IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए नंबर 1 पोजीशन कब्जा ली है। राजस्थान की इस जीत में खास बात यह रही कि उसने 12.1 ओवर में 128 रन का लक्ष्य चेज किया और अपना नेट रनरेट बेहतरीन कर लिया। अंकतालिका में आरसीबी दूसरे और मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर है।
वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में चार भारतीय हैं लेकिन नंबर 1 पर साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी मौजूद है। टॉप 5 में रोहित शर्मा, विराट कोहली, इशान किशन और अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं। अगर टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो टॉप पर रोमारियो शेफर्ड हैं। वहीं तीसरे स्थान पर शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं। इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा टॉप 5 में नहीं हैं लेकिन छठे स्थान पर आ गए हैं।
आईपीएल 2026 में राजस्थान और सीएसके मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|राजस्थान रॉयल्स
|1
|1
|0
|2
|+4.171
|आरसीबी
|1
|1
|0
|2
|+2.907
|मुंबई इंडियंस
|1
|1
|0
|2
|+0.687
|केकेआर
|1
|0
|1
|0
|-0.687
|हैदराबाद
|1
|0
|1
|0
|-2.907
|सीएसके
|1
|0
|1
|0
|-4.171
|दिल्ली कैपिटल्स
|–
|–
|–
|–
|–
|गुजरात टाइटंस
|–
|–
|–
|–
|–
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|–
|–
|–
|–
|–
|पंजाब किंग्स
|–
|–
|–
|–
|–
राजस्थान-सीएसके मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|रयान रिकल्टन
|1
|1
|81
|81.00
|188.37
|4
|8
|इशान किशन
|1
|1
|80
|80.00
|210.53
|8
|5
|रोहित शर्मा
|1
|1
|78
|78.00
|205.26
|6
|6
|विराट कोहली
|1
|1
|69
|0
|181.58
|5
|5
|अजिंक्य रहाणे
|1
|1
|67
|67.00
|167.50
|3
|5
राजस्थान-सीएसके मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|रोमारियो शेफर्ड
|1
|4.0
|24
|3
|18.00
|54
|0
|0
|जैकब डफी
|1
|4.0
|24
|3
|7.33
|22
|0
|0
|शार्दुल ठाकुर
|1
|4.0
|24
|3
|13.00
|39
|0
|0
|डेविड पायने
|1
|3.0
|18
|2
|17.50
|35
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|1
|4.0
|24
|2
|9.50
|19
|0
|0
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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही तूफानी पारी खेलकर कमाल कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के मैट हेनरी, खलील अहमद, नूर अहमद सभी वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को उन्होंने धोया और 15 गेंद पर पचासा ठोका। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर