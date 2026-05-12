IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers after GT vs SRH Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 51वें मैच में मंगलवार (12 मई) को गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। दोनों के 14-14 अंक हैं। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के 12-12 अंक हैं।

ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने इस पर फिर से कब्जा जमा लिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस की पारी में साई सुदर्शन ने इस पर कब्जा जमा लिया था। दोनों के 500 रन पूरे हो गए हैं। पर्पल कैप रेस में भुवनेश्वर कुमार का दबदबा बरकरार है। उन्होंने 21 विकेट झटके हैं। कगिसो रबाडा ने उनकी बराबरी कर ली है। उनके भी 21 विकेट हो गए हैं।

IPL 2026 — लाइव स्टैंडिंग्स व स्टैट्स मार्च 28 – मई 31 · 74 मैच · अद्यतन: मई 2026 शीर्ष टीम Gujarat Titans सर्वाधिक रन क्लासेन सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर शीर्ष NRR +1.103 पॉइंट्स टेबल शीर्ष बल्लेबाज शीर्ष गेंदबाज अंक तालिका — IPL 2026 # टीम P W L NR PTS NRR 1 GT 12 8 4 0 16 +0.551 2 RCB 11 7 4 0 14 +1.103 3 SRH 12 7 5 0 14 +0.331 4 PBKS 11 6 4 1 13 +0.428 5 CSK 11 6 5 0 12 +0.185 6 RR 11 6 5 0 12 +0.082 7 DC 12 5 7 0 10 -0.993 8 KKR 10 4 5 1 9 -0.169 9 MI E 11 3 8 0 6 -0.585 10 LSG E 11 3 8 0 6 -0.907 शीर्ष 5 बल्लेबाज — रन सूची 1 हेनरिक क्लासेन SRH 508 रन 50.80 औसत 153.93 SR 69 HS 2 साई सुदर्शन GT 501 रन 41.75 औसत 155.10 SR 100 HS 3 अभिषेक शर्मा SRH 481 रन 43.73 औसत 209.13 SR 135* HS 4 केएल राहुल DC 477 रन 43.36 औसत 177.98 SR 152* HS 5 शुभमन गिल GT 467 रन 42.45 औसत 158.30 SR 86 HS शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेट सूची 1 भुवनेश्वर कुमार RCB 21 विकेट 15.28 औसत 7.46 इकॉनमी 23/4 BBI 1 कगिसो रबाडा GT 21 विकेट 20.04 औसत 9.15 इकॉनमी 25/3 BBI 3 अंशुल कम्बोज CSK 19 विकेट 19.21 औसत 9.20 इकॉनमी 22/3 BBI 4 राशिद खान GT 16 विकेट 21.37 औसत 8.17 इकॉनमी 33/4 BBI 4 प्रिंस यादव LSG 16 विकेट 20.93 औसत 8.17 इकॉनमी 32/3 BBI Q = क्वालिफाई की संभावना · E = बाहर · स्रोत: ESPNcricinfo / IPL 2026 Jansatta InfoGenIE

साई सुदर्शन IPL 2026 में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

साई सुदर्शन ने पिछली छह पारियों में एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 100,87, 6, 57,55 और मंगलवार को 61 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 44 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ें।