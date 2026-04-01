IPL 2026 Points Table, Most Runs and Wickets: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर अपना खाता खोला। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस सातवें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर है। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे नीचे है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे नंबर पर हैं। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है। आईपीएल 2026 में दो टीमें अबतक एक भी मैच नहीं खेली हैं। ये दोनों टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स हैं। दोनों की गुरुवार (1 अप्रैल) को भिड़ंत होगी। नीचे पंजाब किंग्स-गुजरात टाइटंस मैच के बाद अंक तालिका देख सकते हैं।

IPL 2026 — अंक तालिका चार मैचों के बाद नवीनतम स्थिति · 1 अप्रैल 2026 4 मैच खेले 4 जीती हुई टीमें 1 अप्रैल अगला मैच: LSG vs DC ▲ शीर्ष पर — विजेता टीमें टीम मैच जीत अंक NRR 1 राजस्थान रॉयल्स RR 1 1 2 +8.00 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB 1 1 2 +2.91 3 मुंबई इंडियंस MI 1 1 2 +0.21 4 पंजाब किंग्स PBKS 1 1 2 +0.03 — LSG · DC — अभी तक कोई मैच नहीं — 7 गुजरात टाइटन्स GT 1 0 0 -0.03 8 कोलकाता नाइट राइडर्स KKR 1 0 0 -0.21 9 सनराइज़र्स हैदराबाद SRH 1 0 0 -2.91 10 चेन्नई सुपर किंग्स CSK 1 0 0 -8.00 मैच-4 हीरो: कूपर कॉनॉली (PBKS) — 68 रन (43 गेंद), PBKS ने GT को 3 विकेट से हराया

अगला मैच: LSG vs DC — 1 अप्रैल, लखनऊ (रात 7:30) जनसत्ता InfoGenIE

आईपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो मुंबई इंडियंस के रयान रिकेल्टन शीर्ष हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली चौथे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं।

IPL 2026 — सर्वाधिक रन पहले मैच के बाद शीर्ष 5 बल्लेबाज़ खिलाड़ी रन औसत SR 1 र. रिकेल्टन 81 81.00 188.37 2 इशान किशान 80 80.00 210.53 3 रोहित शर्मा 78 78.00 205.26 4 कूपर कॉनली 72 — 163.64 5 विराट कोहली 69 — 181.58 जनसत्ता InfoGenIE

आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो आरसीबी के जैकब डफी ने 3 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के शार्दुल ठाकुर दूसरे नंबर पर हैं। आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड तीसरे नंबर पर हैं। राजस्थान रॉयलस के जोफ्रा आर्चर चौथे नंबर पर हैं। पांचवें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के ही रविंद्र जडेजा हैं।