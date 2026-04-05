इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मैच में रविवार (5 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास इतिहास रचने का मौका होगा। 36 साल के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 199 विकेट लिए हैं। वह इस लीग में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं। वह आईपीएल इतिहास के पहले 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अबतक 224 विकेट लिए हैं।

भुवनेश्वर कुमार को युजवेंद्र चहल के क्लब में शामिल होने के लिए 1 विकेट चाहिए। एक विकेट लेते ही भुवनेश्वर आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो चहल पहले, भुवनेश्वर दूसरे तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नरेन तीसरे नंबर पर हैं। संन्यास ले चुके पीयूष चावला चौथे नंबर पर हैं। टॉप-10 गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह भी हैं। नीचे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदों की लिस्ट देख सकते हैं।

IPL के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
2008–2026 · शीर्ष 10 गेंदबाज · सभी आंकड़े करियर के
शीर्ष गेंदबाज
युज़वेंद्र चहल
सर्वाधिक विकेट
224
200+ क्लब
3 गेंदबाज
सर्वश्रेष्ठ BBI
5/10 बुमराह
1
युज़वेंद्र चहल
MI/PBKS/RCB/RR · 176 मैच
200+
224
2
भुवनेश्वर कुमार
PWI/RCB/SRH · 191 मैच
200+
199
3
सुनील नरेन
KKR · 191 मैच
200+
193
4
पीयूष चावला
CSK/KKR/KXIP/MI · 192 मैच
180+
192
5
रविचंद्रन अश्विन
CSK/DC/KXIP/RPS/RR · 221 मैच
180+
187
6
जसप्रीत बुमराह
MI · 147 मैच
180+
183
7
ड्वेन ब्रावो
CSK/GL/MI · 161 मैच
180+
183
8
अमित मिश्रा
DC/DCH/LSG/SRH · 162 मैच
170+
174
9
रविंद्र जडेजा
CSK/GL/Kochi/RR · 256 मैच
170+
172
10
लसिथ मलिंगा
MI · 122 मैच
170+
170
# खिलाड़ी विकेट मैच BBI औसत इकॉनमी SR
1युज़वेंद्र चहल2241765/4022.687.9517.11
2भुवनेश्वर कुमार1991915/1927.357.6921.33
3सुनील नरेन1931915/1925.866.8222.73
4पीयूष चावला1921924/1726.607.9620.05
5रविचंद्रन अश्विन1872214/3430.227.2025.18
6जसप्रीत बुमराह1831475/1022.337.2418.49
7ड्वेन ब्रावो1831614/2223.828.3817.04
8अमित मिश्रा1741625/1723.827.3719.37
9रवींद्र जडेजा1722565/1630.417.6823.75
10लसिथ मलिंगा1701225/1319.797.1416.62
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स्रोत: ESPNcricinfo · आंकड़े 2026 IPL सीज़न सहित
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तुषार-आर्चर ने पलटा मैच

आईपीएल 2026 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ। राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 6 रन से हराया। जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे ने अंतिम 12 गेंद पर 15 रन डिफेंड करते हुए टीम को 6 रन से बेहतरीन जीत दिलाई। पूरी खबर पढ़ें