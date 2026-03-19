इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कप्तान संजू सैमसन की जगह चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा के साथ ट्रेड हुए इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन चोटिल हो गए हैं। उनका आईपीएल 2026 से बाहर होना तय है। वह 5 मार्च को 2026 को टी 20 वर्ल्ड कप के मैच के बाद से नहीं खेले हैं। इंग्लैंड सेमीफाइनल में भारत से हार मिली थी।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार करन को ग्रोइन की दिक्कत है। 27 साल के करन पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले थे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें नवंबर 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ ट्रेड के जरिए अपने साथ जोड़ा था। करन और भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई ने विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड किया था। संजू हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे।

पंजाब किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं करन

2019 में पंजाब किंग्स (PBKS) से अपना करियर शुरू करने के बाद राजस्थान रॉयल्स करन की तीसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी होती। सैम करन फिर 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले। फिर 2023 में पंजाब किंग्स में वापस की और तब लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्होंने तब 18.5 करोड़ रुपये मिले थे। 2024 में फिर से पंजाब के लिए खेले। करन को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 से पहले 2.4 करोड़ में वापस खरीदा। उन्होंने पांच मैचों में 114 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट लिया।

डोनोवन फरेरा हैं विकल्प

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि राजस्थान रॉयल्स करन के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे स्क्वाड में शामिल करेगी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने कुछ विकल्प देखे हैं। जडेजा के अलावा राजस्थान रॉयल्स के पास डोनोवन फरेरा के रूप में एक और ऑलराउंडर भी है, जो एक पावर-हिटर है और तेज ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकता है। जडेजा और करन की तरह फरेरिया को भी राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स से 1 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर ट्रेड के जरिए खरीदा था।

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