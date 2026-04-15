IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 23 वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट के हारकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंक के साथ सातवें स्थान पर है। वह 5 में से 2 मैच हार गई है। राजस्थान रॉयल्स दूसरे, पंजाब किंग्स तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर है।
दिल्ली कैपिटल्स पांचवें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले विराट कोहली ने 49 रनों की पारी खेली। उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जाम लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन उनसे 4 रन से पीछे हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप है। उन्होंने 10 विकेट लिए। अंशुल कम्बोज के भी 10 विकेट हैं, लेकिन प्रसिद्ध के आंकड़े बेहतर हैं।
|#
|खिलाड़ी
|रन
|मैच
|HS
|औसत
|SR
|50
|1
|विराट कोहली (RCB)
|228
|5
|69*
|57.00
|158.33
|2
|2
|हेनरिक क्लासेन (SRH)
|224
|5
|62
|44.80
|142.67
|2
|3
|रजत पाटीदार (RCB)
|222
|5
|63
|55.50
|213.46
|2
|4
|ईशान किशन (SRH)
|213
|5
|91
|42.60
|190.17
|2
|5
|वैभव सूर्यवंशी (RR)
|200
|5
|78
|40.00
|263.15
|2
|#
|खिलाड़ी
|विकेट
|मैच
|ओवर
|BBI
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|1
|प्रसिद्ध कृष्णा (GT)
|10
|4
|16.0
|28/4
|15.20
|9.50
|9.60
|2
|अंशुल कम्बोज (CSK)
|10
|5
|18.4
|35/3
|18.90
|10.12
|11.20
|3
|प्रिंस यादव (LSG)
|9
|5
|18.0
|32/3
|18.22
|9.11
|12.00
|4
|रवि बिश्नोई (RR)
|9
|5
|16.0
|41/4
|16.55
|9.31
|10.66
|5
|जोफ्रा आर्चर (RR)
|7
|5
|17.0
|19/2
|20.57
|8.47
|14.57
पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा को चोट लगी थी। रोहित रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए तब वह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। पूरी खबर पढ़ें।
धोनी को देखने के लिए करना होगा इंतजार
महेंद्र सिंह धोनी मैच फिट होने के करीब हैं। 44 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। वह नेट्स में बगैर दिक्कत के शॉट लगाते दिखे। पूरी खबर पढ़ें।