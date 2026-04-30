IPL 2026 Points Table, Orange and Purple Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर फिसल गई। पंजाब किंग्स पहले और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर काबिज है। मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर बरकरार है।
ऑरेंज कैप की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद 45 रन ठोके और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंद पर 65 रन ठोके और वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए। वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। अभिषेक के 9 पारियों में 425 रन हैं। हेनरिक क्लासेन ने 9 पारियों में 414 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी के 400 रन हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा के 15 विकेट हो गए हैं। उनके पास पर्पल कैप है। भुवनेश्वर कुमार दूसरे नंबर पर हैं। जोफ्रा आर्चर तीसरे और अंशुल कम्बोज चौथे नंबर पर हैं।
आईपीएल 2026 अंक तालिका, ऑरेंज और पर्पल कैप रेस
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|8
|6
|1
|1
|13
|1.043
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|8
|6
|2
|0
|12
|1.919
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|9
|6
|3
|0
|12
|0.832
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|9
|6
|3
|0
|12
|0.617
|5
|गुजरात टाइटंस
|8
|4
|4
|0
|8
|-0.475
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-0.121
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-1.06
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|1
|5
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियंस
|8
|2
|6
|0
|4
|-0.784
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.106
आईपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|1
|अभिषेक शर्मा
|9
|9
|425
|53.12
|209.36
|40
|31
|2
|हेनरिक क्लासेन
|9
|9
|414
|59.14
|157.41
|32
|18
|3
|वैभव सूर्यवंशी
|9
|9
|400
|44.44
|238.1
|34
|37
|4
|केएल राहुल
|8
|8
|358
|51.14
|185.49
|36
|19
|5
|विराट कोहली
|8
|8
|351
|58.5
|162.5
|37
|14
आईपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|1
|ईशान मलिंगा
|9
|31
|186
|15
|18.93
|284
|1
|2
|भुवनेश्वर कुमार
|8
|31
|186
|14
|16.86
|236
|0
|3
|जोफ्रा आर्चर
|9
|33
|198
|14
|19.5
|273
|0
|4
|अंशुल कम्बोज
|8
|27.4
|166
|14
|16.93
|237
|0
|5
|प्रिंस यादव
|8
|30
|180
|13
|18.62
|242
|0
आईपीएल में चौथी बार 240 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल, सनराइजर्स हैदराबाद ने की पंजाब किंग्स की बराबरी
आईपीएल में 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करना न्यू नॉर्मल हो गया है। आईपीएल 2026 में 10वीं 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ। दूसरी बार 240 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ। पूरी खबर पढ़ें।