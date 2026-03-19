आरसीबी ने आईपीएल 2025 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था और इस बार ये टीम अपने खिताब को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन क्या ये आसान होने वाला है। इस टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टार बॉलर जोश हेजलवुड पूरी तरह से फिट नहीं हैं जो पिछले सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो शुरुआती कुछ मैचों के बाद टीम से जुड़ सकते हैं।

आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल को भी फिटनेस संबंधी कुछ परेशानी है ऐसे में उनकी जगह कौन ले सकता है। आईपीएल 2026 में आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है इसके बारे में दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने क्रिकबज पर बताया और उन्होंने हेजलवुड और यश दयाल के सबसे बेहतरीन विकल्प के बारे में भी बताया।

कोहली-साल्ट ओपनर, देवदत्त नंबर 3

हर्षा ने आरसीबी की जिस प्लेइंग इलेवन का चयन किया उसमें ओपनर के रूप में विराट कोहली और फिल साल्ट का चयन किया। हर्षा ने कहा कि विराट लगातार नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे जबकि फिल साल्ट कितने आक्रामक बैटर हैं इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस टीम की बैटिंग लाइनअप में उन्होंने देवदत्त पडीक्कल को तीसरे नंबर पर रखा।

हर्षा ने चौथे नंबर पर बैटिंग में कप्तान रजत पाटीदार को रखा, लेकिन पिछले सीजन में उनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा था। रजत ने बतौर कप्तान खिताब जरूर जीता, लेकिन इस सीजन में उन्हें बैटिंग से कमाल करना होगा। पांचवें नंबर पर उन्होंने टिम डेविड को रखा जो बेहतरीन बैटर हैं साथ ही वो स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बैटिंग क्रम में विकेटकीपर जितेश शर्मा को छठे नंबर पर जगह दी।

2 ऑलराउंडर, 3 तेज गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में किया शामिल

हर्षा ने इस टीम की प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर के रूप में क्रुणाल पंड्या और रोमारियो शेफर्ड को शामिल किया। ये दोनों गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में बेहद तेज गति से बैटिंग भी करते हैं। क्रुणाल टीम को स्पिन विकल्प उलब्ध करवाएंगे। हर्षा ने कहा कि भुवी टीम में होंगे जबकि हेजलवुड फिलहाल फिट नहीं हैं तो टीम जैकब डफी के साथ जा सकती है। वहीं उन्होंने यश दयाल की फिटनेस पर भी सवाल उठाए और कहा कि टीम शुरुआती मैचों में रसिकदार के साथ जा सकती है। उन्होंने सुयश शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में चुना। हर्षा ने कहा कि मंगेश यादव को भी बतौर तेज गेंदबाज शायद आजमाया जा सकता है।

हर्षा भोगले द्वारा चुनी गई आरसीबी की संभावित प्लेइंग इलेवन

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार, टेम डेविड, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, रसिकदार।

इम्पैक्ट प्लेयर- सुयश शर्मा।

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