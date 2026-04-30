IPL 2026 Points Table, Orange and Purple Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर फिसल गई। पंजाब किंग्स पहले और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर काबिज है। मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर बरकरार है।

ऑरेंज कैप की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद 45 रन ठोके और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंद पर 65 रन ठोके और वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए। वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। अभिषेक के 9 पारियों में 425 रन हैं। हेनरिक क्लासेन ने 9 पारियों में 414 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी के 400 रन हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा के 15 विकेट हो गए हैं। उनके पास पर्पल कैप है। भुवनेश्वर कुमार दूसरे नंबर पर हैं। जोफ्रा आर्चर तीसरे और अंशुल कम्बोज चौथे नंबर पर हैं।

आईपीएल 2026 अंक तालिका, ऑरेंज और पर्पल कैप रेस

#टीममैचजीतहारNRPTSNRR
1पंजाब किंग्स8611131.043
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु8620121.919
3सनराइजर्स हैदराबाद9630120.832
4राजस्थान रॉयल्स9630120.617
5गुजरात टाइटंस84408-0.475
6चेन्नई सुपर किंग्स83506-0.121
7दिल्ली कैपिटल्स83506-1.06
8कोलकाता नाइट राइडर्स82515-0.751
9मुंबई इंडियंस82604-0.784
10लखनऊ सुपर जायंट्स82604-1.106

आईपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

#खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
1अभिषेक शर्मा9942553.12209.364031
2हेनरिक क्लासेन9941459.14157.413218
3वैभव सूर्यवंशी9940044.44238.13437
4केएल राहुल8835851.14185.493619
5विराट कोहली8835158.5162.53714

आईपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज

#खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट
1ईशान मलिंगा9311861518.932841
2भुवनेश्वर कुमार8311861416.862360
3जोफ्रा आर्चर9331981419.52730
4अंशुल कम्बोज827.41661416.932370
5प्रिंस यादव8301801318.622420

आईपीएल में चौथी बार 240 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल, सनराइजर्स हैदराबाद ने की पंजाब किंग्स की बराबरी

आईपीएल में 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करना न्यू नॉर्मल हो गया है। आईपीएल 2026 में 10वीं 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ। दूसरी बार 240 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ। पूरी खबर पढ़ें