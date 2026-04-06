IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 का 12वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच पूरा नहीं हो सका और बारिश के कारण रद्द हुआ। इसके बावजूद अंकतालिका में फेरबदल देखने को मिला। इस मैच के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसके बाद पंजाब किंग्स फिर से नंबर 1 बन गई और आरसीबी दूसरे पर खिसकी।

साथ ही पहले दोनों मैच हारने वाली कोलकाता की टीम को भी फायदा मिला और उसका खाता खुला। इस मैच के रद्द होने के बाद केकेआर अंकतालिका में 9वें से 8वें स्थान पर पहुंच गई। जबकि पहले दोनों मैच हारने वाली गुजरात टाइटंस 9वें और अपने पहले तीनों मैच हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स 10वें स्थान पर ही।

इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लिस्ट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। टॉप 5 का क्रम बिल्कुल भी नहीं बदला है। यानी अभी भी समीर रिजवी के पास ही ऑरेंज कैप है। वहीं पर्पल कैप रवि बिश्नोई के पास है। हालांकि, बिश्नोई, वैशाक, डफी और कम्बोज के बराबर 5-5 विकेट हैं, लेकिन रवि बिश्नोई का औसत सबसे अच्छा है।

केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 3 2 0 1 5 +0.637 आरसीबी 2 2 0 0 4 +2.501 राजस्थान रॉयल्स 2 2 0 0 4 +2.233 दिल्ली कैपिटल्स 2 2 0 0 4 +1.170 सनराइजर्स हैदराबाद 3 1 2 0 2 +0.275 मुंबई इंडियंस 2 1 1 0 2 -0.206 लखनऊ सुपर जायंट्स 2 1 1 0 2 -0.542 केकेआर 3 0 2 1 1 -1.964 गुजरात टाइटंस 2 0 2 0 0 -0.424 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 0 0 –2.517

केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके (4s) छक्के (6s) समीर रिजवी 2 2 160 160.00 163.27 12 11 हेनरिक क्लासेन 3 3 145 48.33 147.96 11 4 रोहित शर्मा 2 2 113 56.50 176.56 11 7 देवदत्त पडिक्कल 2 2 111 55.50 201.82 12 6 कूपर कोनोली 2 2 108 108.00 163.64 11 5

केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट रवि बिश्नोई 2 7 42 5 11.40 57 1 0 विजयकुमार वैशाख 2 8 48 5 14.40 72 0 0 जैकब डफी 2 8 48 5 16.00 80 0 0 अंशुल कम्बोज 3 10.4 64 5 24.40 122 0 0 टी नटराजन 2 7 42 4 13.25 53 0 0

KKR के प्रदर्शन से क्या खुश नहीं हैं शाहरुख खान? सीईओ के साथ गंभीर बातचीत की तस्वीरें आईं सामने

कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में कुछ खास नहीं रहा है। टीम को शुरुआती दोनों मैच में हार मिली। इसके बाद तीसरे मैच में भी पंजाब के खिलाफ केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं थी। फिर बारिश के ब्रेक में टीम के मालिक शाहरुख खान और सीईओ वेंकी मैसूर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





