इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मैच में रविवार (5 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास इतिहास रचने का मौका होगा। 36 साल के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 199 विकेट लिए हैं। वह इस लीग में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं। वह आईपीएल इतिहास के पहले 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अबतक 224 विकेट लिए हैं।

भुवनेश्वर कुमार को युजवेंद्र चहल के क्लब में शामिल होने के लिए 1 विकेट चाहिए। एक विकेट लेते ही भुवनेश्वर आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो चहल पहले, भुवनेश्वर दूसरे तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नरेन तीसरे नंबर पर हैं। संन्यास ले चुके पीयूष चावला चौथे नंबर पर हैं। टॉप-10 गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह भी हैं। नीचे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदों की लिस्ट देख सकते हैं।

IPL के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज शीर्ष गेंदबाज युज़वेंद्र चहल सर्वाधिक विकेट 224 200+ क्लब 3 गेंदबाज सर्वश्रेष्ठ BBI 5/10 बुमराह चार्ट तालिका सभी 200+ विकेट 180–199 170–179 1 युज़वेंद्र चहल 200+ 224 2 भुवनेश्वर कुमार 200+ 199 3 सुनील नरेन 200+ 193 4 पीयूष चावला 180+ 192 5 रविचंद्रन अश्विन 180+ 187 6 जसप्रीत बुमराह 180+ 183 7 ड्वेन ब्रावो 180+ 183 8 अमित मिश्रा 170+ 174 9 रविंद्र जडेजा 170+ 172 10 लसिथ मलिंगा 170+ 170 # खिलाड़ी विकेट मैच BBI औसत इकॉनमी SR 1 युज़वेंद्र चहल 224 176 5/40 22.68 7.95 17.11 2 भुवनेश्वर कुमार 199 191 5/19 27.35 7.69 21.33 3 सुनील नरेन 193 191 5/19 25.86 6.82 22.73 4 पीयूष चावला 192 192 4/17 26.60 7.96 20.05 5 रविचंद्रन अश्विन 187 221 4/34 30.22 7.20 25.18 6 जसप्रीत बुमराह 183 147 5/10 22.33 7.24 18.49 7 ड्वेन ब्रावो 183 161 4/22 23.82 8.38 17.04 8 अमित मिश्रा 174 162 5/17 23.82 7.37 19.37 9 रवींद्र जडेजा 172 256 5/16 30.41 7.68 23.75 10 लसिथ मलिंगा 170 122 5/13 19.79 7.14 16.62 कॉलम हेडर पर क्लिक करके सॉर्ट करें स्रोत: ESPNcricinfo · आंकड़े 2026 IPL सीज़न सहित जनसत्ता InfoGenIE

तुषार-आर्चर ने पलटा मैच

आईपीएल 2026 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ। राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 6 रन से हराया। जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे ने अंतिम 12 गेंद पर 15 रन डिफेंड करते हुए टीम को 6 रन से बेहतरीन जीत दिलाई। पूरी खबर पढ़ें।