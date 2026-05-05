IPL 2026 Points Table Orange Purple Cap race after MI vs LSG match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से अंक तालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर है। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है।

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रेस में भी बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के हैं। केएल राहुल दूसरे नंबर पर है। हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर हैं पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार है। अंशुल कम्बोज के भी 17 विकेट हैं। कगिसो रबाडा तीसरे नंबर पर हैं। नीचे आईपीएल 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की जानकारी दी गई है।

IPL 2026
47वें मैच के बाद की स्थिति — अंक तालिका, शीर्ष बल्लेबाज और गेंदबाज
अंक तालिका — 47 मैचों के बाद
# टीम मैच जीत हार NR अंक NRR
1पंजाब किंग्स962113+0.855
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु963012+1.420
3सनराइज़र्स हैदराबाद1064012+0.644
4राजस्थान रॉयल्स1064012+0.510
5गुजरात टाइटंस1064012-0.147
6चेन्नई सुपर किंग्स94508+0.005
7दिल्ली कैपिटल्स94508-0.895
8कोलकाता नाइट राइडर्स93517-0.539
9मुंबई इंडियंस92704-0.803
10लखनऊ सुपर जायंट्स82604-1.106
स्रोत: iplt20.com
शीर्ष 5 बल्लेबाज — 47 मैचों के बाद
बल्लेबाज मैच पारी रन औसत SR 4s 6s
अभिषेक शर्मा101044048.89206.574132
केएल राहुल9943354.12185.844224
हेनरिक क्लासेन101042553.12156.833319
वैभव सूर्यवंशी101040440.40237.653537
साई सुदर्शन101038538.50158.443818
स्रोत: iplt20.com
शीर्ष 5 गेंदबाज — 47 मैचों के बाद
गेंदबाज मैच ओवर विकेट औसत रन 4W 5W
भुवनेश्वर कुमार935.01715.5326400
अंशुल कंबोज931.41715.8226900
कागिसो रबाडा1039.01622.5036000
जोफ्रा आर्चर1037.01521.2731900
ईशान मलिंगा1034.21521.7332601
स्रोत: iplt20.com
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पूरन 16 गेंद पर पचासा ठोक वैभव सूर्यवंशी से निकले आगे

मुंबई इंडियंस के खिलाफ 21 गेंद पर 8 छक्के और 1 चौके की मदद से 300 के स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाने वाले निकोलस पूरन का यह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। पूरी खबर पढ़ें