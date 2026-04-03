IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर इस सीजन लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके की यह लगातार दूसरी हार थी। इस जीत के बाद पंजाब किंग्स अंकतालिका में नंबर 1 पर पहुंच गई है।

वहीं पंजाब के नंबर 1 पर पहुंचने से आरसीबी, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। यह चारों टीमें एक-एक स्थान खिसक गई हैं। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 2 अंक के साथ छठे पायदान पर ही है। चेन्नई की टीम लगातार दो करारी शिकस्त के बाद सबसे खराब नेट रनरेट के साथ आखिरी यानी 10वें स्थान पर है।

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी इस मैच के बाद अंतर आया है। कूपर कोनोली अब अंगकृष रघुवंशी को पीछे छोड़ नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में पंजाब किंग्स के विजयकुमार वैशाक नंबर 1 पर आ गए हैं। अंशुल कम्बोज तीसरे स्थान पर हैं। बल्लेबाजी में इशान किशन तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

आईपीएल 2026 में सीएसके और पंजाब के मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स2204+0.637
राजस्थान रॉयल्स1102+4.171
आरसीबी1102+2.907
दिल्ली कैपिटल्स1102+1.397
मुंबई इंडियंस1102+0.687
सनराइजर्स हैदराबाद2112+0.469
गुजरात टाइटंस1010-0.509
लखनऊ सुपर जायंट्स1010-1.397
केकेआर2020-1.964
चेन्नई सुपर किंग्स2020-2.562

सीएसके और पंजाब मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौके (4s)छक्के (6s)
कूपर कोनोली22108108.00163.64115
अंगकृष रघुवंशी2210351.50177.59124
इशान किशन229447.00200.00115
हेनरिक क्लासेन228341.50145.6162
रयान रिकल्टन118181.00188.3748

सीएसके और पंजाब मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
विजयकुमार वैशाख2848514.407200
जयदेव उनादकट2636412.505000
अंशुल कम्बोज26.440417.507000
ब्लेसिंग मुजरबानी2742418.757510
जैकब डफी14.02437.332200

प्रियांश आर्या ने 350 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, पंजाब किंग्स ने की RCB के सबसे तेज पचासे की बराबरी

पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनर प्रियांश आर्या ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। प्रियांश ने 350 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 39 रन ठोके और 3 चौके व 4 छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत पंजाब ने आरसीबी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर