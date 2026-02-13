इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR) ने कप्तान का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के पहले संस्करण में खिताब जीतने वाली टीम ने यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा से दिग्गज खिलाड़ियों पर ऑलराउंडर रियान पराग को तरजीह दी है। पराग को फ्रेंचाइजी ने नियमित कप्तान नियुक्त कर दिया है। असम के रियान पराग ने पिछले साल संजू सैमसन के चोटिल होने पर कप्तानी संभाली थी। अब संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) चले गए हैं। रविंद्र जडेजा और सैम करन की राजस्थान रॉयल्स में एंट्री हो गई है।

24 साल के पराग ने पिछले साल आठ मैचों में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी। उन आठ मैचों में से राजस्थान सिर्फ दो में जीती थी। पराग ने उन मैचों में 38.57 के औसत से रन बनाए। उन्होंने ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ करियर की सबसे अच्छी 95 रन की पारी खेली थी।

पराग की कप्तानी में केवल 2 मैच जीता राजस्थान

पराग की कप्तानी में राजस्थान 8 में से केवल 2 मैच जीती थी। राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान के साथ-साथ कोच को भी बदल दिया है। राहुल द्रविड़ की जगह कुमार संगकारा कोच की भूमिका निभाएंगे। राजस्थान रॉयल्स को बीते साल 14 मैच में सिर्फ 4 में जीत मिली थी। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर रही थी।

रियान पराग का आईपीएल में प्रदर्शन

2019 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स के लिए सभी सात सीजन खेले हैं। उन्हें पिछले दो सीजन में उनके सभी मैच खेलने का मौका मिला। 2024 में उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 52.09 के औसत से 573 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 149.21 था। पराग ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 84 मैच खेले हैं और 1566 रन बनाए हैं और सात विकेट लिए हैं।

