैमरन ग्रीन ने लगाया ‘5 लाख’ का एक छक्का
कैमरन ग्रीन ने केकेआर के लिए इस सीजन आखिरकार पहला अर्धशतक लगाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 55 गेंद पर 79 रन की पारी खेली और इस दौरान एक ऐसा छक्का लगाया जिसकी कीमत 5 लाख रुपये स्पॉन्सर कार कंपनी को पड़ी। पूरी खबर पढ़ें।
शुभमन गिल ने लगाई पचासे की ‘हैट्रिक’
शुभमन गिल ने केकेआर के खिलाफ 50 गेंद पर 86 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस सीजन यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था। गुजरात टाइटंस के कप्तान ने पचासे की हैट्रिक लगाई और टीम ने जीत की। पूरी खबर पढ़ें।