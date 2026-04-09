IPL 2026 Points Table, Top 5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार को रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 1 रन से हराया। गुजरात टाइटंस की यह इस सीजन पहली जीत थी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार दो मैच जीतने के बाद हारी। राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर बरकरार है। दिल्ली कैपिटल्स चौथे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस छठे नंबर पर पहुंच गई। चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी स्थान पर बनी हुई है।
आईपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल 170 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। उनके पास फिलहाल ऑरेंज कैप है। दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरी क्लासेन तीसरे, राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी चौथे और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा पांचवें नंबर पर हैं।
IPL 2026 — अंक तालिका
|टीम
|P
|W
|L
|अंक
|NRR
|1राजस्थान रॉयल्सRR
|3
|3
|0
|6
|+2.403
|2पंजाब किंग्सPBKS
|3
|2
|0
|5
|+0.637
|3रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुRCB
|2
|2
|0
|4
|+2.501
|4दिल्ली कैपिटल्सDC
|3
|2
|1
|4
|+0.811
|5सनराइजर्स हैदराबादSRH
|3
|1
|2
|2
|+0.275
|6गुजरात टाइटन्सGT
|3
|1
|2
|2
|-0.270
|7लखनऊ सुपर जायंट्सLSG
|2
|1
|1
|2
|-0.542
|8मुंबई इंडियन्सMI
|3
|1
|2
|2
|-0.715
|9कोलकाता नाइट राइडर्सKKR
|3
|0
|2
|1
|-1.964
|10चेन्नई सुपर किंग्सCSK
|3
|0
|3
|0
|-2.517
IPL 2026 — सर्वाधिक रन
IPL 2026 — सर्वाधिक विकेट
आईपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज
आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई ने 7 विकेट लिए हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात टाइटंस के राशिद खान तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लुंगी एनगिडी चौथे और राजस्थान रॉयल्स के नांद्रे बर्गर पांचवें नंबर पर हैं।
दिल्ली-गुजरात आखिरी ओवर का रोमांच
दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने यहां से मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर 1 रन से जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ें।