आईपीएल 2026 में जहां युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी का जलवा चरम पर था। वहीं पंजाब किंग्स के तूफानी ओपनर प्रियांश आर्या ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। पंजाब के ओपनर ने इस सीजन 5 पारियों में ही 211 रन ठोक दिए हैं। उन्होंने अभी तक 20 छक्के और 14 चौके लगाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 37 गेंद पर 93 रन की धुआंधार पारी खेलकर प्रियांश ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसमें से एक ऐसा रिकॉर्ड था जो इससे पहले आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए कोई नहीं बना पाया था।
पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 20 से कम गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों के मामले में प्रियांश अब नंबर 1 पर आ गए हैं। उन्होंने पंजाब के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल को पीछे छोड़ा है।
राहुल ने पंजाब की फ्रेंचाइजी के लिए दो बार 20 से कम गेंद में अर्धशतक लगाने का कारनामा किया था। वहीं लखनऊ के खिलाफ रविवार (19 अप्रैल 2026) को प्रियांश ने 19 गेंद पर अर्धशतक ठोक तीसरी बार यह कमाल किया और राहुल को पीछे छोड़ दिया।
प्रियांश आर्या की 20 से कम गेंद पर आईपीएल फिफ्टी (पंजाब के लिए)
- 19 गेंद: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 2026
- 16 गेंद: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 2026
- 19 गेंद: बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 2025
वहीं केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब के लिए खेलते हुए 14 गेंद पर पचासा ठोका था। उसके बाद 2019 में भी पंजाब की टीम के लिए राहुल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 19 गेंद पर अर्धशतक लगाया था। अब प्रियांश आर्या तीन बार 20 से कम गेंद पर पंजाब के लिए अर्धशतक लगाकर राहुल से आगे निकल गए हैं।
कैसा रहा प्रियांश आर्या का आईपीएल करियर?
प्रियांश आर्या के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2025 में लीग का डेब्यू पंजाब किंग्स के लिए किया था। अभी तक (आईपीएल 2026 के 29 मैच तक) वह 22 आईपीएल मैच खेलते हुए 22 पारियों में 686 रन बनाए हैं। उनका औसत 31.18 और स्ट्राइक रेट 196.00 का रहा है। उन्होंने अभी तक इस लीग में कुल चार अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनके नाम आईपीएल में 45 छक्के और 69 चौके दर्ज हैं। वह इस सीजन भी अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
IPL 2026: प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा समेत 8 खिलाड़ी बने तीसरे हफ्ते के ‘Super Strikers’, वैभव सूर्यवंशी का नाम गायब
आईपीएल 2026 के तीन हफ्ते हो चुके हैं। तीसरे हफ्ते के लिए आईपीएल द्वारा आठ सुपर स्ट्राइकर्स चुने गए हैं। इस लिस्ट में प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा समेत कई धाकड़ खिलाड़ी शामिल हैं। जबकि वैभव सूर्यवंशी का नाम इसमें नहीं है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर