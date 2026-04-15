IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 23 वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट के हारकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंक के साथ सातवें स्थान पर है। वह 5 में से 2 मैच हार गई है। राजस्थान रॉयल्स दूसरे, पंजाब किंग्स तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर है।

दिल्ली कैपिटल्स पांचवें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले विराट कोहली ने 49 रनों की पारी खेली। उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जाम लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन उनसे 4 रन से पीछे हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप है। उन्होंने 10 विकेट लिए। अंशुल कम्बोज के भी 10 विकेट हैं, लेकिन प्रसिद्ध के आंकड़े बेहतर हैं।

IPL 2026 · लाइव डैशबोर्ड
इंडियन प्रीमियर लीग 2026: अंक तालिका और प्रदर्शन
28 मार्च – 31 मई 2026 · 70 टी20 मैच · 5 राउंड पूर्ण
10 टीमें
शीर्ष: RCB
सर्वाधिक रन: विराट कोहली 228
सर्वाधिक विकेट: 10 (दो गेंदबाज)
पॉइंट्स लीडर
RCB
शीर्ष NRR
+1.503
सर्वाधिक रन
228
सर्वाधिक विकेट
10
अंक तालिका — 28 मार्च 2026 तक
1
RCB
5 मैच · 4 जीत
8
+1.503
2
RR
5 मैच · 4 जीत
8
+0.889
3
PBKS
4 मैच · 3 जीत
7
+0.720
4
SRH
5 मैच · 2 जीत
4
+0.576
5
DC
4 मैच · 2 जीत
4
+0.322
6
GT
4 मैच · 2 जीत
4
-0.029
7
LSG
5 मैच · 2 जीत
4
-0.804
8
CSK
5 मैच · 2 जीत
4
-0.846
9
MI
4 मैच · 1 जीत
2
-0.772
10
KKR
5 मैच · 0 जीत
1
-1.383
शीर्ष 5 बल्लेबाज — सर्वाधिक रन
1
विराट कोहली
RCB · औसत 57.00 · SR 158.33
228
2
हेनरिक क्लासेन
SRH · औसत 44.80 · SR 142.67
224
3
रजत पाटीदार
RCB · औसत 55.50 · SR 213.46
222
4
ईशान किशन
SRH · औसत 42.60 · SR 190.17
213
5
वैभव सूर्यवंशी
RR · औसत 40.00 · SR 263.15
200
विस्तृत बल्लेबाजी आंकड़े
# खिलाड़ी रन मैच HS औसत SR 50
1 विराट कोहली (RCB) 228 5 69* 57.00 158.33 2
2 हेनरिक क्लासेन (SRH) 224 5 62 44.80 142.67 2
3 रजत पाटीदार (RCB) 222 5 63 55.50 213.46 2
4 ईशान किशन (SRH) 213 5 91 42.60 190.17 2
5 वैभव सूर्यवंशी (RR) 200 5 78 40.00 263.15 2
HS = सर्वोच्च स्कोर · SR = स्ट्राइक रेट · NO = नॉट आउट पारी
शीर्ष 5 गेंदबाज — सर्वाधिक विकेट
1
प्रसिद्ध कृष्णा
GT · इकॉनमी 9.50 · औसत 15.20
10
2
अंशुल कम्बोज
CSK · इकॉनमी 10.12 · औसत 18.90
10
3
प्रिंस यादव
LSG · इकॉनमी 9.11 · औसत 18.22
9
4
रवि बिश्नोई
RR · इकॉनमी 9.31 · औसत 16.55
9
5
जोफ्रा आर्चर
RR · इकॉनमी 8.47 · औसत 20.57
7
विस्तृत गेंदबाजी आंकड़े
# खिलाड़ी विकेट मैच ओवर BBI औसत इकॉनमी SR
1 प्रसिद्ध कृष्णा (GT) 10 4 16.0 28/4 15.20 9.50 9.60
2 अंशुल कम्बोज (CSK) 10 5 18.4 35/3 18.90 10.12 11.20
3 प्रिंस यादव (LSG) 9 5 18.0 32/3 18.22 9.11 12.00
4 रवि बिश्नोई (RR) 9 5 16.0 41/4 16.55 9.31 10.66
5 जोफ्रा आर्चर (RR) 7 5 17.0 19/2 20.57 8.47 14.57
BBI = पारी में सर्वोत्तम गेंदबाजी · SR = स्ट्राइक रेट · इकॉनमी = प्रति ओवर रन
स्रोत: ESPNcricinfo / BCCI · डेटा 15 अप्रैल 2026 तक · 5 राउंड पूर्ण
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