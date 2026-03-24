इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) से पहले राजस्थान रॉयल्स (RCB) को भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी काल सोमानी की अगुआई वाली कंसोर्टियम ने 1.63 बिलियन डॉलर (लगभग Rs 15,290 करोड़) में खरीद लिया है। सोमानी के कंसोर्टिम में वॉलमार्ट के रॉब वॉल्टन और हैंप (फोर्ड) कंपनी शामिल हैं। सोमानी एरिजोना के एक टेक व्यवसायी हैं, जिन्होंने इंट्राएज, ट्रूयो डॉट एआई और एकेडेमियन की स्थापना की है।

राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के अन्य दावेदार टाइम्स इंटरनेट की अगुआई में आदित्य बिड़ला ग्रुप और आर्सेलरमित्तल के सीईओ आदित्य मित्तल का मित्तल ग्रुप भी था। हालांकि, अभी राजस्थान रॉयल्स की बिक्री को बीसीसीआई से मंजूरी मिलने का इंतजार है। यह डील आईपीएल 2026 के बाद ही लागू होगी। अभी भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्ययोगपति मनोज बडाले के पास रॉयल्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है।