IPL 2026 Points Table op-5 Batters and Bowlers after CSK vs MI Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 44वें मैच में शनिवार (2 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में छठे नंबर पर पहुंच गई। उसका रनरेट भी सुधर गया। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। मुंबई इंडियंस 9 में से 7 मैच हार गई है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी कमजोर हो गई हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान टॉप-5 बल्लेबाजों की तालिका में फर्क नहीं पड़ा। केएल राहुल के पास ऑरेंज कैप बरकरार है। अभिषेक शर्मा दूसरे, हेनरिक क्लासेन तीसरे, वैभव सूर्यवंशी चौथे और विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं। पर्पल कैप रेस में अंशुल कम्बोर ने मुबंई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट लेकर विकेट के मामले में भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली। हालांकि, बेहतर इकॉनमी के कारण भुवी के पास ही पर्पल कैप है। नीचे अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट देख सकते हैं।

IPL 2026 — अंक तालिका, ऑरेंज-पर्पल कैप रेस 44वें मैच के बाद | अंक तालिका | टॉप बल्लेबाज़ | टॉप गेंदबाज़ अंक तालिका टॉप बल्लेबाज़ टॉप गेंदबाज़ 44वें मैच के बाद पंजाब किंग्स शीर्ष पर, CSK ने DC को पछाड़ा पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। चेन्नई सुपर किंग्स NRR के दम पर दिल्ली कैपिटल्स से आगे निकलकर छठे स्थान पर आ गई है। मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ीं — 9 मैचों में 7 हार। # टीम P W L NR PTS NRR 1 पंजाब किंग्स 8 6 1 1 13 +1.043 2 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 6 3 0 12 +1.420 3 सनराइजर्स हैदराबाद 9 6 3 0 12 +0.832 4 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 12 +0.510 5 गुजरात टाइटन्स 9 5 4 0 10 -0.192 6 चेन्नई सुपर किंग्स 9 4 5 0 8 +0.005 7 दिल्ली कैपिटल्स 9 4 5 0 8 -0.895 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 1 5 -0.751 9 मुंबई इंडियंस 9 2 7 0 4 -0.803 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 0 4 -1.106 433 केएल राहुल

सर्वाधिक रन 237 वैभव सूर्यवंशी

सर्वोच्च SR 59.1 हेनरिक क्लासेन

सर्वोच्च औसत खिलाड़ी M रन औसत SR 4s 6s केएल राहुल 9 433 54.12 185.84 42 24 अभिषेक शर्मा 9 425 53.12 209.36 40 31 हेनरिक क्लासेन 9 414 59.14 157.41 32 18 वैभव सूर्यवंशी 10 404 40.40 237.65 35 37 विराट कोहली 9 379 54.14 165.50 42 15 17 भुवनेश्वर / कंबोज

सर्वाधिक विकेट 15.5 भुवनेश्वर कुमार

सर्वश्रेष्ठ औसत 1 ईशान मलिंगा

4-विकेट हॉल खिलाड़ी M ओवर विकेट औसत रन 4W भुवनेश्वर कुमार 9 35.0 17 15.53 264 0 अंशुल कंबोज 9 31.4 17 15.82 269 0 जोफ्रा आर्चर 10 37.0 15 21.27 319 0 ईशान मलिंगा 9 31.0 15 18.93 284 1 कगिसो रबाडा 9 35.0 14 24.14 338 0 स्रोत: IPL 2026 | 44वें मैच के बाद अपडेट Jansatta InfoGenIE

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 छक्के लगा केएल राहुल ने रचा इतिहास

केएल राहुल से पहले आईपीएल में केवल पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर और क्रिस गेल ने 200 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। गेल 326 छक्कों के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। पूरी खबर पढ़ें।