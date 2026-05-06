IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को एकतरफा अंदाज में हरा दिया और 2 अंक हासिल करते हुए अंकतालिका में पहले स्थान पर आ गई। पंजाब की टीम अब दूसरे नंबर पर खिसक गई जबकि आरसीबी तीसरे स्थान पर आ गई। पंजाब को हराने के बाद हैदराबाद के 14 अंक हो गए जबकि पंजाब की टीम के इस हार के बाद 13 अंक हैं।

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप के रेस की बात करें तो हेनरिक क्लासेन ने अब इस कैप को हासिल कर लिया है जबकि अभिषेक शर्मा ने केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया। इशान किशन ने पंजाब के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर वैभव को 5वें नंबर पर धकेल दिया और चौथे नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन अब टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट से बाहर हो गए और छठे नंबर पर आ गए। पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर कुमार के सिर पर मौजूद है।

हैदराबाद-पंजाब मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद 11 7 4 14 0.737 पंजाब किंग्स 10 6 3 13 0.571 आरसीबी 9 6 3 12 1.42 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 12 0.51 गुजरात टाइटंस 10 6 4 12 -0.147 सीएसके 10 5 5 10 0.151 दिल्ली कैपटिल्स 10 4 6 8 -0.949 केकेआर 9 3 5 7 -0.539 मुंबई इंडियंस 10 3 7 6 -0.649 लखनऊ सुपर जायंट्स 9 2 7 4 -1.076

हैदराबाद-पंजाब मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 11 11 494 54.89 157.32 36 23 अभिषेक शर्मा 11 11 475 47.5 210.18 43 36 केएल राहुल 10 10 445 49.44 180.89 44 24 इशान किशन 11 11 409 37.18 186.76 41 22 वैभव सूर्यवंशी 10 10 404 40.4 237.65 35 37

खिलाड़ी मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 9 35 210 17 15.53 264 0 0 अंशुल कंबोज 10 35.4 214 17 18.71 318 0 0 कगिसो रबाडा 10 39 234 16 22.5 360 0 0 ईशान मलिंग 11 38.2 230 16 22.63 362 1 0 जोफ्रा आर्चर 10 37 222 15 21.27 319 0 0

वैभव-गिल ओपनर, श्रेयस-नितिश भी शामिल; भारत की वैकल्पिक टी20 प्लेइंग 11 का इंडीज के पूर्व दिग्गज ने किया चयन

आईपीएल 2026 के बीच इस सीजन में फॉर्म के आधार पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ने भारत की वैकल्पिक टी20 प्लेइंग 11 का चयन किया। इस टीम में वैभव, गिल, चहल, भुवनेश्वर, श्रेयस जैसे खिलाड़ियों को जगह दी गई। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)