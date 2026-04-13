IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया। 216 रन के जवाब में राजस्थान की टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंकतालिका में लंबी छलांग लगाते हुए 7वें से चौथे स्थान पर आ गई है। जबकि लगातार चार मैच जीतने वाली राजस्थान को पहली हार से पोजीशन का नुकसान नहीं हुआ और अभी भी यह टीम नंबर 1 ही है। मगर उसका नेट रनरेट काफी गिर गया।
राजस्थान का नेट रनरेट अब +2.055 से गिरकर एक के नीचे आ गया। वहीं ऑरेंज कैप भी वैभव सूर्यवंशी से छिन गई। इस मैच में 40 रन की पारी खेलने वाले हेनरिक क्लासेन को ऑरेंज कैप मिली। जबकि इशान किशन लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए। पिछले मैच में ही रवि बिश्नोई से पर्पल कैप छिन गई थी और प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी टॉप पर हैं। जोफ्रा आर्चर ने टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बना ली है। वह 7 विकेट के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं।
हैदराबाद-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|8
|+0.889
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|7
|+0.720
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|4
|3
|1
|6
|+1.148
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|4
|+0.576
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|4
|+0.322
|गुजरात टाइटंस
|4
|2
|2
|4
|-0.029
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|4
|2
|2
|4
|-0.427
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|2
|-0.772
|चेन्नई सुपर किंग्स
|4
|1
|3
|2
|-1.532
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|4
|0
|3
|1
|-1.315
हैदराबाद-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|5
|5
|224
|44.80
|142.68
|13
|8
|इशान किशन
|5
|5
|213
|42.60
|190.18
|22
|12
|वैभव सूर्यवंशी
|5
|5
|200
|40.00
|263.16
|18
|18
|रजत पाटीदार
|4
|4
|195
|65.00
|214.28
|11
|18
|यशस्वी जायसवाल
|5
|5
|184
|61.33
|157.26
|19
|10
हैदराबाद-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|प्लेयर
|मैच
|ओवर
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|प्रसिद्ध कृष्णा
|4
|16
|96
|10
|15.20
|152
|1
|0
|रवि बिश्नोई
|5
|16
|96
|9
|16.56
|149
|1
|0
|अंशुल कम्बोज
|4
|14.4
|88
|8
|19.63
|157
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|5
|17
|102
|7
|20.57
|144
|0
|0
|प्रिंस यादव
|4
|15
|90
|6
|22.00
|132
|0
|0
SRH vs RR: कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ियों को नहीं खोलने दिया खाता
आईपीएल 2026 के 21वें मैच में प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ओवर में ही जलवा बिखेर दिया। उन्होंने पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुहान प्रेटोरियस को खाता नहीं खोलने दिया। इसके बाद रियान पराग को भी उन्होंने पवेलियन भेजा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर