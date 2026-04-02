IPL 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के पांचवें मैच में बुधवार (1 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स पहले और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर बरकरार है। मुंबई इंडियंस चौथे और पंजाब किंग्स पांचवें नंबर पर है।
आईपीएल 2026 के पहले पांच मैचों में गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2026 के छठे मैच में एक और टीम का खाता खुल जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से सामना होगा।
आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज
आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी ने 70 रनों की पारी खेली और विराट कोहली टॉप-5 से बाहर हो गए। मुंबई इंडियंस के रयान रिकेल्टन शीर्ष पर हैं। उनके साथी ओपनर रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली चौथे नंबर पर हैं।
आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाज
आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो 7 गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए हैं, लेकिन इकॉनमी रेट को देखते हुए आरसीबी के जैकब डफी शीर्ष पर हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे, दिल्ली कैपिटल्स के टी नटराजन तीसरे और लुंगी एनगिडी चौथे नंबर पर हैं। पंजाब किंग्स के लुंगी एनगिडी पांचवें नंबर पर हैं।
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