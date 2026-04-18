इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (18 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 175 रन बनाए थे। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बना लिए। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। क्रीज पर डेविड मिलर 6 गेंद पर 6 और ट्रिस्टन स्टब्स 46 गेंद पर 59 रन बनाकर खेल रहे थे।

मिलर और स्टब्स बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन आरसीबी के मुख्य गेंदबाजों जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के ओवर खत्म थे। रजत पाटीदार के पास सुयश शर्मा का एक ओवर था> उन्होंने स्पिन के बजाय पेस पर भरोसा जताने का फैसला किया। रोमारियो शेफर्ड को गेंद दी।

पहली दो गेंद पर दो रन

डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे। रोमारियो शेफर्ड ने पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर लेथ डिलीवरी की। मिलर ने फाइन लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला चलाया, लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं हुई। एक रन मिला। अगली गेंद पर स्टब्स स्ट्राइक पर थे। रोमारियो शेफर्ड ने मिडिल स्टंप पर लेंथ गेंद की। स्टब्स ने लेग साइड में गेंद को फ्लिक किया और डीफ मिड विकेट पर गेंद गई। एक ही रन मिला।

रोमारियो शेफर्ड ने फुलटॉस फेंक कर दी गलती

दिल्ली कैपिटल्स को 4 गेंद पर 13 रन चाहिए थे। डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे। रोमारियो शेफर्ड ने मिडिल स्टंप पर फुलटॉस फेंक दिया। क्रीज में काफी अंदर खड़े मिलर ने डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा। अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़कर 2 गेंद रहते स्कोर बराबर कर दिया। अगली गेंद रोमारियो ने लो फुलटॉस की। मिलर आगे आए और फ्लिक करके डीप मिड विकेट पर चौका हासिल किया। इस तरह से एक गेंद रहते दिल्ली कैपिटल्स मैच जीत गई। डेविड मिलर ने 10 गेंद पर 22 ट्रिस्टन स्टब्स 47 गेंद पर 60 रन बनाकर नाबाद रहे।

टिम डेविड ने बड़ी उपलब्धि की हासिल

आईपीएल में गेंद के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व खिलाड़ी आंद्रे रसेल के नाम है। उन्होंने 545 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। टिम डेविड ने 560 गेंदों पर 1000 रन पूरे किए। पूरी खबर पढ़ें।

IPL में सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

आईपीएल के 26वें मुकाबले में दिल्ली ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में केएल राहुल ने अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाए और डेविड वॉर्नर के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।