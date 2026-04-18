IPL 2026 KKR vs PBKS 12th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 26वें मैच में शनिवार (18 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। आरसीबी ने 5 मैच में 4 जीत दर्ज की है। उनके 8 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच में 2 जीत दर्ज की है। 2 में हार का सामना करना पड़ा है। यहां स्क्वाड, प्लेइंग 11, लाइव स्ट्रीमिंग, पिच और मौसम रिपोर्ट समेत अन्य जानकारी दी गई है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड
फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, सात्विक देसवाल।
दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, आशुतोष शर्मा, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड/जैकब डफी, सुयश शर्मा, रसिख डार।
दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी. नटराजन, मुकेश कुमार।
हेड टू हेड
कुल मुकाबले- 32।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-20।
दिल्ली कैपिटल्स- 12।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स पिच और मौसम रिपोर्ट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम के पिच नंबर 7 पर खेला जाएगा। इसी पिच पर सीजन का पहला मैच खेला गया था। सनराइजर्स हैदराबाद को आरसीबी ने हराया था। पिच पर घास ज्यादा होगी। मौसम की बात करें तो बेंगलुरु में खूब गर्मी होगी। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टॉस कब होगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच कब से खेला जाएगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
