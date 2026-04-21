IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। वहीं सनराइजर्स की जीत का नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है जो अब चौथे स्थान पर खिसक गई है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार के बावजूद पांचवें नंबर पर ही बनी हुई है।

अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो 135 रन की बेहतरीन रिकॉर्डतोड़ पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर आ चुके हैं। अभिषेक को ऑरेंज कैप मिल गई है। हेनरिक क्लासेन दूसरे स्थान पर बने हैं। जबकि वैभव सूर्यवंशी भी टॉप 5 का हिस्सा हैं। वहीं पर्पल कैप अभी भी सीएसके के अंशुल कंबोज के पास है। हालांकि, सनराइजर्स के एशान मलिंगा दूसरे स्थान पर 12 विकेट के साथ आ गए हैं। वह सिर्फ एक विकेट ही कंबोज से पीछे हैं।

हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स65011+1.42
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु6428+1.171
सनराइजर्स हैदराबाद7438+0.820
राजस्थान रॉयल्स6428+0.599
दिल्ली कैपिटल्स6336-0.130
गुजरात टाइटंस6336-0.821
मुंबई इंडियंस6244+0.067
चेन्नई सुपर किंग्स6244-0.78
लखनऊ सुपर जायंट्स6244-1.173
कोलकाता नाइट राइडर्स7153-0.879

हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
अभिषेक शर्मा7732353.83215.332527
हेनरिक क्लासेन7732053.33153.112213
शुभमन गिल5526553151.432710
विराट कोहली6624749.4157.32288
वैभव सूर्यवंशी6624641236.542420

हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयरमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
अंशुल कंबोज621.41301316.2321100
एशान मलिंगा7231381218.0821710
प्रसिद्ध कृष्णा6241441219.8323810
प्रिंस यादव6221321117.1818900
भुवनेश्वर कुमार624144102020000

10 छक्के, 10 चौके, 135 रन का तूफान; अभिषेक ने बनाए 7 बड़े रिकॉर्ड, गेल और रोहित समेत कई दिग्गज पीछे

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 135 रन की नाबाद पारी खेलते हुए रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। उन्होंने अपना 9वां टी20 शतक भी जड़ा। उन्होंने इस पारी में 7 बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए कई दिग्गजों को पीछे भी छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर