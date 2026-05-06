IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में मंगलवार (5 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 10 मैचों में 10 अंक हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स 10 से ज्यादा उससे ज्यादा अंक वाली छठी टीम बनी। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के 12-12 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 10 मैच में 8 अंक हैं।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो केएल राहुल का चेन्नई सुपर किंग्स का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 12 रन बनाए, लेकिन अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। राहुल के इस मैच से पहले 433 रन थे। उनके 445 रन हो गए हैं। अभिषेक शर्मा के 440 रन हैं। पर्पल कैप रेस की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और अंशुल कम्बोज के 17-17 विकेट हैं। कम्बोज के पास भुवनेश्वर से आगे निकलने का मौका था, लेकिन वह आगे नहीं निकल पाए।

IPL 2026 — अंक तालिका व प्रमुख प्रदर्शन
48वें मैच के बाद अपडेट
48वें मैच के बाद
पंजाब किंग्स शीर्ष पर, चेन्नई सुपर किंग्स की जोरदार वापसी
पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई है — NRR भी अब सकारात्मक (+0.151) है। मुंबई इंडियंस 6 अंकों के साथ नौवें स्थान पर है।
# टीम P W L NR PTS NRR
1पंजाब किंग्स 9621 13+0.855
2रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु 9630 12+1.420
3सनराइजर्स हैदराबाद 10640 12+0.644
4राजस्थान रॉयल्स 10640 12+0.510
5गुजरात टाइटन्स 10640 12-0.147
6चेन्नई सुपर किंग्स 10550 10+0.151
7दिल्ली कैपिटल्स 10460 8-0.949
8कोलकाता नाइट राइडर्स 9351 7-0.539
9मुंबई इंडियंस 10370 6-0.649
10लखनऊ सुपर जायंट्स 9270 4-1.076
445
केएल राहुल
सर्वाधिक रन
237
वैभव सूर्यवंशी
सर्वोच्च SR
57.4
संजू सैमसन
सर्वोच्च औसत
बल्लेबाजी अपडेट
केएल राहुल शीर्ष पर, संजू सैमसन नई entry
केएल राहुल 445 रन के साथ सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं। संजू सैमसन 402 रन और 57.43 की औसत के साथ पांचवें स्थान पर नई entry हैं। सई सुधर्सन इस सूची से बाहर हो गए।
खिलाड़ी M रन औसत SR 4s 6s
केएल राहुल 10445 49.44180.89 4424
अभिषेक शर्मा 10440 48.89206.57 4132
हेनरिक क्लासेन 10425 53.12156.83 3319
वैभव सूर्यवंशी 10404 40.40237.65 3537
संजू सैमसन 10402 57.43167.50 4221
17
भुवी / कम्बोज
सर्वाधिक विकेट
15.5
भुवनेश्वर कुमार
सर्वश्रेष्ठ औसत
16
कगिसो रबाडा
तीसरे स्थान पर
गेंदबाजी अपडेट
भुवनेश्वर और कम्बोज संयुक्त शीर्ष पर बरकरार
भुवनेश्वर कुमार और अंशुल कम्बोज दोनों 17-17 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जोफ्रा आर्चर और ईशान मलिंगा 15-15 विकेट के साथ चौथे-पांचवें स्थान पर हैं।
खिलाड़ी M ओवर विकेट औसत रन 4W
भुवनेश्वर कुमार 935.0 1715.53 2640
अंशुल कम्बोज 1035.4 1718.71 3180
कगिसो रबाडा 1039.0 1622.50 3600
जोफ्रा आर्चर 1037.0 1521.27 3190
ईशान मलिंगा 1034.2 1521.73 3261
स्रोत: IPL 2026 | 48वें मैच के बाद अपडेट Jansatta InfoGenIE

संजू सैमसन ने चेपक के बाद कोटला में भी उधेड़ी दिल्ली कैपिटल्स की बखिया

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में संजू सैमसन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 52 गेंद पर नाबाद 87 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें