इंडिन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में क्वालिफायर-2 में शुक्रवार (29 मई) को गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रचा। गिल प्लेऑफ में एक से ज्यादा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी ने। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में संजू सैमसन की बराबरी कर ली। इसके अलावा कप्तान के तौर पर एक से ज्यादा शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।

शुभमन गिल ने इससे पहले आईपीएल 2023 में क्वालिफायर-2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक जड़ा था। उनके अलावा मुरली विजय (2012), वीरेंद्र सहवाग (2014), ऋद्धिमान साहा (2014), शेन वॉटसन (2018), रजत पाटीदार (2022) और जोस बटलर (2022) ने शतक जड़ा था। बटलर के बाद दोनों बार गिल ने तक जड़ा है। गिल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 गेंद पर 104 रनों की पारी खेली। उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए। 196.23 का स्ट्राइक रेट रहा।

शुभमन गिल ने संजू सैमसन की बराबरी कर ली

शुभमन गिल का यह आईपीएल में पांचवां शतक था। उन्होंने संजू सैमसन की बराबरी कर ली। सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली के हैं। उन्होंने 9 शतक लगाए हैं। जोस बटलर के 7 शतक है। क्रिस गेल और केएल राहुल के 6-6 शतक हैं। गुजरात टाइटंस के लिए सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड गिल के नाम है। इससे पहले यह रिकॉर्ड गिल के ही नाम था। उन्होंने 2023 में 49 गेंद पर क्वालिफायर-2 में शतक जड़ा था।

शुभमन गिल का कप्तान के तौर पर दूसरा शतक

आईपीएल में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 5 शतक लगाए हैं। केएल राहुल 3 शतक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। शुभमन गिल का यह दूसरा शतक था। गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 31 मई को होगा। गुजरात टाइटंस तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंची।

साई सुदर्शन फिर हुए हिट विकेट

साई सुदर्शन लगातार दूसरे मैच में हिट विकेट हुए। क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ साई का बल्ला छूटकर स्टंप पर लग गया था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर-2 में भी ऐसा ही हुआ। पूरी खबर पढ़ें।