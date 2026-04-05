इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मैच में रविवार (5 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास इतिहास रचने का मौका होगा। 36 साल के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 199 विकेट लिए हैं। वह इस लीग में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं। वह आईपीएल इतिहास के पहले 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अबतक 224 विकेट लिए हैं।
भुवनेश्वर कुमार को युजवेंद्र चहल के क्लब में शामिल होने के लिए 1 विकेट चाहिए। एक विकेट लेते ही भुवनेश्वर आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो चहल पहले, भुवनेश्वर दूसरे तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नरेन तीसरे नंबर पर हैं। संन्यास ले चुके पीयूष चावला चौथे नंबर पर हैं। टॉप-10 गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह भी हैं। नीचे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदों की लिस्ट देख सकते हैं।
|#
|खिलाड़ी
|विकेट
|मैच
|BBI
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|1
|युज़वेंद्र चहल
|224
|176
|5/40
|22.68
|7.95
|17.11
|2
|भुवनेश्वर कुमार
|199
|191
|5/19
|27.35
|7.69
|21.33
|3
|सुनील नरेन
|193
|191
|5/19
|25.86
|6.82
|22.73
|4
|पीयूष चावला
|192
|192
|4/17
|26.60
|7.96
|20.05
|5
|रविचंद्रन अश्विन
|187
|221
|4/34
|30.22
|7.20
|25.18
|6
|जसप्रीत बुमराह
|183
|147
|5/10
|22.33
|7.24
|18.49
|7
|ड्वेन ब्रावो
|183
|161
|4/22
|23.82
|8.38
|17.04
|8
|अमित मिश्रा
|174
|162
|5/17
|23.82
|7.37
|19.37
|9
|रवींद्र जडेजा
|172
|256
|5/16
|30.41
|7.68
|23.75
|10
|लसिथ मलिंगा
|170
|122
|5/13
|19.79
|7.14
|16.62
तुषार-आर्चर ने पलटा मैच
आईपीएल 2026 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ। राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 6 रन से हराया। जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे ने अंतिम 12 गेंद पर 15 रन डिफेंड करते हुए टीम को 6 रन से बेहतरीन जीत दिलाई। पूरी खबर पढ़ें।