IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 का 12वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच पूरा नहीं हो सका और बारिश के कारण रद्द हुआ। इसके बावजूद अंकतालिका में फेरबदल देखने को मिला। इस मैच के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसके बाद पंजाब किंग्स फिर से नंबर 1 बन गई और आरसीबी दूसरे पर खिसकी।
साथ ही पहले दोनों मैच हारने वाली कोलकाता की टीम को भी फायदा मिला और उसका खाता खुला। इस मैच के रद्द होने के बाद केकेआर अंकतालिका में 9वें से 8वें स्थान पर पहुंच गई। जबकि पहले दोनों मैच हारने वाली गुजरात टाइटंस 9वें और अपने पहले तीनों मैच हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स 10वें स्थान पर ही।
इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लिस्ट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। टॉप 5 का क्रम बिल्कुल भी नहीं बदला है। यानी अभी भी समीर रिजवी के पास ही ऑरेंज कैप है। वहीं पर्पल कैप रवि बिश्नोई के पास है। हालांकि, बिश्नोई, वैशाक, डफी और कम्बोज के बराबर 5-5 विकेट हैं, लेकिन रवि बिश्नोई का औसत सबसे अच्छा है।
केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|3
|2
|0
|1
|5
|+0.637
|आरसीबी
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.501
|राजस्थान रॉयल्स
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.233
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.170
|सनराइजर्स हैदराबाद
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.275
|मुंबई इंडियंस
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.206
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.542
|केकेआर
|3
|0
|2
|1
|1
|-1.964
|गुजरात टाइटंस
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.424
|चेन्नई सुपर किंग्स
|3
|0
|3
|0
|0
|–2.517
केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|समीर रिजवी
|2
|2
|160
|160.00
|163.27
|12
|11
|हेनरिक क्लासेन
|3
|3
|145
|48.33
|147.96
|11
|4
|रोहित शर्मा
|2
|2
|113
|56.50
|176.56
|11
|7
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|2
|111
|55.50
|201.82
|12
|6
|कूपर कोनोली
|2
|2
|108
|108.00
|163.64
|11
|5
केकेआर-पंजाब मैच रद्द होने के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|रवि बिश्नोई
|2
|7
|42
|5
|11.40
|57
|1
|0
|विजयकुमार वैशाख
|2
|8
|48
|5
|14.40
|72
|0
|0
|जैकब डफी
|2
|8
|48
|5
|16.00
|80
|0
|0
|अंशुल कम्बोज
|3
|10.4
|64
|5
|24.40
|122
|0
|0
|टी नटराजन
|2
|7
|42
|4
|13.25
|53
|0
|0
KKR के प्रदर्शन से क्या खुश नहीं हैं शाहरुख खान? सीईओ के साथ गंभीर बातचीत की तस्वीरें आईं सामने
कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में कुछ खास नहीं रहा है। टीम को शुरुआती दोनों मैच में हार मिली। इसके बाद तीसरे मैच में भी पंजाब के खिलाफ केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं थी। फिर बारिश के ब्रेक में टीम के मालिक शाहरुख खान और सीईओ वेंकी मैसूर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर