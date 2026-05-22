IPL 2026 Points Table after SRH vs RCB match Orange Purple Cap: आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया, लेकिन ये टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर ही रह गई। इस जीत के बाद हैदराबाद के 18 अंक हुए जबकि आरसीबी और गुजरात के भी 18-18 अंक ही थे, लेकिन रन रेट के आधार पर आरसीबी पहले स्थान पर बनी रही जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है।

आईपीएल 2026 के 67वें मैच यानी हैदराबाद और आरसीबी के मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप अब भी साई सुदर्शन के पास ही है जबकि इस कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में इशान किशन 5वें नंबर पर आ गए जबकि क्लासेन तीसरे स्थान पर आ गए और वैभव सूर्यवंशी चौथे स्थान पर खिसक गए। पर्पल कैप अब भी आरसीबी के गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार के पास ही है जबकि कगिसो रबाडा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।

हैदराबाद बनाम RCB मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी (Q) 14 9 5 18 0.783 गुजरात टाइटंस (Q) 14 9 5 18 0.695 सनराइजर्स हैदराबाद (Q) 14 9 5 18 0.524 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 14 0.083 पंजाब किंग्स 13 6 6 13 0.227 केकेआर 13 6 6 13 0.011 सीएसके

(E) 14 6 8 12 -0.345 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 12 -0.871 मुंबई इंडियंस

(E) 13 4 9 8 -0.51 लखनऊ सुपर जायंट्स

(E) 13 4 9 8 -0.702

हैदराबाद बनाम RCB मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साई सुदर्शन 14 14 638 49.08 157.92 62 29 शुभमन गिल 13 13 616 47.38 161.68 57 30 हेनरिक क्लासेन 14 14 606 50.5 159.47 46 30 वैभव सूर्यवंशी 13 13 579 44.54 236.33 50 53 इशान किशन 14 14 569 40.64 178.37 57 29

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 14 55 330 24 18.5 444 1 0 कगिसो रबाडा 14 53.4 322 24 20.54 493 0 0 अंशुल कंबोज 14 50.2 302 21 25.24 530 0 0 राशिद खान 14 47.5 287 19 21.95 417 1 0 ईशान मलिंगा 14 50.2 302 19 24.58 467 1 0

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