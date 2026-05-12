IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers after GT vs SRH Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 51वें मैच में मंगलवार (12 मई) को गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। दोनों के 14-14 अंक हैं। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के 12-12 अंक हैं।
ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने इस पर फिर से कब्जा जमा लिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस की पारी में साई सुदर्शन ने इस पर कब्जा जमा लिया था। दोनों के 500 रन पूरे हो गए हैं। पर्पल कैप रेस में भुवनेश्वर कुमार का दबदबा बरकरार है। उन्होंने 21 विकेट झटके हैं। कगिसो रबाडा ने उनकी बराबरी कर ली है। उनके भी 21 विकेट हो गए हैं।
|#
|टीम
|P
|W
|L
|NR
|PTS
|NRR
|1
|GT
|12
|8
|4
|0
|16
|+0.551
|2
|RCB
|11
|7
|4
|0
|14
|+1.103
|3
|SRH
|12
|7
|5
|0
|14
|+0.331
|4
|PBKS
|11
|6
|4
|1
|13
|+0.428
|5
|CSK
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.185
|6
|RR
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.082
|7
|DC
|12
|5
|7
|0
|10
|-0.993
|8
|KKR
|10
|4
|5
|1
|9
|-0.169
|9
|MI E
|11
|3
|8
|0
|6
|-0.585
|10
|LSG E
|11
|3
|8
|0
|6
|-0.907
साई सुदर्शन IPL 2026 में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने
साई सुदर्शन ने पिछली छह पारियों में एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 100,87, 6, 57,55 और मंगलवार को 61 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 44 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ें।