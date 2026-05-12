IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers after GT vs SRH Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 51वें मैच में मंगलवार (12 मई) को गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। दोनों के 14-14 अंक हैं। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के 12-12 अंक हैं।

ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने इस पर फिर से कब्जा जमा लिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस की पारी में साई सुदर्शन ने इस पर कब्जा जमा लिया था। दोनों के 500 रन पूरे हो गए हैं। पर्पल कैप रेस में भुवनेश्वर कुमार का दबदबा बरकरार है। उन्होंने 21 विकेट झटके हैं। कगिसो रबाडा ने उनकी बराबरी कर ली है। उनके भी 21 विकेट हो गए हैं।

IPL 2026 — लाइव स्टैंडिंग्स व स्टैट्स
मार्च 28 – मई 31  ·  74 मैच  ·  अद्यतन: मई 2026
शीर्ष टीम
Gujarat Titans
सर्वाधिक रन
क्लासेन
सर्वाधिक विकेट
भुवनेश्वर
शीर्ष NRR
+1.103
अंक तालिका — IPL 2026
# टीम P W L NR PTS NRR
1 GT 12840 16 +0.551
2 RCB 11740 14 +1.103
3 SRH 12750 14 +0.331
4 PBKS 11641 13 +0.428
5 CSK 11650 12 +0.185
6 RR 11650 12 +0.082
7 DC 12570 10 -0.993
8 KKR 10451 9 -0.169
9 MI E 11380 6 -0.585
10 LSG E 11380 6 -0.907
शीर्ष 5 बल्लेबाज — रन सूची
1
हेनरिक क्लासेन
SRH
508
रन
50.80
औसत
153.93
SR
69
HS
2
साई सुदर्शन
GT
501
रन
41.75
औसत
155.10
SR
100
HS
3
अभिषेक शर्मा
SRH
481
रन
43.73
औसत
209.13
SR
135*
HS
4
केएल राहुल
DC
477
रन
43.36
औसत
177.98
SR
152*
HS
5
शुभमन गिल
GT
467
रन
42.45
औसत
158.30
SR
86
HS
शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेट सूची
1
भुवनेश्वर कुमार
RCB
21
विकेट
15.28
औसत
7.46
इकॉनमी
23/4
BBI
1
कगिसो रबाडा
GT
21
विकेट
20.04
औसत
9.15
इकॉनमी
25/3
BBI
3
अंशुल कम्बोज
CSK
19
विकेट
19.21
औसत
9.20
इकॉनमी
22/3
BBI
4
राशिद खान
GT
16
विकेट
21.37
औसत
8.17
इकॉनमी
33/4
BBI
4
प्रिंस यादव
LSG
16
विकेट
20.93
औसत
8.17
इकॉनमी
32/3
BBI
Q = क्वालिफाई की संभावना  ·  E = बाहर  ·  स्रोत: ESPNcricinfo / IPL 2026
Jansatta InfoGenIE

साई सुदर्शन IPL 2026 में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

साई सुदर्शन ने पिछली छह पारियों में एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 100,87, 6, 57,55 और मंगलवार को 61 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 44 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ें