IPL 2026 Points Table Orange Purple Cap race after GT vs PBKS match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रविवार (3 मई) को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। 46वें मैच के बाद अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर है। गुजरात टाइटंस के भी 12 अंक हो गए हैं। चार टीमों के 12-12 अंक हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी पायदान पर है।

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो केएल राहुल दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। अभिषेक शर्मा ने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया है। साई सुदर्शन के अर्धशतकीय पारी के कारण विराट कोहली टॉप-5 से बाहर हो गए। पर्पल कैप रेस में भुवनेश्वर का दबदबा कायम है। कगिसो रबाडा के 16 विकेट हो गए हैं। वह तीसरे नंबर पर हैं।

IPL 2026 — अंक तालिका व प्रमुख प्रदर्शन
46वें मैच के बाद अपडेट
46वें मैच के बाद
पंजाब किंग्स शीर्ष पर, चार टीमों के 12-12 अंक
पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। गुजरात टाइटंस 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है — अब शीर्ष पांच में से चार टीमें 12-12 अंकों पर हैं। KKR ने जीत दर्ज कर 7 अंक किए।
# टीम P W L NR PTS NRR
1पंजाब किंग्स 9621 13+0.855
2रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु 9630 12+1.420
3सनराइजर्स हैदराबाद 10640 12+0.644
4राजस्थान रॉयल्स 10640 12+0.510
5गुजरात टाइटंस 10640 12-0.147
6चेन्नई सुपर किंग्स 9450 8+0.005
7दिल्ली कैपिटल्स 9450 8-0.895
8कोलकाता नाइट राइडर्स 9351 7-0.539
9मुंबई इंडियंस 9270 4-0.803
10लखनऊ सुपर जायंट्स 8260 4-1.106
440
अभिषेक शर्मा
सर्वाधिक रन
237
वैभव सूर्यवंशी
सर्वोच्च SR
53.1
हेनरिक क्लासेन
सर्वोच्च औसत
नई entry
अभिषेक शर्मा शीर्ष पर, विराट कोहली बाहर
अभिषेक शर्मा ने 440 रन बनाकर केएल राहुल (433) को पीछे छोड़ दिया। साई सुदर्शन (385 रन) टॉप-5 में नई entry हैं जबकि विराट कोहली इस सूची से बाहर हो गए।
खिलाड़ी M रन औसत SR 4s 6s
अभिषेक शर्मा 10440 48.89206.57 4132
केएल राहुल 9433 54.12185.84 4224
हेनरिक क्लासेन 10425 53.12156.83 3319
वैभव सूर्यवंशी 10404 40.40237.65 3537
सई सुदर्शन 10385 38.50158.44 3818
17
भुवी / कंबोज
सर्वाधिक विकेट
15.5
भुवनेश्वर कुमार
सर्वश्रेष्ठ औसत
16
कगिसो रबाडा
तेज़ी से बढ़े
गेंदबाज़ी अपडेट
रबाडा तीसरे स्थान पर, आर्चर व मलिंगा चौथे-पांचवें
कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। जोफ्रा आर्चर और ईशान मलिंगा दोनों 15-15 विकेट के साथ चौथे-पांचवें स्थान पर हैं।
खिलाड़ी M ओवर विकेट औसत रन 4W
भुवनेश्वर कुमार 935.0 1715.53 2640
अंशुल कंबोज 931.4 1715.82 2690
कगिसो रबाडा 1039.0 1622.50 3600
जोफ्रा आर्चर 1037.0 1521.27 3190
ईशान मलिंगा 1034.2 1521.73 3261
स्रोत: IPL 2026 | 46वें मैच के बाद Jansatta InfoGenIE

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