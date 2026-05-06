IPL 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में मंगलवार (5 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 10 मैचों में 10 अंक हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स 10 से ज्यादा उससे ज्यादा अंक वाली छठी टीम बनी। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के 12-12 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 10 मैच में 8 अंक हैं।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो केएल राहुल का चेन्नई सुपर किंग्स का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 12 रन बनाए, लेकिन अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। राहुल के इस मैच से पहले 433 रन थे। उनके 445 रन हो गए हैं। अभिषेक शर्मा के 440 रन हैं। पर्पल कैप रेस की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और अंशुल कम्बोज के 17-17 विकेट हैं। कम्बोज के पास भुवनेश्वर से आगे निकलने का मौका था, लेकिन वह आगे नहीं निकल पाए।

IPL 2026 — अंक तालिका व प्रमुख प्रदर्शन 48वें मैच के बाद अपडेट T अंक तालिका B टॉप बल्लेबाज G टॉप गेंदबाज 48वें मैच के बाद पंजाब किंग्स शीर्ष पर, चेन्नई सुपर किंग्स की जोरदार वापसी पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई है — NRR भी अब सकारात्मक (+0.151) है। मुंबई इंडियंस 6 अंकों के साथ नौवें स्थान पर है। # टीम P W L NR PTS NRR 1 पंजाब किंग्स 9 6 2 1 13 +0.855 2 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 6 3 0 12 +1.420 3 सनराइजर्स हैदराबाद 10 6 4 0 12 +0.644 4 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 12 +0.510 5 गुजरात टाइटन्स 10 6 4 0 12 -0.147 6 चेन्नई सुपर किंग्स 10 5 5 0 10 +0.151 7 दिल्ली कैपिटल्स 10 4 6 0 8 -0.949 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 9 3 5 1 7 -0.539 9 मुंबई इंडियंस 10 3 7 0 6 -0.649 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 9 2 7 0 4 -1.076 445 केएल राहुल

सर्वाधिक रन 237 वैभव सूर्यवंशी

सर्वोच्च SR 57.4 संजू सैमसन

सर्वोच्च औसत बल्लेबाजी अपडेट केएल राहुल शीर्ष पर, संजू सैमसन नई entry केएल राहुल 445 रन के साथ सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं। संजू सैमसन 402 रन और 57.43 की औसत के साथ पांचवें स्थान पर नई entry हैं। सई सुधर्सन इस सूची से बाहर हो गए। खिलाड़ी M रन औसत SR 4s 6s केएल राहुल 10 445 49.44 180.89 44 24 अभिषेक शर्मा 10 440 48.89 206.57 41 32 हेनरिक क्लासेन 10 425 53.12 156.83 33 19 वैभव सूर्यवंशी 10 404 40.40 237.65 35 37 संजू सैमसन 10 402 57.43 167.50 42 21 17 भुवी / कम्बोज

सर्वाधिक विकेट 15.5 भुवनेश्वर कुमार

सर्वश्रेष्ठ औसत 16 कगिसो रबाडा

तीसरे स्थान पर गेंदबाजी अपडेट भुवनेश्वर और कम्बोज संयुक्त शीर्ष पर बरकरार भुवनेश्वर कुमार और अंशुल कम्बोज दोनों 17-17 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जोफ्रा आर्चर और ईशान मलिंगा 15-15 विकेट के साथ चौथे-पांचवें स्थान पर हैं। खिलाड़ी M ओवर विकेट औसत रन 4W भुवनेश्वर कुमार 9 35.0 17 15.53 264 0 अंशुल कम्बोज 10 35.4 17 18.71 318 0 कगिसो रबाडा 10 39.0 16 22.50 360 0 जोफ्रा आर्चर 10 37.0 15 21.27 319 0 ईशान मलिंगा 10 34.2 15 21.73 326 1

संजू सैमसन ने चेपक के बाद कोटला में भी उधेड़ी दिल्ली कैपिटल्स की बखिया

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में संजू सैमसन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 52 गेंद पर नाबाद 87 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।