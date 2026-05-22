IPL 2026 Points Table after SRH vs RCB match Orange Purple Cap: आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया, लेकिन ये टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर ही रह गई। इस जीत के बाद हैदराबाद के 18 अंक हुए जबकि आरसीबी और गुजरात के भी 18-18 अंक ही थे, लेकिन रन रेट के आधार पर आरसीबी पहले स्थान पर बनी रही जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है।

आईपीएल 2026 के 67वें मैच यानी हैदराबाद और आरसीबी के मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप अब भी साई सुदर्शन के पास ही है जबकि इस कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में इशान किशन 5वें नंबर पर आ गए जबकि क्लासेन तीसरे स्थान पर आ गए और वैभव सूर्यवंशी चौथे स्थान पर खिसक गए। पर्पल कैप अब भी आरसीबी के गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार के पास ही है जबकि कगिसो रबाडा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।

हैदराबाद बनाम RCB मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी (Q)1495180.783
गुजरात टाइटंस (Q)1495180.695
सनराइजर्स हैदराबाद (Q)1495180.524
राजस्थान रॉयल्स1376140.083
पंजाब किंग्स1366130.227
केकेआर1366130.011
सीएसके
(E)		146812-0.345
दिल्ली कैपिटल्स136712-0.871
मुंबई इंडियंस
(E)		13498-0.51
लखनऊ सुपर जायंट्स
(E)		13498-0.702

हैदराबाद बनाम RCB मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साई सुदर्शन141463849.08157.926229
शुभमन गिल131361647.38161.685730
हेनरिक क्लासेन141460650.5159.474630
वैभव सूर्यवंशी131357944.54236.335053
इशान किशन141456940.64178.375729
प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार14553302418.544410
कगिसो रबाडा1453.43222420.5449300
अंशुल कंबोज1450.23022125.2453000
राशिद खान1447.52871921.9541710
ईशान मलिंगा1450.23021924.5846710

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