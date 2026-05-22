इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का लीग स्टेज आखिरी पड़ाव पर है। चार मैच बाकी हैं और 27 मई की रात में आखिरी मैच में यह तय होगा कि प्लेऑफ में जगह बनाने वाली चौथी टीम कौन होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं।

राजस्थान रॉयल्स के 14 अंक हैं और वह एकमात्र टीम है जो 16 अंक तक पहुंच सकती है। उसे अपना आखिरी लीग मैच 27 मई को दिन के दूसरे मुकाबले में खेलना है। यही कारण है कि आखिरी लीग स्टेज मैच तक प्लेऑफ की चौथी टीम तय नहीं होगी। आइए जानते हैं चार मैचों का प्लेऑफ पर कैसे असर पड़ेगा:

22 मई: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

सनराइजर्स हैदराबाद को टॉप-2 में पहुंचने के लिए 200 रन बनाने पर कम से कम 87 रनों से जीत दर्ज करनी होगी। 200 रन के लक्ष्य को 11.3 या उससे कम ओवर में हासिल करना होगा।

23 मई: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स बगैर रनरेट पर निर्भर रहे प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इसके लिए उसे लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना होगा। फिर उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस हरा दे। कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स हरा दे।

24 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

कोलकाता नाइट राइडर्स बगैर रनरेट पर निर्भर रहे प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स हरा दे। राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस हरा दे। दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स हरा दे।

24 मई: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस को हराने पर राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी। हारने पर भी वह प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स हरा दे और कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स हरा दे।

अगर पंजाब और कोलकाता जीत जाएं और राजस्थान के 14 अंक ही रहें तो क्या होगा?

15-15 अंक होने पर पंजाब किंग्स का कोलकाता नाइट राइडर्स पर पलड़ा भारी होगा। पंजाब का रनरेट +0.227 है। कोलकाता नाइट राइडर्स का रनरेट 0.011 है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को पंजाब किंग्स 10 रन से हरा दे तो उशके 15 अंक होंगे। उसका रनरेट +0.246 होगा। कोलकाता को आगे निकलने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 61 रन से हराना होगा या 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा।

IPL 2025 — आखिरी मैचों का हिसाब क्वालिफाई RCB, GT, SRH एलिमिनेट CSK, MI, LSG रेस में RR, PBKS, KKR, DC बचे मैच 3 मैच मैच शेड्यूल पॉइंट्स टेबल प्लेऑफ शर्तें सभी 22 मई 23 मई 24 मई सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु SRH का दांव: टॉप-2 में पहुंचने के लिए 200+ रन बनाकर कम से कम 87 रन से जीत जरूरी। 200 रन के लक्ष्य को 11.3 या उससे कम ओवर में हासिल करना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स vs पंजाब किंग्स PBKS का दांव: पंजाब किंग्स LSG को हराए — तब NRR की जरूरत नहीं। साथ में राजस्थान को MI से और KKR को DC से हार मिले तो पक्की एंट्री। कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स KKR का दांव: DC को हराएं — और उम्मीद करें कि PBKS को LSG हराए और RR को MI हराए। अगर PBKS भी जीते तो KKR को 61 रन या 13.5 ओवर के अंदर लक्ष्य से आगे निकलना होगा। राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस RR का दांव: MI को हराने पर प्लेऑफ पक्का। हारने पर भी मौका — अगर PBKS को LSG हराए और KKR को DC हराए तो RR के 14 अंक पर्याप्त। DC की मुश्किल: NRR -0.871 के कारण प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन। # टीम मैच जीत हार अंक NRR स्थिति 1 RCB 13 9 4 18 +1.065 Q 2 GT 14 9 5 18 +0.695 Q 3 SRH 13 8 5 16 +0.350 Q 4 RR 13 7 6 14 +0.083 रेस में 5 PBKS 13 6 6 13 +0.227 रेस में 6 KKR 13 6 6 13 +0.011 रेस में 7 CSK 14 6 8 12 -0.345 बाहर 8 DC 13 6 7 12 -0.871 रेस में 9 MI 13 4 9 8 -0.510 बाहर 10 LSG 13 4 9 8 -0.702 बाहर राजस्थान रॉयल्स 14 अंक NRR: +0.083 पक्का रास्ता: मुंबई इंडियंस को हराएं — प्लेऑफ पक्का, बिना किसी शर्त के। हारने पर भी मौका: PBKS को LSG हराए और KKR को DC हराए — तब RR के 14 अंक पर्याप्त। पंजाब किंग्स 13 अंक NRR: +0.227 पक्का रास्ता: LSG को हराएं + RR को MI हराए + KKR को DC हराए — प्लेऑफ पक्का। NRR फायदा: PBKS का NRR +0.227, KKR से बेहतर (+0.011)। अगर दोनों 15 अंक पर हों तो PBKS आगे। कोलकाता नाइट राइडर्स 13 अंक NRR: +0.011 पक्का रास्ता: DC को हराएं + PBKS को LSG हराए + RR को MI हराए। PBKS से आगे निकलना हो तो: DC को 61+ रन से हराएं या 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करें। दिल्ली कैपिटल्स 12 अंक NRR: -0.871 लगभग नामुमकिन: NRR -0.871 बहुत खराब। RR को पछाड़ने के लिए KKR को 129+ रन से हराना होगा। MI अगर RR को 100 रन से भी हराए तो RR का NRR -0.308 रहेगा — फिर भी DC से बेहतर। स्रोत: ESPNcricinfo / Jansatta | IPL 2025 लीग चरण Jansatta InfoGenIE

दिल्ली कैपिटल्स को लेकर क्या है गणित

दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के 14-14 अंक हो सकते हैं। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के 13-13 अंक रह सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की अगुआई वाली टीम के लिए उसका खराब रनरेट -0.871 दिक्कत की बात है। इसके कारण उसका प्लेऑफ में पहुंचना असंभव है। आसान भाषा में समझें तो अगर राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस 100 रन से हरा दे तो उसका रनरेट -0.308। दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स को रनरेट के मामले में पीछे छोड़ने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को 129 रन से हराना होगा।

क्या आरसीबी से आगे निकलेगी सनराइजर्स? ये है गणित

आईपीएल 2026 की अंक तालिका में शीर्ष-2 में जगह बनाने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उतनी ही बड़ी जीत दर्ज करनी होगी जितनी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने की। पूरी खबर पढ़ें।