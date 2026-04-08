IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद राजस्थान की टीम नंबर 1 पर पहुंच गई। वहीं आरसीबी को तीसरे स्थान पर खिसकना पड़ा। साथ ही अपना लगातार दूसरा मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस की टीम छठे से 7वें स्थान पर खिसकी।

अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने समीर रिजवी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर कब्जा किया है। वहीं 122 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भी टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बना ली है। वहीं रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। पर्पल कैप अभी भी रवि बिश्नोई के पास है और उनके नाम सर्वाधिक 7 विकेट दर्ज हैं। नांद्रे बर्गर अब 5 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

राजस्थान-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 3 3 0 0 6 +2.403 पंजाब किंग्स 3 2 0 1 5 +0.637 आरसीबी 2 2 0 0 4 +2.501 दिल्ली कैपिटल्स 2 2 0 0 4 +1.170 सनराइजर्स हैदराबाद 3 1 2 0 2 +0.275 लखनऊ सुपर जायंट्स 2 1 1 0 2 -0.542 मुंबई इंडियंस 3 1 2 0 2 -0.715 केकेआर 3 0 2 1 1 -1.964 गुजरात टाइटंस 2 0 2 0 0 -0.424 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 0 0 –2.517

राजस्थान-मुंबई मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके (4s) छक्के (6s) यशस्वी जायसवाल 3 3 170 170.00 163.46 19 8 समीर रिजवी 2 2 160 160.00 163.27 12 11 हेनरिक क्लासेन 3 3 145 48.33 147.96 11 4 वैभव सूर्यवंशी 3 3 122 40.67 248.98 10 11 रोहित शर्मा 3 3 118 39.33 168.57 11 7

राजस्थान-मुंबई मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट रवि बिश्नोई 3 9 54 7 11.71 82 1 0 नांद्रे बर्गर 3 9 54 5 15.20 76 0 0 विजयकुमार वैशाख 2 8 48 5 14.40 72 0 0 जैकब डफी 2 8 48 5 16.00 80 0 0 अंशुल कम्बोज 3 10.4 64 5 24.40 122 0 0

वैभव सूर्यवंशी ने 5 छक्के लगाकर तोड़ा ऋषभ पंत और इशान किशन का रिकॉर्ड, यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया खास शतक

आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के गेंदबाजी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। इस पारी में वैभव और यशस्वी दोनों ने कई खास रिकॉर्ड भी बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





