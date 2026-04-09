IPL 2026 Points Table, Top 5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार को रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 1 रन से हराया। गुजरात टाइटंस की यह इस सीजन पहली जीत थी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार दो मैच जीतने के बाद हारी। राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर बरकरार है। दिल्ली कैपिटल्स चौथे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस छठे नंबर पर पहुंच गई। चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी स्थान पर बनी हुई है।

आईपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल 170 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। उनके पास फिलहाल ऑरेंज कैप है। दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरी क्लासेन तीसरे, राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी चौथे और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा पांचवें नंबर पर हैं।

IPL 2026 — अंक तालिका ▲ प्लेऑफ़ ज़ोन — शीर्ष 4 टीमें टीम P W L अंक NRR 1 राजस्थान रॉयल्स RR 3 3 0 6 +2.403 2 पंजाब किंग्स PBKS 3 2 0 5 +0.637 3 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB 2 2 0 4 +2.501 4 दिल्ली कैपिटल्स DC 3 2 1 4 +0.811 5 सनराइजर्स हैदराबाद SRH 3 1 2 2 +0.275 6 गुजरात टाइटन्स GT 3 1 2 2 -0.270 7 लखनऊ सुपर जायंट्स LSG 2 1 1 2 -0.542 8 मुंबई इंडियन्स MI 3 1 2 2 -0.715 9 कोलकाता नाइट राइडर्स KKR 3 0 2 1 -1.964 10 चेन्नई सुपर किंग्स CSK 3 0 3 0 -2.517 जनसत्ता InfoGenIE स्रोत: ESPNcricinfo · 9 अप्रैल 2026 बल्लेबाज़ी IPL 2026 — सर्वाधिक रन 1 यशस्वी जैसवाल Yashasvi Jaiswal · RR 170 रन 170.00 औसत 163.46 स्ट्राइक रेट 19 4s 8 6s 2 समीर रिज़वी Sameer Rizvi · CSK 160 रन 80.00 औसत 161.62 स्ट्राइक रेट 12 4s 11 6s 3 हेनरिक क्लासेन Heinrich Klaasen · SRH 145 रन 48.33 औसत 147.96 स्ट्राइक रेट 11 4s 4 6s 4 वैभव सूर्यवंशी Vaibhav Sooryavanshi · RR 122 रन 40.67 औसत 248.98 स्ट्राइक रेट 10 4s 11 6s 5 रोहित शर्मा Rohit Sharma · MI 118 रन 39.33 औसत 168.57 स्ट्राइक रेट 11 4s 7 6s जनसत्ता InfoGenIE स्रोत: ESPNcricinfo · 9 अप्रैल 2026 गेंदबाज़ी IPL 2026 — सर्वाधिक विकेट 1 रवि बिश्नोई Ravi Bishnoi · LSG 7 विकेट 9.0 ओवर 11.71 औसत 82 रन दिए 1 4-विकेट 2 प्रसिद्ध कृष्णा Prasidh Krishna · RR 6 विकेट 12.0 ओवर 20.67 औसत 124 रन दिए 0 4-विकेट 3 राशिद ख़ान Rashid Khan · GT 5 विकेट 12.0 ओवर 17.00 औसत 85 रन दिए 0 4-विकेट 4 लुंगी एनगिडी Lungi Ngidi · MI 5 विकेट 11.4 ओवर 17.00 औसत 85 रन दिए 0 4-विकेट 5 नान्द्रे बर्गर Nandre Burger · KKR 5 विकेट 9.0 ओवर 15.20 औसत 76 रन दिए 0 4-विकेट जनसत्ता InfoGenIE स्रोत: ESPNcricinfo · 9 अप्रैल 2026

आईपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज

आईपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई ने 7 विकेट लिए हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात टाइटंस के राशिद खान तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लुंगी एनगिडी चौथे और राजस्थान रॉयल्स के नांद्रे बर्गर पांचवें नंबर पर हैं।

दिल्ली-गुजरात आखिरी ओवर का रोमांच

दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने यहां से मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर 1 रन से जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ें।