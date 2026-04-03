IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर इस सीजन लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके की यह लगातार दूसरी हार थी। इस जीत के बाद पंजाब किंग्स अंकतालिका में नंबर 1 पर पहुंच गई है।

वहीं पंजाब के नंबर 1 पर पहुंचने से आरसीबी, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। यह चारों टीमें एक-एक स्थान खिसक गई हैं। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 2 अंक के साथ छठे पायदान पर ही है। चेन्नई की टीम लगातार दो करारी शिकस्त के बाद सबसे खराब नेट रनरेट के साथ आखिरी यानी 10वें स्थान पर है।

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी इस मैच के बाद अंतर आया है। कूपर कोनोली अब अंगकृष रघुवंशी को पीछे छोड़ नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में पंजाब किंग्स के विजयकुमार वैशाक नंबर 1 पर आ गए हैं। अंशुल कम्बोज तीसरे स्थान पर हैं। बल्लेबाजी में इशान किशन तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

आईपीएल 2026 में सीएसके और पंजाब के मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 2 2 0 4 +0.637 राजस्थान रॉयल्स 1 1 0 2 +4.171 आरसीबी 1 1 0 2 +2.907 दिल्ली कैपिटल्स 1 1 0 2 +1.397 मुंबई इंडियंस 1 1 0 2 +0.687 सनराइजर्स हैदराबाद 2 1 1 2 +0.469 गुजरात टाइटंस 1 0 1 0 -0.509 लखनऊ सुपर जायंट्स 1 0 1 0 -1.397 केकेआर 2 0 2 0 -1.964 चेन्नई सुपर किंग्स 2 0 2 0 -2.562

सीएसके और पंजाब मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके (4s) छक्के (6s) कूपर कोनोली 2 2 108 108.00 163.64 11 5 अंगकृष रघुवंशी 2 2 103 51.50 177.59 12 4 इशान किशन 2 2 94 47.00 200.00 11 5 हेनरिक क्लासेन 2 2 83 41.50 145.61 6 2 रयान रिकल्टन 1 1 81 81.00 188.37 4 8

सीएसके और पंजाब मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट विजयकुमार वैशाख 2 8 48 5 14.40 72 0 0 जयदेव उनादकट 2 6 36 4 12.50 50 0 0 अंशुल कम्बोज 2 6.4 40 4 17.50 70 0 0 ब्लेसिंग मुजरबानी 2 7 42 4 18.75 75 1 0 जैकब डफी 1 4.0 24 3 7.33 22 0 0

प्रियांश आर्या ने 350 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, पंजाब किंग्स ने की RCB के सबसे तेज पचासे की बराबरी

पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनर प्रियांश आर्या ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। प्रियांश ने 350 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 39 रन ठोके और 3 चौके व 4 छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत पंजाब ने आरसीबी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





