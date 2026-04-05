IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के दूसरे डबल हेडर के दिन 11वें मैच में आरसीबी ने सीएसके को 43 रन से हराया। वहीं दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी। इन दोनों मैचों के नतीजे के बाद अंकतालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नंबर 1 टीम बन गई है। जबकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के टॉप 5 में बदलाव हुआ है लेकिन नंबर 1 पोजीशन नहीं बदली है।
जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद भी पांच बार की चैंपियन टीम अंकतालिका में आखिरी स्थान पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को अपने दोनों मैच जीतने के बावजूद दूसरे स्थान पर खिसकना पड़ा है। आरसीबी का नेट रनरेट इस वक्त सबसे अच्छा है, यही कारण है कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम टॉप पर है।
अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो समीर रिजवी नंबर 1 पर बरकरार हैं। हेनरिक क्लासेन लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए हैं। वहीं टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो रवि बिश्नोई पर्पल कैप की लिस्ट में बेहतर आंकड़ों के कारण टॉप पर हैं। जबकि अंशुल कम्बोज, जैकब डफी, विजयकुमार वैशाक के भी भी 5-5 विकेट हैं।
आरसीबी-सीएसके मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|2
|2
|0
|4
|+2.501
|राजस्थान रॉयल्स
|2
|2
|0
|4
|+2.233
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|2
|0
|4
|+1.170
|पंजाब किंग्स
|2
|2
|0
|4
|+0.637
|सनराइजर्स हैदराबाद
|3
|1
|2
|2
|+0.275
|मुंबई इंडियंस
|2
|1
|1
|2
|-0.206
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|2
|1
|1
|2
|-0.542
|गुजरात टाइटंस
|2
|0
|2
|0
|-0.424
|केकेआर
|2
|0
|2
|0
|-1.964
|चेन्नई सुपर किंग्स
|3
|0
|3
|0
|–2.517
आरसीबी-सीएसके मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|समीर रिजवी
|2
|2
|160
|160.00
|163.27
|12
|11
|हेनरिक क्लासेन
|3
|3
|145
|48.33
|147.96
|11
|4
|रोहित शर्मा
|2
|2
|113
|56.50
|176.56
|11
|7
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|2
|111
|55.50
|201.82
|12
|6
|कूपर कोनोली
|2
|2
|108
|108.00
|163.64
|11
|5
आरसीबी-सीएसके मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|रवि बिश्नोई
|2
|7
|42
|5
|11.40
|57
|1
|0
|विजयकुमार वैशाख
|2
|8
|48
|5
|14.40
|72
|0
|0
|जैकब डफी
|2
|8
|48
|5
|16.00
|80
|0
|0
|अंशुल कम्बोज
|3
|10.4
|64
|5
|24.40
|122
|0
|0
|टी नटराजन
|2
|7
|42
|4
|13.25
|53
|0
|0
8 छक्के, 280 का स्ट्राइक रेट, टिम डेविड ने की डी विलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी; RCB ने 250 रन ठोक बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड
आरसीबी ने आईपीएल 2026 के 11वें मैच में सीएसके के खिलाफ 250 रन का बड़ा स्कोर बनाया। टिम डेविड ने इस पारी में 8 छक्के ठोक 25 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। इस पारी में आरसीबी ने पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर