IPL 2026 Points Table Orange Purple Cap race after MI vs LSG match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से अंक तालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर है। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है।
ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रेस में भी बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के हैं। केएल राहुल दूसरे नंबर पर है। हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर हैं पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार है। अंशुल कम्बोज के भी 17 विकेट हैं। कगिसो रबाडा तीसरे नंबर पर हैं। नीचे आईपीएल 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की जानकारी दी गई है।
पूरन 16 गेंद पर पचासा ठोक वैभव सूर्यवंशी से निकले आगे
मुंबई इंडियंस के खिलाफ 21 गेंद पर 8 छक्के और 1 चौके की मदद से 300 के स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाने वाले निकोलस पूरन का यह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। पूरी खबर पढ़ें।