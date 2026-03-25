भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPl 2026) सीजन के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) की प्लेइंग इलेवन चुनी है। उन्होंने उभरते हुए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कोनोली को जगह नहीं दी। उन्होंने पंजाब किंग्स की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल ओवेन और कप्तान श्रेयस अय्यर को नंबर तीन और चार पर रोटेट करके खिलाने का सुझाव दिया। आईपीएल 2025 की उप-विजेता पंजाब किंग्स 31 मार्च को न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 में अभियान की शुरुआत करेगी।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान पठान ने प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को पंजाब किंग्स के ओपनिंग जोड़ी के तौर पर चुना। पिछले साल दोनों जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था। ओवेन ने पिछले साल होबार्ट हरिकेंस के बिग बैश लीग (BBL) जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। ओवेन और श्रेयस अय्यर को पेस और स्पिन के खिलाफ मैचअप को देखते हुए नंबर-3 या 4 पर भेजना चाहिए। पिछले सीज़न में वह सिर्फ एक मैच खेले थे और बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए थे।

नेहल वढेरा, मार्क्स स्टोइनिस और शशांक सिंह को मौका

पठान ने पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में आगे नेहल वढेरा, मार्क्स स्टोइनिस और शशांक सिंह को मौका दिया। पठान ने गेंदबाजी विभाग में बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बरार, तेज गेंदबाज मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह और लॉकी फर्ग्यूसन या बेन डवारशुईस में से एक को चुनने का मौका दिया। उन्होंने युजवेंद्र चहल को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मौका दिया।

इरफान पठान द्वारा चुनी गई पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन / बेन ड्वारशुइस।

इम्पैक्ट प्लेयर: युजवेंद्र चहल।

पंजाब किंग्स का स्क्वाड

अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कूपर कोनोली (3 करोड़ रुपये), प्रवीण दुबे (30 लाख रुपये), विशाल निषाद (30 लाख रुपये), बेन ड्वारशुइस (4.40 करोड़ रुपये)।

यह भी पढ़ें: IPL 2026:नंबर-3 पर बल्लेबाजी, जोखिम नहीं निरंतरता पर फोकस, ऋषभ पंत को आरसीबी के पूर्व कप्तान ने दी सलाह