IPL 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के पांचवें मैच में बुधवार (1 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स पहले और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर बरकरार है। मुंबई इंडियंस चौथे और पंजाब किंग्स पांचवें नंबर पर है।

आईपीएल 2026 के पहले पांच मैचों में गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2026 के छठे मैच में एक और टीम का खाता खुल जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से सामना होगा।

आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी ने 70 रनों की पारी खेली और विराट कोहली टॉप-5 से बाहर हो गए। मुंबई इंडियंस के रयान रिकेल्टन शीर्ष पर हैं। उनके साथी ओपनर रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली चौथे नंबर पर हैं।

IPL 2025 — ओपनिंग राउंड
राउंड 1 के बाद अंकतालिका · टॉप बल्लेबाज़ · टॉप गेंदबाज़
शीर्ष टीम
राजस्थान रॉयल्स
सर्वोच्च NRR
+4.171
टॉप स्कोरर
81 रन
टॉप विकेट
3 विकेट
# टीम NRR बार NRR अंक नतीजा
1
राजस्थान रॉयल्स
RR
+4.171
2
जीत
2
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
RCB
+2.907
2
जीत
3
दिल्ली कैपिटल्स
DC
+1.397
2
जीत
4
मुंबई इंडियंस
MI
+0.687
2
जीत
5
पंजाब किंग्स
PBKS
+0.509
2
जीत
6
गुजरात टाइटंस
GT
-0.509
0
हार
7
कोलकाता नाइट राइडर्स
KKR
-0.687
0
हार
8
लखनऊ सुपर जायंट्स
LSG
-1.397
0
हार
9
सनराइज़र्स हैदराबाद
SRH
-2.907
0
हार
10
चेन्नई सुपर किंग्स
CSK
-4.171
0
हार
टॉप 5 बल्लेबाज़ — राउंड 1
खिलाड़ी रन बार रन स्ट्राइक रेट
रायन रिकेल्टन
मुंबई इंडियंस
81
188.37
इशान किशन
सनराइजर्स हैदराबाद
80
210.53
रोहित शर्मा
मुंबई इंडियंस
78
205.26
कूपर कोनोली
पंजाब किंग्स
72
163.64
समीर रिजवी
दिल्ली कैपिटल्स
70
148.94
टॉप 5 गेंदबाज — राउंड 1
खिलाड़ी विकेट बार विकेट औसत
जैकब डफी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
3
7.33
प्रसिद्ध कृष्णा
गुजरात टाइटंस
3
9.67
टी नटराजन
दिल्ली कैपिटल्स
3
9.66
लुंगी एनगिडी
दिल्ली कैपिटल्स
3
9.00
विजयकुमार वैशाख
पंजाब किंग्स
3
11.33
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आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो 7 गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए हैं, लेकिन इकॉनमी रेट को देखते हुए आरसीबी के जैकब डफी शीर्ष पर हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे, दिल्ली कैपिटल्स के टी नटराजन तीसरे और लुंगी एनगिडी चौथे नंबर पर हैं। पंजाब किंग्स के लुंगी एनगिडी पांचवें नंबर पर हैं।

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