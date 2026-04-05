IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के दूसरे डबल हेडर के दिन 11वें मैच में आरसीबी ने सीएसके को 43 रन से हराया। वहीं दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी। इन दोनों मैचों के नतीजे के बाद अंकतालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नंबर 1 टीम बन गई है। जबकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के टॉप 5 में बदलाव हुआ है लेकिन नंबर 1 पोजीशन नहीं बदली है।

जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद भी पांच बार की चैंपियन टीम अंकतालिका में आखिरी स्थान पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को अपने दोनों मैच जीतने के बावजूद दूसरे स्थान पर खिसकना पड़ा है। आरसीबी का नेट रनरेट इस वक्त सबसे अच्छा है, यही कारण है कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम टॉप पर है।

अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो समीर रिजवी नंबर 1 पर बरकरार हैं। हेनरिक क्लासेन लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए हैं। वहीं टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो रवि बिश्नोई पर्पल कैप की लिस्ट में बेहतर आंकड़ों के कारण टॉप पर हैं। जबकि अंशुल कम्बोज, जैकब डफी, विजयकुमार वैशाक के भी भी 5-5 विकेट हैं।

आरसीबी-सीएसके मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी2204+2.501
राजस्थान रॉयल्स2204+2.233
दिल्ली कैपिटल्स2204+1.170
पंजाब किंग्स2204+0.637
सनराइजर्स हैदराबाद3122+0.275
मुंबई इंडियंस2112-0.206
लखनऊ सुपर जायंट्स2112-0.542
गुजरात टाइटंस2020-0.424
केकेआर2020-1.964
चेन्नई सुपर किंग्स3030–2.517

आरसीबी-सीएसके मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौके (4s)छक्के (6s)
समीर रिजवी22160160.00163.271211
हेनरिक क्लासेन3314548.33147.96114
रोहित शर्मा2211356.50176.56117
देवदत्त पडिक्कल2211155.50201.82126
कूपर कोनोली22108108.00163.64115

आरसीबी-सीएसके मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
रवि बिश्नोई2742511.405710
विजयकुमार वैशाख2848514.407200
जैकब डफी2848516.008000
अंशुल कम्बोज310.464524.4012200
टी नटराजन2742413.255300

8 छक्के, 280 का स्ट्राइक रेट, टिम डेविड ने की डी विलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी; RCB ने 250 रन ठोक बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

आरसीबी ने आईपीएल 2026 के 11वें मैच में सीएसके के खिलाफ 250 रन का बड़ा स्कोर बनाया। टिम डेविड ने इस पारी में 8 छक्के ठोक 25 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। इस पारी में आरसीबी ने पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर