IPL 2026 Points Table Orange Cap Purple Cap Race after RR vs DC Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 43वें मैच में शुक्रवार (1 मई) को दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स के 9 मैच में 8 अंक हो गए। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर हैं। राजस्थान रॉयल्स के 10 मैच में 6 जीत हैं। वह चौथे नंबर पर है। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी पायदान पर है।

ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो केएल राहुल पहले नंबर पर है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। पर्पल कैप की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार शीर्ष पर हैं। जोफ्रा आर्चर और ईशान मलिंगा के 15-15 विकेट हैं। नीचे अंक तालिका, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रेस की जानकारी दी गई है।

IPL 2026 — मध्यावधि रिपोर्ट कार्ड
अंक तालिका | टॉप बल्लेबाज़ | टॉप गेंदबाज़
अग्रणी टीम
पंजाब किंग्स शीर्ष पर, चार टीमें प्लेऑफ की दौड़ में
पंजाब किंग्स 8 मैचों में 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स — तीनों 12-12 अंकों पर हैं। शीर्ष चार में जगह के लिए NRR निर्णायक भूमिका निभाएगा।
# टीम P W L NR PTS NRR
1 पंजाब किंग्स 8611 13+1.043
2 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु 9630 12+1.420
3 सनराइजर्स हैदराबाद 9630 12+0.832
4 राजस्थान रॉयल्स 10640 12+0.510
5 गुजरात टाइटंस 9540 10-0.192
6 दिल्ली कैपिटल्स 9450 8-0.895
7 चेन्नई सुपर किंग्स 8350 6-0.121
8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8251 5-0.751
9 मुंबई इंडियंस 8260 4-0.784
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8260 4-1.106
433
केएल राहुल
सर्वाधिक रन
237
वैभव सूर्यवंशी
सर्वोच्च SR
59.1
हेनरिक क्लासेन
सर्वोच्च औसत
खिलाड़ी M रन औसत SR 4s 6s
केएल राहुल 9433 54.12185.84 4224
अभिषेक शर्मा 9425 53.12209.36 4031
हेनरिक क्लासेन 9414 59.14157.41 3218
वैभव सूर्यवंशी 10404 40.40237.65 3537
विराट कोहली 9379 54.14165.50 4215
17
भुवनेश्वर कुमार
सर्वाधिक विकेट
15.5
भुवनेश्वर
सर्वश्रेष्ठ औसत
1
ईशान मलिंगा
4-विकेट हॉल
खिलाड़ी M ओवर विकेट औसत रन 4W
भुवनेश्वर कुमार 935.0 1715.53 2640
जोफ्रा आर्चर 1037.0 1521.27 3190
ईशान मलिंगा 931.0 1518.93 2841
अंशुल कंबोज 827.4 1416.93 2370
कगिसो रबाडा 935.0 1424.14 3380
स्रोत: IPL 2026 | अपडेट: 1 मई 2026 तक
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