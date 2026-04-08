IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद राजस्थान की टीम नंबर 1 पर पहुंच गई। वहीं आरसीबी को तीसरे स्थान पर खिसकना पड़ा। साथ ही अपना लगातार दूसरा मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस की टीम छठे से 7वें स्थान पर खिसकी।

अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने समीर रिजवी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर कब्जा किया है। वहीं 122 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भी टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बना ली है। वहीं रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। पर्पल कैप अभी भी रवि बिश्नोई के पास है और उनके नाम सर्वाधिक 7 विकेट दर्ज हैं। नांद्रे बर्गर अब 5 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

राजस्थान-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारबेनतीजाअंकनेट रन रेट
राजस्थान रॉयल्स33006+2.403
पंजाब किंग्स32015+0.637
आरसीबी22004+2.501
दिल्ली कैपिटल्स22004+1.170
सनराइजर्स हैदराबाद31202+0.275
लखनऊ सुपर जायंट्स21102-0.542
मुंबई इंडियंस31202-0.715
केकेआर30211-1.964
गुजरात टाइटंस20200-0.424
चेन्नई सुपर किंग्स30300–2.517

राजस्थान-मुंबई मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौके (4s)छक्के (6s)
यशस्वी जायसवाल33170170.00163.46198
समीर रिजवी22160160.00163.271211
हेनरिक क्लासेन3314548.33147.96114
वैभव सूर्यवंशी3312240.67248.981011
रोहित शर्मा3311839.33168.57117

राजस्थान-मुंबई मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
रवि बिश्नोई3954711.718210
नांद्रे बर्गर3954515.207600
विजयकुमार वैशाख2848514.407200
जैकब डफी2848516.008000
अंशुल कम्बोज310.464524.4012200

वैभव सूर्यवंशी ने 5 छक्के लगाकर तोड़ा ऋषभ पंत और इशान किशन का रिकॉर्ड, यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया खास शतक

आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के गेंदबाजी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। इस पारी में वैभव और यशस्वी दोनों ने कई खास रिकॉर्ड भी बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर