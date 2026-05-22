IPL 2026 Points Table after SRH vs RCB match Orange Purple Cap: आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया, लेकिन ये टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर ही रह गई। इस जीत के बाद हैदराबाद के 18 अंक हुए जबकि आरसीबी और गुजरात के भी 18-18 अंक ही थे, लेकिन रन रेट के आधार पर आरसीबी पहले स्थान पर बनी रही जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है।
आईपीएल 2026 के 67वें मैच यानी हैदराबाद और आरसीबी के मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप अब भी साई सुदर्शन के पास ही है जबकि इस कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में इशान किशन 5वें नंबर पर आ गए जबकि क्लासेन तीसरे स्थान पर आ गए और वैभव सूर्यवंशी चौथे स्थान पर खिसक गए। पर्पल कैप अब भी आरसीबी के गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार के पास ही है जबकि कगिसो रबाडा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।
हैदराबाद बनाम RCB मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.783
|गुजरात टाइटंस (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.695
|सनराइजर्स हैदराबाद (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.524
|राजस्थान रॉयल्स
|13
|7
|6
|14
|0.083
|पंजाब किंग्स
|13
|6
|6
|13
|0.227
|केकेआर
|13
|6
|6
|13
|0.011
|सीएसके
(E)
|14
|6
|8
|12
|-0.345
|दिल्ली कैपिटल्स
|13
|6
|7
|12
|-0.871
|मुंबई इंडियंस
(E)
|13
|4
|9
|8
|-0.51
|लखनऊ सुपर जायंट्स
(E)
|13
|4
|9
|8
|-0.702
हैदराबाद बनाम RCB मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|14
|14
|638
|49.08
|157.92
|62
|29
|शुभमन गिल
|13
|13
|616
|47.38
|161.68
|57
|30
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.5
|159.47
|46
|30
|वैभव सूर्यवंशी
|13
|13
|579
|44.54
|236.33
|50
|53
|इशान किशन
|14
|14
|569
|40.64
|178.37
|57
|29
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|14
|55
|330
|24
|18.5
|444
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|14
|53.4
|322
|24
|20.54
|493
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|14
|50.2
|302
|21
|25.24
|530
|0
|0
|राशिद खान
|14
|47.5
|287
|19
|21.95
|417
|1
|0
|ईशान मलिंगा
|14
|50.2
|302
|19
|24.58
|467
|1
|0
युवराज सिंह के नाम है IPL के एक सीजन में दो हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड, 132 मैचों में नहीं लगा पाए थे एक भी शतक
युवराज सिंह ने अपने आईपीएल करियर में 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन कभी शतक नहीं लगा पाए। युवराज सिंह को इस लीग मे उनके एक बेहतरीन रिकॉर्ड के लिए आज भी याद किया जाता है जो उन्होंने बतौर गेंदबाज बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)