इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले लीग के नंबर-1 गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी निजी जिंदगी में हुए एक बड़े बदलाव के बारे में बताया है। लेग-स्पिनर आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेलने के लिए तैयार हैं और अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। 35 साल के इस खिलाड़ी का फिटनेस पर काफी ध्यान है। चहल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

चहल ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स के साथ यूट्यूब पर बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उन्हें शराब छोड़े छह महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। यह सुनकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने जोर से तालियां बजाकर भारतीय स्पिनर के फैसले की सराहना की।

चहल ने शराब पीना छोड़ा

चहल ने कहा, ‘मैंने शराब पीना छोड़ दिया है और छह महीने से ज्यादा हो गए हैं। मैं अब 35 साल का हूं इसलिए मैं और ज्यादा एक्टिव रहना चाहता हूं और अपनी टीम के लिए अपना 150% देना चाहता हूं। एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर मैं चाहता हूं कि आईपीएल में लोग मुझसे कुछ सीखें।’

पंजाब किंग्स का पिछले सीजन शानदार प्रदर्शन

पंजाब किंग्स ने पिछले आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। वह टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। इस हार से स्पिनर युजवेंद्र चहल समेत पंजाब के खिलाड़ी बहुत निराश थे। चहल को अब भी लगता है कि मार्को यानसेन की मौजूदगी से मैच उनके पक्ष में हो सकता था।

यानसेन की कमी खली थी

चहल ने कहा, ‘फाइनल में हमें यानसेन की कमी खली क्योंकि वह नहीं थे। अगर वह होते तो हम पक्का चैंपियनशिप जीत जाते। जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की, वह शानदार थी और बैटिंग भी। वह आखिर में दो से तीन छक्के मारने में काबिल था। जिस तरह से वह गेंदबाजी कर रहे हैं उससे अब हम और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। विरोधी ओपनर्स के लिए यह आसान नहीं होने वाला है।’

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