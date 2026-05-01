IPL 2026 Points Table Orange Cap Purple Cap Race after 42nd Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 42वें मैच में बुधवार (30 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया, लेकिन अंक तालिका में कोई बदलाव नहीं हुआ। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। आरसीबी दूसरे नंबर पर बरकरार है। गुजरात टाइटंस इस सीजन 10 अंक तक पहुंचने वाली पांचवीं टीम बनी। वह पांचवे नंबर पर बरकरार है। आरसीबी के अलावा सनराइजर् हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के भी 12-12 अंक हैं।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो यशस्वी जायसवाल शीर्ष पर बरकरार हैं। विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं। केएल राहुल टॉप-5 से बाहर हो गए हैं। शुभमन गिल की टॉप-5 में एंट्री हो गई है। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप पर कब्जा जमा लिया। ईशान मलिंगा दूसरे नंबर पर खिसक गए। कगिसो रबाडा की टॉप-5 में एंट्री हो गई है।

आईपीएल 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज रेस

IPL 2025 Dashboard — Jansatta InfoGenIE

IPL 2025 · सीजन ट्रैकर IPL 2025 लाइव डेटा डैशबोर्ड अंकतालिका · शीर्ष बल्लेबाज · शीर्ष गेंदबाज शीर्ष टीम PBKS सर्वाधिक रन 425 सर्वाधिक विकेट 17 टीमें ट्रैक 10 अंकतालिका बल्लेबाजी गेंदबाजी सभी टॉप-4 मध्य (5-7) निचले (8-10) 1 PBKS टॉप-4 13 +1.043 2 RCB टॉप-4 12 +1.420 3 SRH टॉप-4 12 +0.832 4 RR टॉप-4 12 +0.617 5 GT मध्य 10 -0.192 6 CSK मध्य 6 -0.121 7 DC मध्य 6 -1.060 8 KKR निचले 5 -0.751 9 MI निचले 4 -0.784 10 LSG निचले 4 -1.106 बल्लेबाज मैच पारियां रन औसत SR 4s 6s अभिषेक शर्मा

SRH 9 9 425 53.12 209.36 40 31 हाइनरिख क्लासेन

SRH 9 9 414 59.14 157.41 32 18 वैभव सूर्यवंशी

RR 9 9 400 44.44 238.10 34 37 विराट कोहली

RCB 9 9 379 54.14 165.50 42 15 शुभमन गिल

GT 8 8 373 46.62 155.42 34 17 गेंदबाज मैच ओवर विकेट औसत रन 4-फर भुवनेश्वर कुमार

SRH 9 35.0 17 15.53 264 0 ईशान मलिंगा

RR 9 31.0 15 18.93 284 1 जोफ्रा आर्चर

RR 9 33.0 14 19.50 273 0 अंशुल कंबोज

PBKS 8 27.4 14 16.93 237 0 कागिसो रबाडा

PBKS 9 35.0 14 24.14 338 0 स्रोत: IPL · डेटा 9 मैचों के बाद तक Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में गुरुवार (30 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन को आउट करके इतिहास रच दिया। वह टी20 में 350 विकेट लेने वाले पहली भारतीय तेज गेंदबाज बने। भुवनेश्वर कुमार ने 325वें मैच में 350 विकेट का आंकड़ा पार किया। युजवेंद्र चहल ने 337 मैचों में 391 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह के 278 मैच में 347 विकेट हैं। पूरी खबर पढ़ें।