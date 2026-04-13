IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया। 216 रन के जवाब में राजस्थान की टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंकतालिका में लंबी छलांग लगाते हुए 7वें से चौथे स्थान पर आ गई है। जबकि लगातार चार मैच जीतने वाली राजस्थान को पहली हार से पोजीशन का नुकसान नहीं हुआ और अभी भी यह टीम नंबर 1 ही है। मगर उसका नेट रनरेट काफी गिर गया।

राजस्थान का नेट रनरेट अब +2.055 से गिरकर एक के नीचे आ गया। वहीं ऑरेंज कैप भी वैभव सूर्यवंशी से छिन गई। इस मैच में 40 रन की पारी खेलने वाले हेनरिक क्लासेन को ऑरेंज कैप मिली। जबकि इशान किशन लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए। पिछले मैच में ही रवि बिश्नोई से पर्पल कैप छिन गई थी और प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी टॉप पर हैं। जोफ्रा आर्चर ने टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बना ली है। वह 7 विकेट के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं।

हैदराबाद-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 8 +0.889 पंजाब किंग्स 4 3 0 7 +0.720 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 3 1 6 +1.148 सनराइजर्स हैदराबाद 5 2 3 4 +0.576 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 4 +0.322 गुजरात टाइटंस 4 2 2 4 -0.029 लखनऊ सुपर जायंट्स 4 2 2 4 -0.427 मुंबई इंडियंस 4 1 3 2 -0.772 चेन्नई सुपर किंग्स 4 1 3 2 -1.532 कोलकाता नाइट राइडर्स 4 0 3 1 -1.315

हैदराबाद-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 5 5 224 44.80 142.68 13 8 इशान किशन 5 5 213 42.60 190.18 22 12 वैभव सूर्यवंशी 5 5 200 40.00 263.16 18 18 रजत पाटीदार 4 4 195 65.00 214.28 11 18 यशस्वी जायसवाल 5 5 184 61.33 157.26 19 10

हैदराबाद-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयर मैच ओवर बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा 4 16 96 10 15.20 152 1 0 रवि बिश्नोई 5 16 96 9 16.56 149 1 0 अंशुल कम्बोज 4 14.4 88 8 19.63 157 0 0 जोफ्रा आर्चर 5 17 102 7 20.57 144 0 0 प्रिंस यादव 4 15 90 6 22.00 132 0 0

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