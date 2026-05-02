IPL 2026 Points Table op-5 Batters and Bowlers after CSK vs MI Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 44वें मैच में शनिवार (2 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में छठे नंबर पर पहुंच गई। उसका रनरेट भी सुधर गया। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। मुंबई इंडियंस 9 में से 7 मैच हार गई है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी कमजोर हो गई हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान टॉप-5 बल्लेबाजों की तालिका में फर्क नहीं पड़ा। केएल राहुल के पास ऑरेंज कैप बरकरार है। अभिषेक शर्मा दूसरे, हेनरिक क्लासेन तीसरे, वैभव सूर्यवंशी चौथे और विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं। पर्पल कैप रेस में अंशुल कम्बोर ने मुबंई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट लेकर विकेट के मामले में भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली। हालांकि, बेहतर इकॉनमी के कारण भुवी के पास ही पर्पल कैप है। नीचे अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट देख सकते हैं।

IPL 2026 — अंक तालिका, ऑरेंज-पर्पल कैप रेस
44वें मैच के बाद | अंक तालिका | टॉप बल्लेबाज़ | टॉप गेंदबाज़
44वें मैच के बाद
पंजाब किंग्स शीर्ष पर, CSK ने DC को पछाड़ा
पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। चेन्नई सुपर किंग्स NRR के दम पर दिल्ली कैपिटल्स से आगे निकलकर छठे स्थान पर आ गई है। मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ीं — 9 मैचों में 7 हार।
# टीम P W L NR PTS NRR
1 पंजाब किंग्स 8611 13+1.043
2 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु 9630 12+1.420
3 सनराइजर्स हैदराबाद 9630 12+0.832
4 राजस्थान रॉयल्स 10640 12+0.510
5 गुजरात टाइटन्स 9540 10-0.192
6 चेन्नई सुपर किंग्स 9450 8+0.005
7 दिल्ली कैपिटल्स 9450 8-0.895
8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8251 5-0.751
9 मुंबई इंडियंस 9270 4-0.803
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8260 4-1.106
433
केएल राहुल
सर्वाधिक रन
237
वैभव सूर्यवंशी
सर्वोच्च SR
59.1
हेनरिक क्लासेन
सर्वोच्च औसत
खिलाड़ी M रन औसत SR 4s 6s
केएल राहुल 9433 54.12185.84 4224
अभिषेक शर्मा 9425 53.12209.36 4031
हेनरिक क्लासेन 9414 59.14157.41 3218
वैभव सूर्यवंशी 10404 40.40237.65 3537
विराट कोहली 9379 54.14165.50 4215
17
भुवनेश्वर / कंबोज
सर्वाधिक विकेट
15.5
भुवनेश्वर कुमार
सर्वश्रेष्ठ औसत
1
ईशान मलिंगा
4-विकेट हॉल
खिलाड़ी M ओवर विकेट औसत रन 4W
भुवनेश्वर कुमार 935.0 1715.53 2640
अंशुल कंबोज 931.4 1715.82 2690
जोफ्रा आर्चर 1037.0 1521.27 3190
ईशान मलिंगा 931.0 1518.93 2841
कगिसो रबाडा 935.0 1424.14 3380
स्रोत: IPL 2026 | 44वें मैच के बाद अपडेट
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