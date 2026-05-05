IPL 2026 Points Table Orange Purple Cap race after MI vs LSG match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से अंक तालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर है। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है।

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रेस में भी बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के हैं। केएल राहुल दूसरे नंबर पर है। हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर हैं पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार है। अंशुल कम्बोज के भी 17 विकेट हैं। कगिसो रबाडा तीसरे नंबर पर हैं। नीचे आईपीएल 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की जानकारी दी गई है।

IPL 2026 47वें मैच के बाद की स्थिति — अंक तालिका, शीर्ष बल्लेबाज और गेंदबाज अंक तालिका शीर्ष बल्लेबाज शीर्ष गेंदबाज अंक तालिका — 47 मैचों के बाद # टीम मैच जीत हार NR अंक NRR 1 पंजाब किंग्स 9 6 2 1 13 +0.855 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 6 3 0 12 +1.420 3 सनराइज़र्स हैदराबाद 10 6 4 0 12 +0.644 4 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 12 +0.510 5 गुजरात टाइटंस 10 6 4 0 12 -0.147 6 चेन्नई सुपर किंग्स 9 4 5 0 8 +0.005 7 दिल्ली कैपिटल्स 9 4 5 0 8 -0.895 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 9 3 5 1 7 -0.539 9 मुंबई इंडियंस 9 2 7 0 4 -0.803 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 0 4 -1.106 स्रोत: iplt20.com शीर्ष 5 बल्लेबाज — 47 मैचों के बाद बल्लेबाज मैच पारी रन औसत SR 4s 6s अभिषेक शर्मा 10 10 440 48.89 206.57 41 32 केएल राहुल 9 9 433 54.12 185.84 42 24 हेनरिक क्लासेन 10 10 425 53.12 156.83 33 19 वैभव सूर्यवंशी 10 10 404 40.40 237.65 35 37 साई सुदर्शन 10 10 385 38.50 158.44 38 18 स्रोत: iplt20.com शीर्ष 5 गेंदबाज — 47 मैचों के बाद गेंदबाज मैच ओवर विकेट औसत रन 4W 5W भुवनेश्वर कुमार 9 35.0 17 15.53 264 0 0 अंशुल कंबोज 9 31.4 17 15.82 269 0 0 कागिसो रबाडा 10 39.0 16 22.50 360 0 0 जोफ्रा आर्चर 10 37.0 15 21.27 319 0 0 ईशान मलिंगा 10 34.2 15 21.73 326 0 1 स्रोत: iplt20.com Jansatta InfoGenIE

पूरन 16 गेंद पर पचासा ठोक वैभव सूर्यवंशी से निकले आगे

मुंबई इंडियंस के खिलाफ 21 गेंद पर 8 छक्के और 1 चौके की मदद से 300 के स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाने वाले निकोलस पूरन का यह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। पूरी खबर पढ़ें।