IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 23 वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट के हारकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंक के साथ सातवें स्थान पर है। वह 5 में से 2 मैच हार गई है। राजस्थान रॉयल्स दूसरे, पंजाब किंग्स तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर है।

दिल्ली कैपिटल्स पांचवें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले विराट कोहली ने 49 रनों की पारी खेली। उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जाम लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन उनसे 4 रन से पीछे हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप है। उन्होंने 10 विकेट लिए। अंशुल कम्बोज के भी 10 विकेट हैं, लेकिन प्रसिद्ध के आंकड़े बेहतर हैं।

IPL 2026 · लाइव डैशबोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग 2026: अंक तालिका और प्रदर्शन 28 मार्च – 31 मई 2026 · 70 टी20 मैच · 5 राउंड पूर्ण 10 टीमें शीर्ष: RCB सर्वाधिक रन: विराट कोहली 228 सर्वाधिक विकेट: 10 (दो गेंदबाज) पॉइंट्स लीडर RCB शीर्ष NRR +1.503 सर्वाधिक रन 228 सर्वाधिक विकेट 10 अंक तालिका बल्लेबाजी गेंदबाजी सभी शीर्ष-4 निचले-6 RCB RR SRH अंक तालिका — 28 मार्च 2026 तक 1 RCB 8 +1.503 2 RR 8 +0.889 3 PBKS 7 +0.720 4 SRH 4 +0.576 5 DC 4 +0.322 6 GT 4 -0.029 7 LSG 4 -0.804 8 CSK 4 -0.846 9 MI 2 -0.772 10 KKR 1 -1.383 शीर्ष 5 बल्लेबाज — सर्वाधिक रन 1 विराट कोहली 228 2 हेनरिक क्लासेन 224 3 रजत पाटीदार 222 4 ईशान किशन 213 5 वैभव सूर्यवंशी 200 विस्तृत बल्लेबाजी आंकड़े # खिलाड़ी रन मैच HS औसत SR 50 1 विराट कोहली (RCB) 228 5 69* 57.00 158.33 2 2 हेनरिक क्लासेन (SRH) 224 5 62 44.80 142.67 2 3 रजत पाटीदार (RCB) 222 5 63 55.50 213.46 2 4 ईशान किशन (SRH) 213 5 91 42.60 190.17 2 5 वैभव सूर्यवंशी (RR) 200 5 78 40.00 263.15 2 शीर्ष 5 गेंदबाज — सर्वाधिक विकेट 1 प्रसिद्ध कृष्णा 10 2 अंशुल कम्बोज 10 3 प्रिंस यादव 9 4 रवि बिश्नोई 9 5 जोफ्रा आर्चर 7 विस्तृत गेंदबाजी आंकड़े # खिलाड़ी विकेट मैच ओवर BBI औसत इकॉनमी SR 1 प्रसिद्ध कृष्णा (GT) 10 4 16.0 28/4 15.20 9.50 9.60 2 अंशुल कम्बोज (CSK) 10 5 18.4 35/3 18.90 10.12 11.20 3 प्रिंस यादव (LSG) 9 5 18.0 32/3 18.22 9.11 12.00 4 रवि बिश्नोई (RR) 9 5 16.0 41/4 16.55 9.31 10.66 5 जोफ्रा आर्चर (RR) 7 5 17.0 19/2 20.57 8.47 14.57 स्रोत: ESPNcricinfo / BCCI · डेटा 15 अप्रैल 2026 तक · 5 राउंड पूर्ण Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा को चोट लगी थी। रोहित रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए तब वह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। पूरी खबर पढ़ें।

धोनी को देखने के लिए करना होगा इंतजार

महेंद्र सिंह धोनी मैच फिट होने के करीब हैं। 44 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। वह नेट्स में बगैर दिक्कत के शॉट लगाते दिखे। पूरी खबर पढ़ें।