IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। वहीं सनराइजर्स की जीत का नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है जो अब चौथे स्थान पर खिसक गई है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार के बावजूद पांचवें नंबर पर ही बनी हुई है।

अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो 135 रन की बेहतरीन रिकॉर्डतोड़ पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर आ चुके हैं। अभिषेक को ऑरेंज कैप मिल गई है। हेनरिक क्लासेन दूसरे स्थान पर बने हैं। जबकि वैभव सूर्यवंशी भी टॉप 5 का हिस्सा हैं। वहीं पर्पल कैप अभी भी सीएसके के अंशुल कंबोज के पास है। हालांकि, सनराइजर्स के एशान मलिंगा दूसरे स्थान पर 12 विकेट के साथ आ गए हैं। वह सिर्फ एक विकेट ही कंबोज से पीछे हैं।

हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 6 5 0 11 +1.42 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 4 2 8 +1.171 सनराइजर्स हैदराबाद 7 4 3 8 +0.820 राजस्थान रॉयल्स 6 4 2 8 +0.599 दिल्ली कैपिटल्स 6 3 3 6 -0.130 गुजरात टाइटंस 6 3 3 6 -0.821 मुंबई इंडियंस 6 2 4 4 +0.067 चेन्नई सुपर किंग्स 6 2 4 4 -0.78 लखनऊ सुपर जायंट्स 6 2 4 4 -1.173 कोलकाता नाइट राइडर्स 7 1 5 3 -0.879

हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के अभिषेक शर्मा 7 7 323 53.83 215.33 25 27 हेनरिक क्लासेन 7 7 320 53.33 153.11 22 13 शुभमन गिल 5 5 265 53 151.43 27 10 विराट कोहली 6 6 247 49.4 157.32 28 8 वैभव सूर्यवंशी 6 6 246 41 236.54 24 20

हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयर मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट अंशुल कंबोज 6 21.4 130 13 16.23 211 0 0 एशान मलिंगा 7 23 138 12 18.08 217 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 6 24 144 12 19.83 238 1 0 प्रिंस यादव 6 22 132 11 17.18 189 0 0 भुवनेश्वर कुमार 6 24 144 10 20 200 0 0

10 छक्के, 10 चौके, 135 रन का तूफान; अभिषेक ने बनाए 7 बड़े रिकॉर्ड, गेल और रोहित समेत कई दिग्गज पीछे

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 135 रन की नाबाद पारी खेलते हुए रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। उन्होंने अपना 9वां टी20 शतक भी जड़ा। उन्होंने इस पारी में 7 बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए कई दिग्गजों को पीछे भी छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



