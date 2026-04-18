IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 27वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हुआ। इस मैच में हैदराबाद को 10 रन से जीत मिली और 6 अंक के साथ हैदराबाद की टीम अंकतालिका में छठे से चौथे नंबर पर पहुंच गई। हैदराबाद से मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा हुआ और 4 अंक के साथ ये टीम 8वें से 7वें नंबर पर आ गई।

आरसीबी दूसरे स्थान पर

इससे ठीक पहले आरसीबी का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ 26वें मैच में हुआ था जिसमें रजत पाटीदार की टीम को हार मिली थी। इस हार के बाद भी आरसीबी को नुकसान नहीं हुआ और वो अंकतालिका में दूसरे नंबर पर 8 अंक के साथ बनी हुई है। हैदराबाद और चेन्नई मुकाबले के बाद भी पंजाब किंग्स अंकतालिका में 9 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि आरसीबी दूसरे तो वहीं राजस्थान रॉयल्स तीसरे नंबर पर है। आरसीबी और राजस्थान के 8-8 अंक है, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर आरसीबी दूसरे नंबर पर है।

हैदराबाद-चेन्नई मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार

अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 5 4 0 9 1.067 आरसीबी 6 4 2 8 1.171 राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 8 0.889 सनराइजर्स हैदराबाद 6 3 3 6 0.566 दिल्ली कैपिटल्स 5 3 2 6 0.31 गुजरात टाइटंस 5 3 2 6 0.018 सीएसके 6 2 4 4 -0.78 लखनऊ सुपर जायंट्स 5 2 3 4 -0.804 मुंबई इंडियंस 5 1 4 2 -1.076 केकेआर 6 0 5 1 -1.149

क्लासेन का ऑरेंज कैप पर कब्जा, अंशुल के नाम पर्पल कैप

ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो हैदराबाद के बैटर हेनरिक क्लासेन ने शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमा लिया है। विराट कोहली अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं तो वहीं रजत पाटीदार चौथे जबकि इशान किशन 5वें नंबर पर हैं। पर्पल कैप की बात करें तो इस पर अब सीएसके के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज यानी एके-47 का कब्जा हो गया है। अंशुल ने हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा को पीछे छोड़ दिया।

हैदराबाद-चेन्नई मैच के बाद टॉप-5 बैटर्स

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 6 6 283 47.17 144.39 19 10 शुभमन गिल 4 4 251 62.75 154.94 24 10 विराट कोहली 6 6 247 49.4 157.32 28 8 रजत पाटीदार 6 6 230 46 212.96 12 22 इशान किशन 6 6 213 35.5 188.5 22 12

हैदराबाद-चेन्नई मैच के बाद टॉप-5 बॉलर्स

प्लेयर्स साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट अंशुल कंबोज 2026-2026 6 6 130 21.4 0 211 13 3/22 16.23 9.73 10 0 0 प्रसिद्ध कृष्णा 2026-2026 5 5 120 20 0 184 11 4/28 16.72 9.2 10.9 1 0 भुवनेश्वर कुमार 2026-2026 6 6 144 24 0 200 10 3/26 20 8.33 14.4 0 0 प्रिंस यादव 2026-2026 5 5 108 18 0 164 9 3/32 18.22 9.11 12 0 0 रवि बिश्नोई 2026-2026 5 5 96 16 0 149 9 4/41 16.55 9.31 10.66

रोहित से आगे गिल, विराट कोहली नंबर 2; IPL में सबसे ज्यादा 75+ की पारी खेलने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब शुभमन गिल, रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं। हालांकि इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं जबकि पहले नंबर पर यह विदेशी बैटर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)